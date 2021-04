Hollywood brzdí kvůli Evropě. Pokračování Top Gun a Mission: Impossible se zpozdí

Filmové studio Paramount Pictures odložilo očekávaný druhý díl snímku Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli z července na listopad. Provozovatelé kin tak přijdou o titul, který jim měl v létě pomoct přilákat zpět diváky.

Pokračování Top Gun z roku 1986 nakonec veřejnost uvidí až 19. listopadu. V ten den měl mít premiéru další hit osmapadesátiletého Cruise, sedmý díl ságy Mission: Impossible. I ten se zpozdí, Paramount ho odkládá na květen 2022, oznámila firma v noci na sobotu středoevropského času.

Zatím jen připravovaná osmá část Mission: Impossible pak bude následovat nikoliv v listopadu 2022, ale až v červenci 2023, kdy Cruise oslaví 61. narozeniny. Oba díly režíruje Christopher McQuarrie.

Největší světoví provozovatelé kin jako AMC Entertainment nebo Cineworld po roce pandemie potřebují vyrovnat ztráty způsobené uzávěrou biografů. Týká se to i Česka, kde Cineworld provozuje síť Cinema City, zatímco konkurenční CineStar kvůli koronaviru přišla o 650 milionů korun na tržbách.

Aktuální úspěch snímku Godzilla vs. Kong, který za prvních pět dnů v amerických kinech utržil 48,5 milionu dolarů, v přepočtu zhruba jednu miliardu korun, přitom ukazuje, že diváky zpět do biografů nejspolehlivěji naláká velkorozpočtová akční podívaná, jakou má být i druhý Top Gun s podtitulem Maverick.

Film má rozpočet přes 150 milionů dolarů, v přepočtu přes tři miliardy korun, a podle serveru Deadline.com by v kinech mohl celosvětově utržit až miliardu dolarů, to znamená 21,8 miliardy korun. K tomu ale Paramount potřebuje, aby snímek mohl souběžně uvést v co nejvíce zemích světa a promítat ho pro co nejvíc diváků, nikoliv jen pro omezený počet, jak nařizují současná protiepidemická opatření.

Odklad filmu na listopad zvyšuje šance, že se Top Gun 2 dostane do kin také v Evropě nebo Brazílii, což jsou klíčové trhy, vysvětluje Deadline.com.

Momentálně se tak naděje kinařů upínají už jen ke dvěma titulům. Devátý díl ságy Rychle a zběsile od Universalu má mít premiéru 25. června, superhrdinský film Black Widow se Scarlett Johanssonovou bude následovat 9. června.