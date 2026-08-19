Hollywood mu nabízel peníze, Stallone ale odmítl. Do kin se chystá film Já, Rocky

Před padesáti lety dal Sylvester Stallone světu Rockyho. Než se ale stal hollywoodskou hvězdou, musel vybojovat poměrně těžký zápas. Byl neznámý, bez peněz a neměl žádnou jistotu, že mu vůbec někdo dá šanci. Měl ale příběh Rockyho Balboy a odmítal se ho vzdát. Nový americký snímek Já, Rocky ukazuje, jak se zrodila filmová legenda jménem Stallone.
Film oscarového režiséra Petera Farrellyho se ve světové premiéře představí na Toronto Film Festivalu a čeští diváci jej uvidí v kinech od 19. listopadu. V hlavní roli se představí Anthony Ippolito. Snímek nyní představuje trailer.
Dnes je Sylvester Stallone jedním z nejznámějších jmen Hollywoodu. V polovině 70. let ale jeho život vypadal úplně jinak. Byl prakticky neznámým hercem, který se snažil prorazit, a právě tehdy napsal scénář o outsiderovi jménem Rocky Balboa. O muži, kterému téměř nikdo nevěří, ale přesto si jde za svým.
Podobnost se Stalloneho vlastním životem nebyla náhodná. Když o scénář projevili zájem producenti, stanovil si jedinou podmínku: hlavního představitele bude hrát on sám. Nechtěl svůj příběh jen prodat, chtěl dokázat, že právě on je Rocky. Odmítání, pochybnosti i nabídky, které pro herce v jeho situaci znamenaly obrovské peníze, tak proměnily vznik filmu v neuvěřitelný příběh.
Rocky je můj nelepší přítel
„Máte veliké štěstí, když v nějaké postavě najdete svého nejlepšího přítele, kterého jste vymyslel. Někoho, kdo vám pokaždé pomůže a nikdy vás neopustí. A Rocky je můj nejlepší přítel,“ řekl o figuře Rockyho Sylvester Stallone.
Načasování nemůže být symboličtější. Já, Rocky přichází přesně půl století poté, co se v roce 1976 objevil první Rocky. Z malého filmu o outsiderovi se stal celosvětový fenomén. Snímek získal deset nominací na Oscara a tři proměnil, včetně ceny za nejlepší film. Stallone byl navíc nominován za hlavní mužský herecký výkon i za scénář. Z neznámého herce se prakticky přes noc stala hvězda.
Právě jeho cestu přenáší na plátno snímek Já, Rocky. „Tenhle film je o tom, že člověk musí věřit sám sobě. Je o tom vydržet až do konce,“ říká Anthony Ippolito, představitel mladého Stalloneho. Vycházející herecká hvězda na sebe výrazně upozornila už v roli mladého Al Pacina, v diváky i kritiky vysoce hodnoceném seriálu Nabídka o komplikovaném vzniku filmu Kmotr.
Tentokrát před ním stál možná ještě těžší úkol: ztvárnit Stalloneho ve chvíli, kdy se teprve snaží přesvědčit Hollywood, že Rockyho dokáže zahrát. Ippolito se mu přibližuje fyzicky, charakteristickým hlasem, způsobem řeči, gesty i pohybem a jeho proměna je dle tvůrců ohromující.
Šedá teplákovka a ruce nad hlavou
Rocky má k českým divákům možná blíž, než by se mohlo zdát. Původní film dostal české znění už na začátku 80. let a později se s Rockym Balboou pro několik generací spojil nezaměnitelný hlas Pavla Rímského, který jej daboval i v dalších dílech série.
Nejen ve světě, ale i v Česku se Rocky stal symbolem vytrvalosti, druhé šance a ochoty pokračovat, i když člověk dostává jednu ránu za druhou. Jeho tréninky, šedá tepláková souprava, běh do schodů nebo vítězné gesto rukama nad hlavou poznají i lidé, kteří původní film viděli naposledy před desítkami let.
V dalších rolích se představí AnnaSophia Robbová jako Stalloneho tehdejší manželka Sasha Czacková, Matt Dillon coby jeho otec Frank Stallone Sr., Stephan James, P. J. Byrne, Toby Kebbell nebo Jay Duplass v roli režiséra původního Rockyho Johna G. Avildsena. Režie se ujal Peter Farrelly, jehož originální komedie Zelená kniha získala Oscara za nejlepší film.
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