Herečka Panettiereová se potýkala s depresí, závislostí i temnou tváří Hollywoodu

Americká herečka Hayden Panettiereová odešla 16. srpna 2026 ve věku 36 let. Přesná příčina její smrti zatím nebyla oficiálně zveřejněna, ale podle vyjádření jejího otce Skipa Panettiereho pro ABC News zemřela tragicky a rodina žádá o soukromí. Média připomínají její dlouhodobé, veřejně známé boje s duševním zdravím i závislostí, zatímco vyšetřování okolností jejího úmrtí pokračuje.
Ačkoli neexistuje oficiální spojení mezi příčinou úmrtí a jejími minulými zdravotními potížemi, Panettiereová v posledních letech otevřeně mluvila o vážných životních výzvách. V květnu 2026 vydala memoáry This Is Me: A Reckoning (To jsem já: Zúčtování), v nichž popsala své zkušenosti s poporodní depresí, závislostí na alkoholu a lécích, traumaty i náročným dětstvím v showbyznysu. V knize rovněž zmiňuje své rozhodnutí svěřit plnou péči o dceru bývalému partnerovi, boxerovi Vladimiru Kličkovi.
Ve videu z podcastu On Purpose s Jayem Shettym (zveřejněno 11. května 2026) Panettiereová mluví o řadě negativních zkušeností z prostředí Hollywoodu, které formovaly její život. Uvedla, že v podstatě přišla o běžné dětství i soukromí, protože žila v kolotoči konkurzů a natáčení. Jako malé děvče čelila šikaně od učitelky i spolužáků, kteří ji vnímali jako „jinou“ právě kvůli její herecké kariéře.
Panettiereová popsala, že matka byla zároveň její manažerkou a že jejich vztah byl silně ovlivněn pracovní dynamikou. Když se ve věku 19 let rozhodla ukončit s matkou spolupráci a mít s ní pouze rodinný vztah, dočkala se odpovědi, že jí mnohé dluží.
Herečka v podcastu také popisuje traumatickou zkušenost z doby, kdy jí bylo osmnáct: na jachtě ji jistá známá osoba dovedla do místnosti s jiným slavným mužem, který byl nahý, a položila ji do postele vedle něj. „V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem v nebezpečí, ale byla jsem doslova na širém moři,“ řekla.
Dále uvedla, že jí před vstupem na červený koberec lidé z jejího okolí podávali prášky, aby se cítila sebevědoměji, což podle ní položilo základy pro její pozdější závislost. „Důvěřovala jsem jim víc než sama sobě. Nebyla jsem vychována k tomu, abych si věřila,“ dodala.
Zda tato traumata skutečně souvisí s hereččiným úmrtím, však zatím žádné oficiální zdroje nepotvrdily.
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