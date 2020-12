Hollywoodský objev roku. Mladá Anya Taylor-Joyová letos měla tři velké role

Anya Taylor-Joyová letos v rozmezí sedmi měsíců stihla hrát britskou dohazovačku ve filmu Emma, ruskou mutantku se schopností teleportace v nejnovějším díle ságy X-Men a nakonec v seriálu Dámský gambit osiřelou Američanku, ze které vyrůstá geniální šachistka a která už v osmi letech poráží dospělé muže.

Čtyřiadvacetiletá americká herečka se přitom stále teprve rozjíždí, píše agentura AP.

Čerstvě dotočila film The Northman, kde účinkuje po boku Nicole Kidmanové, Alexandra Skarsgårda, Willema Dafoea a Ethana Hawka. V říjnu studio Warner Bros. oznámilo, že obsadilo Taylor-Joyovou do očekávané dystopické sci-fi, jež dějově předchází pět let starému akčnímu Šílenému Maxovi: Zběsilé cestě. A další snímek s Taylor-Jovou se objeví v dubnu: psychologický thriller Last Night in Soho režiséra Edgara Wrighta.

"Jako dítě jsem chtěla odcestovat do Narnie, letět do Země Nezemě, navštívit všechna tahle neuvěřitelná místa," říká Taylor-Joyová. "Teď jsem dospělá a přijde mi, jako bych v té Narnii žila. Nemohu tomu celému ověřit," dodává herečka, kterou agentura AP zařadila mezi letošní objevy roku ve světovém showbyznysu.

Kolegyně Marielle Hellerová, která v seriálu Dámský gambit ztvárnila její pěstounku, ji označuje za "nejvytíženějšího člověka, kterého znám". "Nechápu, jak zvládá tolik projektů naráz," konstatuje Hellerová, jinak sama režisérka nedávných filmů Můžete mi kdy odpustit? a Výjimeční přátelé.

Videotéka Netflix, kde měl premiéru, označuje sedmidílný Dámský gambit za svůj vůbec nejúspěšnější miniseriál.

Film Emma měl úspěch u kritiků u diváků, stejně jako pět let starý celovečerní horor Čarodějnice režiséra Roberta Eggerse, v němž Taylor-Joyová debutovala.

Opilecká scéna Anyi Taylor-Joyové v seriálu Dámský gambit. | Video: Netflix

K jejím dalším úspěchům patřily výkony v hororu Split filmaře M. Night Shyamalana, kombinaci temné teenagerské komedie a thrilleru Čistokrevní nebo v dobovém seriálu Gangy z Birminghamu vysílaném na britské BBC One.

To vše by mohlo vést k tomu, že si o sobě mladá herečka začne hodně myslet. Podle Hellerové je ale Taylor-Joyová stejně skromná jako dřív. "Když někdo rozjede kariéru v opravdu raném věku, může mu to snadno stoupnout do hlavy. To ale není její případ. Spolupracuje se s ní skvěle. Kdyby tomu tak nebylo, nedostává tolik rolí, při kterých musí být v úzkém kontaktu s druhými," míní Marielle Hellerová.

Anya Taylor-Joyová je mezi těmi, s nimiž spolupracovala, dokonce tak oblíbená, že má vlastní neformální fanklub. Její kolegové si volají a vzájemně se vyptávají, jak se mladé hvězdě daří, líčí fotografka a režisérka Autumn de Wildeová, režisérka filmu Emma.

"Spojuje nás to, že v ní stoprocentně věříme, a zajímá nás, jak bude reagovat na naše nápady," popisuje de Wildeová. "Není žádný otloukánek. Vždycky má co říct."

Podle režisérky také Anya Taylor-Joyová neprojevuje žádný narcismus. "Když vidíte skvělou fotku, přáli byste si v ní být. Myslím, že ona působí podobně ve filmech, ve kterých hraje. A to proto, že se nezaměřuje sama na sebe. Vždy se dívá na toho, s kým hraje. Když ji natáčím, také mám pocit, jako by sledovala ona mě, ne naopak," vypráví Autumn de Wildeová.

Jak připomíná agentura AP, Anya Taylor-Joyová se narodila roku 1996 v americkém Miami, první roky života však strávila převážně v Argentině. Když jí bylo pět, rodiče ji a její sourozence přestěhovali do Anglie. Dívce dělalo problém zapadnout a s obtížemi se učila anglicky.

Tou dobou trpěla tím, že ji jiné děti šikanovaly. Toho se v Anglii zbavila, přesto se prý stále učí, jak být sama sebou. "Jedna kamarádka mi řekla: tak, jak přísně mluvíš sama o sobě, bys o svých známých nikdy nemluvila," uvedla dříve Taylor-Joyová. "Pro každého člověka je hrozně těžké, aby se sžil sám se sebou. Někdo se narodí a už to má v hlavě uspořádané, těm to přeji. Ale to nebyl můj případ."

Ve scéně z filmu Čistokrevní učí Olivia Cookeová postavu Anyi Taylor-Joyové, jak plakat. | Video: Movieclips

Přestože náhlý příval slávy "byl trochu těžký", rozjezd kariéry zpětně označuje za úžasný. "Mám spoustu energie. A tahle práce i to, kolik jí věnujete času, vás trochu unavuje, což je důležité. Občas se unavit, aby z toho člověku nepřeskočilo," shrnuje Taylor-Joyová.

"Točit filmy je dřina. U každého, na kterém jsem pracovala, je zázrak, že se dostal do takové podoby, aby ho mohli vidět diváci. Už to je samo o sobě úžasné. Když si pak uvědomíte, kolik talentovaných a tak odlišných lidí má podíl na jeho vzniku, je to občerstvující pocit. Prostě mám z každého natáčení vždy hroznou radost," uzavírá Anya Taylor-Joyová.