V hlavní roli Geislerová. Režisérka Kirchnerová jede s novým filmem do Cannes

Už podruhé se svou tvorbou míří filmová režisérka Zuzana Kirchnerová na festival v Cannes. Její připravovaný celovečerní snímek Karavan byl vybrán do projektu Cinéfondation – L'Atelier, který upozorňuje profesionály z oboru na slibné projekty a tvůrcům dává možnost dosáhnout na mezinárodní distribuci.

Kirchnerová je první česká režisérka, která v tomto projektu uspěla.

Road movie Karavan, cesta matky a handicapovaného syna napříč Itálií za ztracenou svobodou a štěstím, je inspirována osobní zkušeností autorky. Ta v Cannes excelovala už roku 2009, kdy s filmem Bába zvítězila ve studentské sekci festivalu.

L'Atelier v Cannes vznikl roku 2005, každoročně podporuje zhruba 15 tvůrců z celého světa. Letošní ročník festivalu se bude konat od 6. do 17. července. Celovečerní hraný debut Kirchnerové Karavan má být díky tomu, že byla kdysi oceněna s Bábou, po dokončení zařazen do programu festivalu.

Hlavní hrdinka Karavanu Ester by si ráda splnila zdánlivě skromné přání: strávit sama dva týdny v Itálii u přátel z mládí. Péči o syna však nemá kdo převzít, nakonec tak na sever Itálie odjíždějí společně.

Když David během nočního záchvatu v domě zničí, co se dá, přestěhují se do karavanu na okraji zahrady. V Ester se všechno bouří. Nastartuje obytný vůz a jede pryč. Už nechce být jen matkou postiženého dítěte, chce žít se vším, co k tomu patří.

"Postava Ester mě jako autorku přitahuje ze dvou důvodů. Je to silná žena, která hledá novou životní cestu. Není to jen adolescentní tápání, ale skutečná, hluboce prožitá existenciální pouť dospělé zodpovědné ženy, milující matky," říká Kirchnerová.

"Syrovost a pravdivost tohoto filmu pro mě spočívá i v zobrazení negativních emocí. Emocí, za které se běžně stydíme a zejména v souvislosti s dětmi je málokdo z rodičů přizná," dodává.

Podle ní žánr road movie nejlépe vystihuje hrdinčinu až agresivní touhu hrdinky žít. Hlavní roli ztvární Aňa Geislerová. Pro roli chlapce začne štáb letos hledat neherce s mentálním postižením. Natáčení začne příští rok.

Zuzana Kirchnerová je absolventkou pražské FAMU a Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V poslední letech se věnovala především dokumentární tvorbě. Letos například s Adamem Oľhou natočila seriál Nemocnice v první linii, zblízka zachycující náročnou práci i soukromí zdravotníků v boji s koronavirem.