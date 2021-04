Hlavní Oscary získala Země nomádů. Nejlepšími herci jsou Hopkins a McDormandová

Na Oscarech se do středu pozornosti dostal film o lidech, kteří žijí na okraji. Snímek Země nomádů o Američanech, jež nedosáhli na americký sen, v noci na pondělí získal hlavní sošky. Stal se nejlepším filmem, obdržel cenu za režii a představitelka hlavní role Frances McDormandová díky němu obdržela svého již třetího Oscara. Z mužů nečekaně uspěl Anthony Hopkins.

Země nomádů se odehrává roku 2011 po hospodářské recesi. Frances McDormandová hraje ovdovělou šedesátnici z malého města, které se vylidní poté, co zkrachuje továrna zaměstnávající většinu místních obyvatel. Hrdinka rozprodá majetek a v bílé dodávce objíždí Spojené státy. Cestou bere sezonní zaměstnání a poznává další novodobé kočovníky.

Snímek, který vznikl na motivy literatury faktu a v němž účinkují převážně skuteční američtí nomádi, byl považován za favorita. Už vloni vyhrál Zlatého lva na Benátském filmovém festivalu, letos obdržel dva Zlaté glóby a čtyři britské ceny Bafta.

2:29 Hlavní ceny Oscar získali film Země nomádů a herci Anthony Hopkins s Frances McDormandovou. | Video: Reuters

Devětatřicetiletá autorka Země nomádů Chloé Zhaová v noci na pondělí převzala Oscara za režii, což se jí podařilo jako první Asiatce, první ženě jiné než bílé barvy pleti a obecně teprve druhé ženě v oscarových dějinách, připomíná agentura AP. Dosud Oscara za režii před 11 lety vyhrála jen Kathryn Bigelowová.

"Bylo to bláznivé dobrodružství, jaké člověk zažije jen jednou," zavzpomínala Zhaová na natáčení Země nomádů, svého teprve třetího filmu. Měl rozpočet necelých pět milionů dolarů, v přepočtu 106 milionů korun.

Režisérka v děkovné řeči zmínila, že se narodila v Číně a dnes žije v USA. V narážce na starou čínskou báseň vyslovila přesvědčení, že lidé se rodí dobří. "Ráda bych tuto cenu věnovala všem, kdo mají víru a odvahu se držet toho dobrého, s čím přišli na svět, a kdo věří v sebe sama," vzkázala autorka filmu, který kvůli pandemii koronaviru v kinech vidělo minimum lidí a většina Američanů se s ním setkala prostřednictvím videotéky Hulu. Do českých biografů Zemi nomádů v květnu uvede distribuční společnost Falcon. "Prosím, podívejte se na náš film na velkém plátně a jakmile to bude možné, vezměte co nejvíc svých známých a jděte s nimi do kina," apelovala Zhaová.

Fakt, že třiašedesátiletá Frances McDormandová za výkon v Zemi nomádů získala svého již třetího Oscara, potvrzuje její pověst jedné z nejlepších hereček současnosti. Přidala se tak k Meryl Streepové nebo Jacku Nicholsonovi, kteří rovněž mají tři Oscary. Rekord se čtyřmi soškami drží již nežijící Katharine Hepburnová. McDormandová, manželka režiséra Joela Coena, dříve na Oscarech uspěla s filmy Fargo a Tři billboardy kousek za Ebbingem.

"Tuhle cenu věnujeme našemu vlkovi," řekla při přebírání McDormandová v narážce na Michaela Wolfa Snydera, který míchal zvuk Zemi nomádů a minulý měsíc spáchal sebevraždu. Na jeho počest herečka před kamerami zavyla jako vlčice.

Favoritem na nejlepšího herce byl in memoriam Chadwick Boseman, místo něj však porota upřednostnila třiaosmdesátiletého britského sira Anthonyho Hopkinse. Ve filmu The Father ztvárnil hlavu rodiny, která zápasí s demencí, odmítá pomoc své dcery a postupně přestává vnímat realitu. Hopkins se galavečera nezúčastnil. Stal se dosud nejstarším výhercem v třiadevadesátileté historii cen.

Z hereček ve vedlejší roli nejlepší výkon odvedla třiasedmdesátiletá Youn Yuh-jung v příběhu o asijských imigrantech v USA nazvaném Minari. Tuto cenu převzala jako první Asiatka od roku 1957, sošku jí předal Brad Pitt. "Pane Pitte, konečně se poznáváme. Potěšení je na mé straně," zažertovala herečka, které v rodné Jižní Koreji fandily tisíce sledujících.

Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli převzal dvaatřicetiletý Brit Daniel Kaluuya za výkon ve filmu Judas and the Black Messiah o zloději aut, který má na přání FBI infiltrovat radikální černoškou organizaci Černí panteři.

Kaluuya ztvárnil skutečného aktivistu z 60. let a šéfa Černých panterů Freda Hamptona. Poděkoval mu za to, že "mě naučil, jak milovat sebe sama", řekl. "Musíte umět oslavovat život. Jsme tady, dýcháme, chodíme, moje máma poznala mojeho tátu a měli sex, je to skvělý. Jsem tady. A jsem šťastný, že žiju," řekl Kaluuya, zatímco kamery zachytily jeho překvapenou matku.

Cenu za nejlepší animovaný film převzalo studio Pixar za Duši, svůj první snímek s hrdinou černé pleti. Tím je středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner, kterého namluvil Jamie Foxx.

Oscara pro nejlepší cizojazyčný snímek si odnesl dánský Chlast. Jeho režisér Thomas Vinterberg v emotivním projevu věnoval sošku své dceři, která krátce před začátkem natáčení zemřela při autonehodě.

Cenu za původní scénář si odnesl příběh o pomstě inspirovaný hnutím #MeToo Nadějná mladá žena, který jako svůj debut napsala a režírovala pětatřicetiletá Angličanka Emerald Fennellová. S prázdnou naopak z ceremoniálu odešel černobílý film Davida Finchera Mank z hollywoodské historie, který z deseti nominací proměnil jen dve, za kameru a produkční design.

Předávání cen se kvůli koronaviru letos konalo převážně v budově losangeleského nádraží Union Station, která byla upravená v lehce kabaretním stylu a kvůli ceremoniálu nepřerušila provoz, takže jí nadále projížděly vlaky.

Oscary opět rozvinuly červený koberec, čímž jako by signalizovaly možnost návratu k předpandemickým hollywoodským zvyklostem. Kvůli přetrvávajícím cestovním omezením ale smělo dorazit jen několik stovek pozvaných. Všichni absolvovali testy na nemoc covid-19 a byli v karanténě, proto na ceremoniálu neměli roušky. Seděli u stolů při dodržení doporučených rozestupů.

"Jo, děláme to bez roušek. Představujte si, že tu natáčíme takový oscarový film s 200 účinkujícími," konstatovala v úvodu ceremoniálu, který se poněkolikáté obešel bez hlavního moderátora, herečka Regina Kingová ve výrazných modrých šatech. "Byl to pro všechny těžký rok a my ho přežili díky lásce k filmu," řekla a upozornila, že Oscary dodržují stejná hygienická opatření, díky nimž se po mnoha měsících mohla opět rozjet výroba v Hollywoodu. "Stejně jako při natáčení filmů jsme měli roušky, když jsme scény zkoušeli. A protože teď natáčíme, roušky sundaváme," objasnila postup.

Ceremoniál se obešel bez tradičních komediálních či muzikálových vsuvek nebo zahajovacího projevu, čímž jako by 93. ročník Oscarů naopak udělal tlustou čáru za minulostí. Pět nominovaných písní předvedli jejich herci ve zvláštním pořadu, který byl odvysílán ještě před hlavní akcí.

Celebrity neskrývaly nadšení z toho, že se často po roce opět vidí osobně. "Je to úžasná party, fakt mě překvapili," zhodnotila herečka Margot Robbieová.

Galavečer ovšem silně poznamenal i nedávný soud s bílým policistou Derekem Chauvinem, který zabil černocha George Floyda. "Kdyby soud v Minneapolis dopadl jinak, možná jsem dneska místo Oscarů protestovala v ulicích," konstatovala Regina Kingová. "Vím, že spousta z vás má chuť přepnout na jiný kanál, když slyšíte, že vás Hollywood poučuje. Jako matka černého syna ale dobře rozumím strachu, se kterým v této zemi žije tolik lidí," dodala.

Ke kauze se vyjádřila také aktivistka a herečka Marlee Matlinová. Než vyhlásila vítěze kategorie dokumentární film, připomněla mladou Darnellu Frazierovou, která na svůj mobilní telefon natočila policejní zákrok proti Floydovi. Video odstartovalo loňské několikaměsíční nepokoje a protesty po celých USA. "Dokazuje to, jaký má film dopad. Ať už je to celovečerní snímek, nebo video natočené mladou ženou z Minnneapolis Darnellou Frazierovou, které odstartovalo změnu," řekla předávající.

"Dnes policie zabije tři lidí, zítra policie zabije tři lidi a pozítří policie také zabije tři lidi, protože v Americe policie každý den průměrně zabije tři lidi," doplnil Travon Free, který se podělil o Oscara za nejlepší hraný krátkometrážní film. "Prosím vás, nebuďte lhostejní k naší bolesti," vyzval publikum.

Vítěze vybíralo více než 9000 členů pořádající Akademie filmového umění a věd. A letos měli na své děkovné řeči delší dobu než tradičních 45 vteřin, což byla hranice, po které dříve začínal hrát orchestr a připomínat oceněným, že mají poděkovat a přenechat jeviště dalším. Režisér Steven Soderbergh, který letošní Oscary připravil s producenty Stacy Sherovou a Jessem Collinsem, naopak laureáty povzbuzoval, aby tentokrát mluvili déle.

Hollywoodské celebrity změnu podle prvních reakcí uvítaly. Teprve se ale ukáže, jak ji přijali diváci. Předávání Oscarů se dlouhodobě potýká s klesající sledovaností, už loňský ročník zhlédlo pouze 23,6 milionu lidí, nejméně v historii. A například deník New York Times označil letošní ceremoniál za uspávající.