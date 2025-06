Americká herečka s českými kořeny Kim Novaková dostane Zlatého lva za kariéru

Filmový festival v Benátkách udělí letošního Zlatého lva za kariéru americké herečce Kim Novakové. Oznámil to v pondělí ředitel filmové přehlídky Alberto Barbera. Novaková se proslavila především na konci 50. let a v 60. letech. Později se z Hollywoodu stáhla a věnovala se spíše výtvarnému umění. Její předci pocházeli z jihu Čech.

Nejintenzivnější herecké období zažila dvaadevadesátiletá herečka v druhé polovině 50. let a v první polovině 60. let. Do paměti diváků se zapsala například v hlavní ženské dvojroli ve filmu Vertigo od Alfreda Hitchcocka z roku 1958. "Zlatým lvem chceme oslavit svobodnou filmovou hvězdu, rebelku v srdci systému, která rozjasnila sny filmových nadšenců, aby se pak stáhla na farmu v Oregonu, kde se věnovala koňům a malování," uvedl Barbera. Vedle hereckých výkonů připomněl také ojedinělou stávku Novakové za rovné finanční ohodnocení herců a hereček v době natáčení Vertiga.

"Dostat ocenění za celou mou práci je v tomto okamžiku mého života snem, který se stává skutečností," uvedla Novaková v reakci na rozhodnutí festivalu. Očekává se, že herečka si vyzvedne ocenění osobně.

Kim Novaková se narodila v roce 1933 v rodině přistěhovalce z Písecka v tehdy druhém největším "českém" městě Chicagu. Svého času byla herečka s českými kořeny na nejlepší cestě stát se druhou Marilyn Monroeovou, s níž ji srovnávali. Podle profilu zveřejněného filmovým festivalem v Benátkách byla v roce 1958 první ženou, která založila filmovou producentskou společnost v Hollywoodu. V roce 1997 dostala Zlatého medvěda za celoživotní dílo na filmovém festivalu Berlinale.