K rovnoprávnosti pohlaví má Hollywood daleko. Režisérek bylo vloni méně než roku 1998

Přestože Hollywood uplynulý rok avizoval snahu napravit nerovnost mezi pohlavími, z nejúspěšnějších tamních filmů jich nakonec pouze 8 procent natočily ženy. Meziročně to představuje pokles o 3 procenta.

V branži tak režisérky stále dostávají zhruba stejně příležitostí jako před dvěma dekádami. Vyplývá to ze studie vypracované Marthou Lauzenovou, výkonnou ředitelkou Centra pro studie žen ve filmu a televizi při univerzitě v kalifornském San Diegu.

"Nic v této studii nenaznačuje, že by se v mainstreamové filmové branži projevily snahy o hlubokou změnu k lepšímu, kterou v průběhu loňského roku předvídalo tolik analytiků," uvádí Lauzenová.

Centrum, které vede, zprávu o zastoupení žen ve filmovém průmyslu nazvanou Celluloid Ceiling sestavuje již 21 let. Také vloni se autoři zaměřili na 250 hollywoodských filmů, které dosáhly nejvyšších tržeb.

Výsledek, tedy že mezi 250 režiséry bylo pouze 8 procent žen, je například horší než v roce 1998, kdy zastoupení žen představovalo 9 procent.

Mírně naopak v roce 2018 vzrostl počet žen, které ve štábech celkově působily na různých pozicích. Vloni to bylo 20 procent, o 2 procenta víc než v roce 2017. Nejčastěji, v 26 procentech případů, ženy figurovaly v rolích producentek. Například kameramanek ale vloni byly jen 4 procenta.

Autorka studie Lauzenová je přesvědčena, že celkový obrat v branži nemůže podnítit snaha několika jedinců či studií. "Nedočkáme se smysluplné změny k lepšímu, pokud k ní ve velkém nezavelí hlavní hráči, to znamená filmová studia, talentové agentury, oborové organizace či asociace," míní Lauzenová.

Atmosféru v Hollywoodu již koncem předloňského roku výrazně ovlivnila nařčení ze sexuálního obtěžování. V jejich důsledku zesílilo volání po tom, aby byly ženy ve všech sférách zábavního průmyslu zastoupeny rovnoprávněji než dosud.

Jako příklad úspěšných hollywoodských filmů, které vloni natočily ženy, agentura Reuters uvádí například snímek V pasti času od šestačtyřicetileté Avy DuVernayové nebo film Can You Ever Forgive Me?, jehož autorkou byla devětatřicetiletá Marielle Hellerová.

Trailer z filmu V pasti času, který natočila Ava DuVernayová. | Video: Disney Channel

K mírné změně naopak došlo při posouzení barvy pleti. Iniciativa volající po větším zastoupení filmařů s etnicky pestrým původem nazvaná Annenberg Inclusion Initiative, která vznikla při Jihokalifornské univerzitě, v pátek právě na toto téma publikovala jinou studii. Podle ní vloni mezi 100 komerčně nejúspěšnějšími hollywoodskými filmy bylo 16 natočených černochy, zatímco v roce 2017 šlo jen o 6 titulů.

Mezi šestnáctkou komerčně úspěšných filmařů černé pleti však byla jediná žena - právě Ava DuVernayová se snímkem V pasti času. "Obdobnou změnu k lepšímu nevidíme v případě žen ani asijských režisérek, ale dokazuje to, že když Hollywood chce, změnit se dovede," tvrdí autorka této studie Stacy L. Smithová.

Jak upozorňuje deník New York Times, při podrobném nahlédnutí do studie Annenberg Inclusion Initiative lze nalézt příklady oborů, které jsou v Hollywoodu dodnes takřka kompletně mužské a bílé.

Například mezi střihači bylo vloni 1,4 procenta černošek, mezi produkčními designéry 1,5 procenta černošek a ze 300 filmů, které studie analyzovala, jen k jedinému složila hudbu černošská skladatelka. Černošskou kameramanku se pak autorům studie u komerčně úspěšných filmů nepodařilo najít ani jedinou.

Naopak prý vzrostl počet žen, které zasedají ve správních radách sedmi hlavních studií zábavního průmyslu, byť šlo převážně o bělošky.

Z této "velké sedmičky" hollywoodských studií pouze tři, a to Universal, Walt Disney Studios a Lionsgate, dávala příležitost režisérkám nehledě na barvu pleti. Nejvíc prostoru černošským režisérům poskytla Sony, která jim svěřila pět filmů, studio Warner Bros. naopak neoslovilo ani jednoho. Zato do distribuce uvedlo dva filmy natočené Asiaty.