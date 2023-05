U videoték jako Netflixu si vydělají méně. Hollywoodští scenáristé zahájili stávku

S úderem pondělní půlnoci začala v USA stávka hollywoodských scenáristů, kteří se nedohodli se studii jako Netflixem nebo Walt Disney Company na zlepšení podmínek v éře streamovacích platforem. Pracovat přestalo 11 500 autorů, kteří žijí od New Yorku po Los Angeles a coby členům odborové organizace filmových a televizních scenáristů jim vypršela platnost kolektivní smlouvy.

Stávka, ke které se schylovalo od března, může zpomalit přípravy na natáčení seriálů i filmů. Členové odborů od úterý nejen přestávají pracovat, to znamená odevzdávat scénáře nebo je psát ještě v průběhu natáčení, ale také neuzavírají nové smlouvy a nenadhazují studiím další nápady.

Úplně bude nejspíš výhledově přerušena výroba populárních talk show, jako jsou Saturday Night Live nebo pořady moderované Jimmym Fallonem a Jimmym Kimmelem. Těm vtipy každý den na aktuální téma vymýšlí tým scenáristů, vysvětluje agentura Reuters.

"Odložte tušky. Už do toho dokumentu nic ani nepište," vyzývá na Twitteru například scenárista Christopher Cantwell, který pracoval na sériích Halt and Catch Fire nebo Obi-Wan Kenobi.

Scenáristé stávkovali poprvé roku 1960 a naposledy před 15 lety. Tehdy protest trval 100 dní a kalifornskou ekonomiku stál 2,1 miliardy dolaru. Poznamenal také vznik některých filmů jako bondovky Quantum of Solace, která šla do výroby s nedodělaným scénářem, jak později přiznal představitel hlavní role Daniel Craig. Dlouhá byla též stávka v roce 1988, kdy scenáristé nepsali 153 dnů.

Tentokrát Sdružení amerických scenáristů přistoupilo ke krajnímu řešení poté, co ani po šesti týdnech nenašlo společnou řeč se zástupci studií a streamovacích platforem sdružených v Alianci filmových a televizních producentů. Společně vyjednávají o znění kolektivní smlouvy každé tři roky. Scenáristické sdružení bývá rozdělené na dvě samostatně pobočky sledující různé cíle, jednu pro východní pobřeží USA, druhou pro to západní. Nyní se obě sjednotily a kolektivně žádají více peněz, zvýšení odvodů za zdravotní a sociální pojištění, záruky ohledně velikosti tvůrčích týmů nebo regulace týkající se umělé inteligence. "Čelíme existenční krizi a reakce studií je tomu zcela neúměrná," tvrdí podle serveru Variety.com.

Scenáristé například také odmítají pracovat s texty vytvořenými umělou inteligencí. Chtějí zabránit studiím, aby používala jejich scénáře coby zdroj pro další texty generované už přímo umělou inteligencí. "Všichni scenáristé to vědí: tyhle společnosti zničily celé odvětví. Obraly právě ty lidi, scenáristy, kteří jim pomohli zbohatnout," říkají.

Agentura AP k tomu poznamenává, že nástup streamovacích platforem skutečně proměnil celý obor. Dnes sice vzniká víc filmů i seriálů než dřív, což znamená i více práce pro scenáristy, ti ale vydělávají méně, pracují v nestálejších podmínkách a přišli o některé příjmy, jako byly dříve poplatky za mezinárodní licence nebo tantiémy z každé reprízy. Místo nich videotéky platí za práci jednorázově. Obecně v branži ubývá jistot a často zcela absentuje dlouhodobá perspektiva, stěžují si scenáristé.

Navíc se prohlubují rozdíly mezi prací pro klasickou televizi a streamovací platformu. To, že seriály vyráběné videotékami dnes mají vyšší rozpočty než dřív, vůbec neznamená, že scenáristé si odnesou víc. Variety.com v podrobném článku rozepisuje, nakolik se jejich výdělky liší dle postavení v tvůrčím týmu a toho, zda pracují na projektu právě pro klasickou televizi, nebo pro videotéku.

Za relativně podobný typ práce pro klasickou televizi si scenárista při minimální sazbě může přijít na 296 tisíc dolarů ročně, což je v přepočtu 6,3 milionu korun, v případě zkušenějších a známějších autorů jsou pak čísla a podmínky ještě "výrazně lepší". Na streamovací platformě ale scenárista za stejný typ práce dostane někdy třeba necelých 91 tisíc dolarů ročně, tedy 1,9 milionu korun.

Podstatnou roli ve vyjednávání hraje také to, zda scenáristé dostávají zaplaceno průběžně, nebo až po odvysílání seriálu, stejně jako výše odvodů na zdravotní pojištění nebo pravidelný nárůst garantovaný mzdovou částí kolektivní smlouvy.

Ta dosavadní zajišťovala, že každý rok honoráře scenáristů vzrostou o 1,5 až 2,25 procenta, loňská inflace v USA však zrychlila až na 9,1 procenta a odbory proto žádaly, aby také honoráře scenáristů vzrostly až o téměř 10 procent. Tomu se však brání studia, od nichž by vzápětí podobně přidáno mohly chtít svazy zastupující režiséry nebo herce.

Kompromis mezi scenáristy a producenty se nyní najít nepodařilo. Agentura Reuters k tomu píše, že i filmová studia jsou v nelehké situaci. V době vysoké inflace čelí tlaku investorů z Wall Street, kteří nutí streamovací služby k rychlejší ziskovosti než dřív. V reakci na to firmy minimalizují náklady a propouštějí.

Vzestup streamovacích platforem navíc přinesl pokles příjmů z televizní reklamy, neboť diváci namísto sledování klasického televizního vysílání častěji hledají obsah ve videotékách. Například studio Walt Disney Company v posledních měsících zrušilo 7000 míst, firma Warner Bros Discovery v rámci úspor mimo jiné přestala natáčet filmy a seriály v evropských zemích včetně Česka a také Netflix brzdí s investicemi do obsahu.

Jestli a jak stávku pocítí diváci, bude záviset na délce trvání. Ze všeho nejdříve patrně protest zasáhne talk show, která jsou vysílána na denní bázi. Příprava na natáčení seriálů nebo filmů se zpomalí, ale výrazný vliv v tomto ohledu by stávka měla, jen pokud potrvá více měsíců. Pak by se mohlo zdržet natáčení nových řad seriálů určených pro podzimní sezonu, které se většinou začínají psát právě v květnu nebo červnu. Televize by v takovém případě na podzim mohly zařadit do programu více reality show nebo repríz.

Menší vliv bude mít stávka na velké streamovací platformy jako Netflix, které mohou výpadky nahradit obsahem vytvořeným v zahraničí. "Z byznysového hlediska jsme připraveni na nejhorší. Vyrobili jsme spoustu obsahu do zásoby," avizuje David Zaslav, šéf Warner Bros Discovery, pod kterou spadá videotéka HBO Max. "Máme připraveno spoustu seriálů a filmů vyrobených po celém světě," doplňuje Ted Sarandos z vedení Netflixu.

Podle agentury AP uživatelé streamovacích služeb skutečně nemusejí stávku dlouho zaznamenat. i nabídka platforem jako Apple TV+ nebo Amazon Prime Video bude příští týdny vypadat stejně jako dřív. A právě proto, že jde o první velkou stávku v době streamovacích služeb, nelze odhadnout, jak dlouho spor potrvá. Při tom posledním před 15 lety musely být zkrácené řady populárních seriálů jako Chirurgové nebo C.S.I. Kriminálka Las Vegas a naopak vzrostla popularita reality show jako Big Brother nebo The Apprentice, kterou uváděl pozdější prezident Donald Trump

Podle agentury AP ale letošní stávka scenáristů také může být jen začátkem. V červnu vyprší kolektivní smlouvy režisérům nebo hercům, kteří se studii začnou jednat o podobných tématech.