Hlavní festivalová star, oscarový herec Dustin Hoffman už je ve Varech

Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve čtvrtek vpodvečer dorazil americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něho čekal přibližně tucet žadatelů o autogram. Populární herec po několika podpisech pod dohledem ochranky nasedl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města.
Osmaosmdesátiletý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede v sobotu 4. července ve Velkém sále Thermalu film Absolvent. "Je to muž, o kterého karlovarský festival usiloval ve chvíli, kdy já jsem zde nastupoval. Je to jeden z největších herců všech dob, absolutní legenda," uvedl umělecký ředitel festivalu Karel Och. Několik hodin před Hoffmanem do Varů dorazili další američtí herci Jesse Eisenberg a Harvey Keitel.
Podle ředitele festivalu Ocha si Hoffman výslovně přál, aby organizátoři uvedli jeho debut Absolvent od Mikea Nicholse z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku.
"Je to film, který mnozí z vás jistě viděli, někteří z vás i na velkém plátně, ale troufám si říct, že nikdo z nás ho neviděl s úvodem Dustina Hoffmana," konstatoval Och.
Umělec, známý z filmových hitů Malý velký muž nebo Tootsie, má pověst perfekcionisty a herce, se kterým se nespolupracuje snadno. Před lety si nasypal do boty kamení a hodiny kulhal zapadlými uličkami New Yorku, aby přesvědčivě zahrál ošuntělého umírajícího podvodníka ve velkoměstském dramatu Půlnoční kovboj. A jindy půl roku každé ráno běhal pod vedením trenéra amerických olympioniků při přípravě na roli studenta v thrilleru Maratónec.
Prvního Oscara mu udělili za hlavní roli v dramatu Kramerová versus Kramer. Reklamní výtvarník Ted Kramer, kterého zčistajasna opustí manželka, patří do kategorie obyčejných "chlápků ze sousedství". Druhým Oscarem byl oceněn jeho handicapovaný Raymond, který se sbližuje se svým pragmatickým bratrem, ve snímku Rain Man.
Další nominace na Oscara přišly za filmy Půlnoční kovboj, Lenny, Tootsie a Vrtěti psem. Také se s velkým ohlasem vracel na jeviště. Kromě Smrti obchodního cestujícího z poloviny 80. let 20. století zazářil o pár let později i v Kupci benátském. V roce 2012 si vyzkoušel i roli režiséra filmem Kvartet.
V roce 2017 byl Hoffman jedním z velkých jmen, která se stala součástí aféry kolem sexuálního obtěžování a vulgárního chování mocných režisérů, producentů a herců. Jeho právník označil tato obvinění za "pomlouvačné lži".
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