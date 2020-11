Hra, která se vymkla z rukou. Severský seriál Netflixu vypráví o flirtu a nevěře

Převážně mezi stěnami malého stockholmského nakladatelství, kde se za zvláštních okolností rodí vztah pracovně vytížené vdané ženy s mladším mužem, se odehrává švédská minisérie Láska a anarchie. Osmidílné komediální drama je k vidění na Netflixu. Zamýšlí se nad několika závažnějšími současnými tématy.

Autorka, scenáristka i režisérka projektu je oceňovaná Švédka Lisa Langsethová, která na sebe upozornila před deseti lety celovečerním debutem Milovaná s Alicií Vikanderovou v hlavní roli.

Všechna tři dosavadní filmová dramata Langsethové se soustředí na ženy v mezních situacích. Ačkoli tentokrát režisérka atypicky vstoupila do žánru vztahové komedie z kancelářského prostředí, ani její první seriál v tomto směru není výjimkou.

Láska a anarchie se odvíjí od podobného východiska jako nedávná americká, lifestylově nablyštěná komediální řada Emily in Paris, kterou rovněž nabízí Netflix. Také protagonistka švédské série v úvodu nastupuje na nové působiště, kde má zefektivnit fungování pracovního týmu.

Pětatřicetiletá ctižádostivá konzultantka Sofie, jež je matkou dvou nedospělých dětí, má restrukturalizovat v zajetých kolejích zakonzervované nakladatelství a pomoci mu s digitalizací. Poté, co ji mladičký ajťák Max přistihne v kanceláři v choulostivé situaci nad pornem v počítači, začnou se v rámci nevinného flirtování střídavě pověřovat speciálními úkoly.

Byť se jejich zkoušky odvahy často vymykají normám společenského chování, musejí je plnit na veřejnosti: v kancelářích, na pracovních obědech či v hotelovém bazénu. Zpočátku neškodné hrátky - Sofie se má například obléct jako osmdesátková popová hvězda Cyndi Lauperová nebo celý den chodit pozpátku - jsou ale stále podvratnější, až se jim vymknou z rukou.

Provokace na knižním veletrhu způsobí skandál a ohrozí nejen existenci nakladatelství, které se právě chystá zakoupit expandující streamovací služba, ale také soukromé životy protagonistů.

Navzdory svému názvu i skutečnosti, že je v sexuálních scénách seversky explicitní, v Lásce a anarchii zdaleka nejde jen o prostopášné "hry lásky šálivé" mezi zkušenou vdanou ženou a kolouškem, jenž je minimálně o deset let mladší. Pod touto předvídatelnou vnější dějovou vrstvou se postupně rozkrývá ženina bolestná cesta k sebepoznání, že nemusí nutně zůstávat stejnou osobou, za niž ji považovalo okolí.

Láska a anarchie je formálně jednoduchý třicetiminutový formát, ideální platforma pro komediální žánr. V posledních dvou dílech ale nečekaně zvážní, souběžně s tím, jak se na vystresovanou Sofii valí stále nové problémy, včetně starostí o psychicky nemocného otce a deprimovanou dvanáctiletou dceru.

Další dějová rovina si všímá proměn knižního trhu v digitální době a s nimi spojeného kulturního střetu. Ten tentokrát neprobíhá mezi dvěma národy či rasami, ale mezi různými generacemi pracovníků v jedné kanceláři.

Prostřednictvím vedlejších postav autorka letmo nahazuje ještě další, často diskutovaná témata současnosti: zamýšlí se nad genderovými rolemi v době hnutí #MeToo, komercionalizací umění nebo plakátově antikapitalistickými postoji v blahobytné západní společnosti.

Lisa Langsethová se v průběhu osmi epizod zaměřuje výhradně na postavu Sofie a ke škodě věci věnuje ostatním mnohem méně pozornosti. Kolegové hlavní hrdinky proto působí archetypálně - nechybí mezi nimi bezradný ředitel nakladatelství, rutinérský odpovědný redaktor nebo nedoceněná lesbická šéfka komunikace.

Diváci se mnoho nedozví ani o ajťákovi Maxovi. V předposlední epizodě sice odjíždí navštívit svoji rodinu, nicméně jeho odtažitý složitý vztah s matkou zůstává jen v náznaku. Přitom by stál za podrobnější propracování - možná by vysvětlil, proč se mladík nezajímá o své vrstevnice, ale výhradně starší ženy.

Poněkud překotný se zdá i vývoj Sofiina manžela. Zpočátku vypadá jako poněkud suchopárný, ale loajální partner, kterého žena stále sexuálně přitahuje. Posléze se ale z něj stává arogantně povýšený snob. Nevěru si vlastně zaslouží.

Diskutabilní je i otevřené finále, které připravuje půdu pro případnou druhou řadu. Diváci se při něm mohou cítit podobně jako Max, jemuž se v závěrečné scéně na otázku "Tak co bude teď?" dostane jen odpovědi: "No, to nevím."

Přestože minisérie Láska a anarchie přeskakuje od místy až groteskně absurdní komedie k vážnému rodinnému dramatu, většinou působí uvěřitelně díky výkonům představitelů hlavních rolí. Funguje mezi nimi vzájemná chemie.

Ida Engvollová v drobných nuancích vystihuje rozporuplná rozpoložení přitažlivé vdané ženy, kterou neodolatelně láká vzrušující románek s mladším milencem. Rafinovaně s ním koketuje, lichotí jí, že vidí v jeho očích touhu, zároveň se ale obává následků, jaké utajovaná avantýra může mít na její kariéru i rodinný život.

Jejím více než zdatným hereckým partnerem je třiadvacetiletý debutant Björn Mosten. Nedisponuje pouze atraktivním vzhledem, postavě dodává i chlapeckou zvědavost a idealismus, díky nimž v ženách roztáčí spirálu sexuálního napětí.

Navzdory poněkud alibistickému vyústění zůstává Láska a anarchie inteligentní zábavou. Díky své civilnosti, ale také schopnosti věrohodně vystihnout podstatu komplikovaných vztahů, kdy vášnivá láska vnáší do životního stereotypu opojnou anarchii.