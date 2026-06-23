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Film

Hlavními hvězdami karlovarského festivalu budou Hoffman a Binocheová. Cenu získá i Wright

ČTK

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu americký herec Dustin Hoffman a francouzská herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta festivalu obdrží Jeffrey Wright.

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman.Foto: Shutterstock
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Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha řekl, že o Hoffmana usiloval festival dlouho. Osmaosmdesátiletý herec v minulosti získal Oscara za snímky Rain Man a Kramerová versus Kramer. Kromě toho je podle Muchy držitelem pěti Zlatých glóbů a čtyř cen BAFTA.

„Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mika Nicholse Absolvent z roku 1967,“ uvedl umělecký ředitel Karel Och.

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První dáma filmu Binocheová

Juliette Binocheová je držitelkou Oscara, Césara a čtyř Evropských filmových cen. Karlovarský festival u příležitosti jejího ocenění uvede trojici filmů Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás.

76th Berlin International Film Festival
Francouzská herečka Juliette Binocheová na Filmovém festivalu v Berlíně. Foto: Profimedia – AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Binocheová podle uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha některé snímky osobně uvede.

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Jedna z nejvýraznějších tváří francouzské kinematografie za intelektuální romantické drama Věrná kopie íránského režiséra Abbase Kiarostamiho získala za rok 2010 cenu v Cannes. Stala se první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách za film z roku 1993 Tři barvy: Modrá i v Berlíně za film Anglický pacient z roku 1996.

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Všestranný Jeffrey Wright

Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží na slavnostním zahájení jeho 60. ročníku americký herec Jeffrey Wright. Wright je držitelem cen Tony, Emmy a Zlatého glóbu, získal nominace na Oscara a obdržel cenu British Academy Games Award. U příležitosti ocenění karlovarský festival uvede snímek Basquiat.

Jeffrey Wright
Americký herec Jeffrey Wright.Foto: Supplied by LMK – ČTK / imago stock&people / Supplied by LMK

Wright podle nich patří k nejvíce všestranným umělcům své generace, prosadil se v hollywoodských i nezávislých snímcích, v televizních dramatech i v herním průmyslu.

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První velkou filmovou příležitostí pro něj byla v roce 1996 titulní úloha v životopisném dramatu Basquiat a americkém malíři s haitskými kořeny Jeanu-Micheli Basquiatovi. Film Wright osobně uvedl na 32. ročníku karlovarského festivalu.

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Jeho filmovou kariéru zdobí spolupráce s řadou významných režisérských jmen. Jim Jarmusch ho obsadil do oceňovaného minimalistického snímku Zlomené květiny a do upírského hororu Přežijí jen milenci. Roli ministra Colina Powella si zahrál v biografickém filmu W. režiséra Olivera Stonea. Wright rovněž patří mezi kmenové herce režiséra Wese Andersona, s nímž natočil tři celovečerní filmy.

Za roli v komediálním dramatu Americká fikce z roku 2023 získal nominace na Oscara a Zlatý glóbus a cenu Independent Spirit Award. Uplatnil se také v projektech televizí a platforem, jako je HBO či Netflix. Objevil se také ve třech filmech Hunger Games.

V dubnu 2026 získal cenu British Academy Games Award pro nejlepšího herce ve vedlejší roli, když svůj hlas propůjčil postavě ve videohře Dispatch.

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Ocenění získá také americký kameraman, držitel tří Oscarů a dalších oscarových nominací Robert Richardson. Na festivalu s režisérkou Janou Hojdovou uvede v premiéře dokumentární portrét Robert Richardson: The White Devil.

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Festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků a ocení řadu osobností.

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