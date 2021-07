Holčička má raději auta než rodiče. Na festivalu v Cannes vyhrál šokující film

Zlatou palmu na 74. ročníku mezinárodního festivalu v Cannes získal snímek Titane od francouzské režisérky Julie Ducournauové. Horor, který anglická BBC označila za "nejvíce šokující film roku", ukazuje sex i násilí doprovázené výraznou hudbou.

Vítěze odtajnil předseda poroty Spike Lee hned na začátku slavnostního předávání. Ceremonie tak podle agentury AP začala tam, kde měla skončit. Po nečekaném oznámení následoval zmatek a pokřikování z obecenstva, předseda poroty byl viděn s hlavou v dlaních. Laureátka však na jeviště nezamířila. Nakonec ji ale potvrdilo i oficiální vyhlášení na konci večera. Ducournauová se tak stala teprve druhou ženou, která prestižní cenu v Cannes získala.

Vítězný film Titane začíná scénou, ve které holčička zlobí na zadním sedadle auta. Otec se otočí, aby ji okřikl, a v tu ránu nabourá. Po náročné operaci mozku se dívka probouzí a místo aby se aut už celý život bála, jako první po probuzení běží obejmout a políbit nikoliv rodiče, nýbrž právě auto, popisuje BBC.

Podle ní se jedná o nepředvídatelnou směsici filmů od režisérů jako Quentina Tarantina a Davida Cronenberga. Divák při sledování nikdy neví, co přijde příště.

O Velkou cenu poroty se dělí íránské drama Ghahreman (Hrdina) od režiséra Asghara Farhádího a Byt č. 6 (Hytti nro 6), který natočil Juho Kuosmanen z Finska.

Cenu za režii si odnáší Leos Carax, autor muzikálu Annette, jejž od minulého čtvrtka promítají také česká kina.

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si z Cannes odnáší Američan Caleb Landry Jones. Hraje masového vraha v australském snímku Justina Kurzela nazvaném Nitram. Ten se odehrává v polovině 90. let, kdy izolovaný a frustrovaný protagonista ne a ne zapadnout do společnosti.

Film byl inspirován incidentem v bývalé vězeňské kolonii Port Arthur v jihovýchodní Tasmánii, při němž roku 1996 osmadvacetiletý vrah zabil 35 lidí a dalších 23 zranil. Podle deníku Sydney Morning Herald publikum odměnilo snímek sedmiminutovým potleskem, kritik britského Guardianu mu dal čtyři hvězdičky z pěti.

Ocenění pro nejlepší herečku si odváží třiatřicetiletá Renate Reinsveová z Norska, jejíž "úžasně dospělý, citlivý a sympatický" výkon Guardian přirovnává k Alicii Vikanderové nebo Lily Jamesové.

Reinsveová je hvězdou titulu Verdens verste menneske (The Worst Person in the World) od dánského režiséra Joachima Triera. Hraje dvacátnici, jež prochází několika náročnými vztahy a snaží se uspořádat si život. S jedním mužem se rozejde, druhého podvádí a lže mu, přesto jí divák drží palce. Jako každá mladá žena se děsí okamžiku, kdy bude muset udělat nezvratné rozhodnutí, shrnuje Guardian.

Melancholická kombinace příběhu o dospívání, romantické komedie a muzikálu je tak lákavá, že by ji měl vidět každý narozený v 80. a 90. letech minulého století, dodává americký časopis Variety. Tato možnost se naskytne také českým divákům. Zdejší distribuční společnost Aerofilms již v pátek oznámila, že na film získala práva.

O cenu poroty se dělí díla Le Genou d'Ahed od Izraelce Nadava Lapida a Memoria, kterou natočil thajský rodák Apichatpong Weerasethakul.

Sošku za nejlepší debut zvanou Zlatá kamera porota přikřla titulu Murina od pětatřicetileté chorvatské režisérky Antonety Alamaty Kusijanovičové.

V minulém roce byl festival v Cannes kvůli pandemii covidu-19 poprvé v historii zrušen. Letos se tak s odkladem do soutěže dostala i spousta snímků vybraných už před rokem.

Česká republika v hlavní soutěži zastoupena nebyla, v sekci Cinéfondation se ale promítal krátký animovaný snímek Rudé boty od Anny Podskalské, studentky katedry animované tvorby na pražské FAMU. V sekci Cannes Classics byl pak uveden zrestaurovaný film Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, který roku 1963 v Cannes získal cenu poroty.