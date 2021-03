Hollywood přišel o další hit. Black Widow s Johanssonovou bude mít premiéru na síti

Společnost Walt Disney Company o dva měsíce odložila celosvětovou premiéru superhrdinského filmu Black Widow od studia Marvel. Zároveň oznámila, že v červenci ho uvede souběžně v kinech a ve videotéce Disney+. Ta zatím v Česku nefunguje, do zdejších kin má snímek distribuovat společnost Falcon.

Black Widow, v níž Scarlett Johanssonová hraje ruskou rodačku a někdejší špionku Natašu Romanovovou, měla mít původně premiéru už v květnu 2020. Po několika přesunech se očekávalo, že letos v květnu film předčasně odstartuje letní hollywoodskou sezonu a pomůže přilákat diváky zpět do kin.

Ta jsou v podstatné části světa kvůli pandemii zavřená od loňského března a spoléhala právě na vidinu, že divákům nabídnou velkorozpočtové spektákly včetně těch od Marvelu, jež patří k celosvětově nejvýdělečnějším, doplňuje agentura AP.

Naopak proti modelu, kdy mají filmy zároveň premiéru v kinech a na internetu, se kinaři dlouhodobě stavějí. Argumentují tím, že pro diváky je pak snazší si snímek pustit z domova a nemusí se kvůli němu vypravit do biografu. Tento model naopak vyhovuje filmovým studiím, jež se při nabízení filmů prostřednictvím videoték nemusí dělit o zisk s provozovateli kin.

Po oznámení, že Black Widow bude mít souběžnou premiéru na síti, akcie největší světové sítě biografů AMC poklesly o 16 procent.

Přitom ve dvou největších amerických městech, Los Angeles a New Yorku, už kina opět začínají fungovat. Zatím ale jen v omezeném režimu a mnozí stále vyčkávají. Například druhý největší americký řetězec Regal Cinemas teprve v dubnu obnoví provoz ve zhruba 500 ze svých 549 biografů. Kvůli protipandemickým opatřením ale bude smět prodávat maximálně čtvrtinu až polovinu lístků do každého sálu.

V takovém případě si na sebe ale podle serveru Variety.com nevydělají právě filmy od Marvelu, jejichž rozpočet běžně překračuje 200 milionů dolarů. To je zhruba 4,4 miliardy korun.

2:43 V Česku má film Black Widow uvést distribuční společnost Falcon. | Video: Falcon

Stejně jako Black Widow pak Walt Disney Company souběžně v kinech a na internetu uvede hraný film Cruella s Emmou Stoneovou ze světa animovaných 101 dalmatinů. Premiéru má 28. května. Nový snímek od Pixaru nazvaný Luca pak 18. června zamíří rovněž na Disney+ a do kin se dostane jen v zemích, kde tato videotéka nefunguje, což by měl být opět případ Česka.

Za filmy Black Widow i Cruella zaplatí uživatelé Disney+ nad rámec běžného měsíčního předplatného vždy 30 dolarů, což je v přepočtu 666 korun.

Podobnou taktiku firma vyzkoušela vloni s hranou Mulan a naposledy začátkem tohoto měsíce s animovaným snímkem Raya a drak.

Údaje o jeho sledovanosti platforma Disney+ nezveřejnila, podle mluvčího ale film Raya a drak splnil očekávání, stejně jako nový superhrdinský seriál od Marvelu nazvaný The Falcon and the Winter Soldier. Ten měl nedávno premiéru také na Disney+ a podle firmy jeho sledovanost dokonce předčila sci-fi The Mandalorian ze světa Hvězdných válek i nedávné úspěšné Wandavision.

Disney+, která za 16 měsíců od spuštění nabrala již 100 milionů platících uživatelů, chce dlouhodobě uvádět nové filmy a televizní seriály ze světa Star Wars, superhrdinů od Marvelu i animované rodinné snímky od Pixaru.

Dalším chystaným velkorozpočtovým hollywoodským filmem je akční Rychle a zběsile 9 od studia Universal Pictures, které by mělo mít premiéru 25. června.

Walt Disney Company není jediná, která se v důsledku pandemie rozhodla uvádět filmy souběžně v kinech a videotékách. Společnost Warner Bros. tento model zvolila pro celý letošní rok, kdy snímky uvádí do těch biografů, jež jsou otevřené, a zároveň ve své videotéce HBO. Zatím to ale platí jen pro rok 2021.

Nejnověji síť kin Cineworld oznámila, že se s Warner Bros. dohodla na novém postupu pro rok 2022, kdy by filmy měly být po omezenou dobu opět k vidění jen v kinech a teprve poté on-line. Filmový průmysl by se tak mohl vrátit do stavu před pandemií. V případě Velké Británie by se mělo jednat o 31 dnů, v USA o 45 dnů.