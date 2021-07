Hollywood a povinné očkování: Sean Penn ho vyžaduje po všech, Netflix po vybraných

Natáčení několika hollywoodských filmů a seriálů opět zkomplikovala pandemie koronaviru. Nejnověji videotéka Netflix oznámila, že po hercích a členech štábů, kteří pracují v jejich blízkosti, bude vyžadovat očkování proti nemoci covid-19. Zprávu přinesl deník Wall Street Journal.

Mezi seriály, které si v poslední době daly nucenou přestávku kvůli koronaviru, je komedie Woke nebo fantasy House of the Dragon od televize HBO, která se odehrává 300 let před populární Hrou o trůny. Produkce už natáčení obnovila.

Tento týden museli filmaři v Mexiku přerušit natáčení snímku God is a Bullet, kde hlavní role ztvární Američan Jamie Foxx a Dán Nikolaj Coster-Waldau. Jednomu z naočkovaných herců vyšel pozitivní test na koronavirus.

Problémy se nevyhnuly ani sedmému pokračování série Mission: Impossible s Tomem Cruisem. Americký herec Sean Penn zase prohlásil, že na natáčení seriálu Gaslit o aféře Watergate se nevrátí, dokud vakcínu nedostanou všichni členové štábu. Počet naočkovaných na place se v dalších týdnech po Pennově prohlášení skutečně navýšil.

Hollywood nyní podobně jako velké americké firmy zvažuje, jak se vyrovnat se šířením nakažlivější mutace delta, dříve známé jako indická. Internetové giganty Google a Facebook již oznámily, že od svých zaměstnanců budou před návratem do společných kanceláří vyžadovat očkování.

Podobné opatření nyní zavedl i Netflix, přestože zatím ne plošně. Společnost tím mimo jiné reaguje na prohlášení několika hollywoodských studií a odborů, které uvedly, že podpoří jednotlivé produkční firmy, pokud ty budou po svých zaměstnancích vyžadovat potvrzení o proticovidové vakcíně.

Členové štábů a herci jsou obvykle nuceni pracovat v těsné blízkosti a nošení ochranných roušek či udržování bezpečných rozestupů není vždy možné za všech situací. Stejně tak členové štábu potřebují často přicházet na plac a zase jej opouštět, nelze proto vyloučit, že někdo nenaočkovaný nákazu přinese zvenčí.

Wall Street Journal popisuje také nedávný případ, kdy filmovému studiu zavolal agent jednoho herce a žádal, aby mu studio našlo nového řidiče. Ten, kterého herci přidělilo, totiž nebyl očkovaný.

Nové opatření Netflixu se zatím týká jen zaměstnanců v takzvané zóně A, kdy přicházejí do nejtěsnějšího kontaktu s herci. Společnost ale zaznamenala i problémy mimo tuto zónu a zvažuje, že zavede povinné očkování pro všechny své pracovníky. Firma je mimo jiné pod tlakem akcionářů. Když nebude stíhat natáčet, nebude ani stíhat uvádět očekávané filmy a seriály svým předplatitelům, jejichž počet potřebuje navyšovat, aby zůstala konkurenceschopná. Nedávný odklad několika projektů Netflix přisoudil právě problémům s covidem-19.

Mezi zástupci filmových studií se debatuje o tom, jak odlišit očkované a neočkované pracovníky. Obávají se ale stigmatizace těch, kteří očkování odmítají, vysvětluje Wall Street Journal.

"Lidé, kteří nemají opodstatněný zdravotní nebo náboženský důvod pro výjimku z očkování, se jednoduše musí rozhodnout, zda chtějí pracovat pro zaměstnavatele, který vyžaduje potvrzení o vakcinaci," dodává Duncan Crabtree-Ireland, předseda hereckého odborového svazu známého pod zkratkou SAG-AFTRA.