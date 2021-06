Hlavní cenu Anifilmu získal snímek Zabij to a opusť město. Autor na něm dělal 11 let

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé na 20. ročníku mezinárodním festivalu Anifilm v Liberci získal snímek Zabij to a opusť město polského režiséra Mariusze Wilczyńského. Je to jeho první celovečerní dílo, pracoval na něm 11 let.

Cenu pro nejlepší celovečerní film pro děti získal snímek Vlkochodci v režii Rosse Stewarta a Tomma Moorea. V dětské kategorii porota udělila i zvláštní uznání snímku Myši patří do nebe od Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka, kteří rovněž získali cenu diváků. Myši patří do nebe do českých kin zamíří v říjnu, Vlkochodci jsou k vidění na Apple TV+. Organizátoři v sobotu vyhlásili vítěze v libereckém divadle. V kategorii krátkých filmů zvítězil indonéský snímek Javánka Anna režisérky Fatimah Ronyové, nejlepším studentským snímkem je polské Jsem tady od režisérky Julie Orlikové. Související Báje o vlcích a lidech. Animovaný film se odehrává za anglické okupace Mezi nenarativními a abstraktními animacemi získalo hlavní cenu dílo gruzínské režisérky Mariam Kapanadzeové Opuštěná vesnice, nejlepším videoklipem je francouzsko-nizozemské video Jo Goes Hunting: Careful režisérky Alice Saeyové. V kategorii VR filmů, které pracují s virtuální realitou, uspěly Proměny režiséra Jonathana Hagarda. Cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší česká hra Radima Jurdy Creaks. Na festivalu se udělovaly i ceny Český obzor. Za nejlepší animované dílo vybralo 114 členů Rady animovaného filmu studentský snímek Rudé boty od Anny Podskalské, který bude soutěžit v Cannes. Za nejlepší zakázkové dílo označili spot Radioterapie na Žlutém kopci v režii Noemi Valentíny, za nejlepší videoklip Pavel Čadek: Tanči od režisérky Aliony Baranové a za nejlepší film Barevný sen od Jana Baleje. Související Recenze: V seriálu Netflixu animované bratrstvo neohrožených putuje válečnou Evropou Šestidenní festival Anifilm skončí v Liberci tuto neděli a stejně jako loni ho ovlivnila pandemie koronaviru. Místo obvyklého květnového termínu se konal na konci června a bylo třeba dodržovat protiepidemická opatření s povinnou akreditací a prokazováním bezinfekčnosti. I tak ho ředitel akce Tomáš Rychecký považuje za vydařený. "Spokojený jsem hodně, moc. Byl to překvapivě navštěvovaný ročník, lidé se chtějí bavit a rozhodně jsou ta čísla návštěvnosti vyšší než loni," řekl. Všechny programy Anifilmu navštívilo přes 20 tisíc lidí, dvakrát více než loni. V mezinárodních soutěžních sekcích se utkalo deset celovečerních filmů, 38 krátkých, 32 studentských, 15 videoklipů, 19 abstraktních a nenarativních snímků a 18 VR děl. Soutěžilo také 15 počítačových her. V národní soutěži Český obzor ve čtyřech kategoriích soupeřilo 54 titulů z ateliérů českých animátorů. V doprovodných filmových programech pak bylo k vidění 246 krátkých a 16 celovečerních snímků.