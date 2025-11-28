Film

Šarmantní dáma, buddhistka i copaté Anče. Herečka Maciuchová by oslavila 80 let

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Herečka Hana Maciuchová, která se narodila 29. listopadu 1945, ztvárnila řadu divadelních, televizních i filmových rolí. Diváci ji znají hlavně jako nebojácnou Aničku z Krkonošských pohádek nebo noblesní Miriam, středoškolskou učitelku ze seriálu Ulice.
V roce 1998 se Hana Maciuchová stala královnou rozhlasového mikrofonu na základě výsledků ankety čtenářů Týdeníku Rozhlas, a to za své působivé vyprávění pohádek.
V roce 1998 se Hana Maciuchová stala královnou rozhlasového mikrofonu na základě výsledků ankety čtenářů Týdeníku Rozhlas, a to za své působivé vyprávění pohádek. | Foto: Profimedia.cz

Po odchodu z tohoto projektu se před kamerou objevovala již jen vzácně, stále však hrála v Divadle na Vinohradech. Zemřela po vážné nemoci v lednu 2021 ve věku 75 let.

Rodačka ze Šternberku u Olomouce zdědila nadání po rodičích, vášnivých ochotnících. V roce 1968 absolvovala DAMU, po které dostala místo v pražském Divadle Za branou. Od roku 1971 působila v Divadle na Vinohradech, hrála třeba Lízu v Obchodníkovi s deštěm, ráda vzpomínala na Roxanu v Cyranovi z Bergeracu či Markétku v Mistrovi a Markétce. Hostovala ale i na jiných scénách, třeba na Letních shakespearovských slavnostech nebo v Divadle Radka Brzobohatého.

Hana Maciuchová v Krkonošských pohádkách
Hana Maciuchová
Hana Maciuchová
Rudolf Jelínek, Třicet případů majora Zemana
Hana Maciuchová Zobrazit 10 fotografií

Řadu příležitostí jí také nabídl film. Poprvé se Hana Maciuchová objevila ve snímku slovenského režiséra Štefana Uhera Organ z roku 1964. Později ji diváci mohli vidět například v Balíkově psychologické sondě V každém pokoji žena. Výraznou charakterní roli pro ni nachystal Skalského film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze z roku 1989, kde ztvárnila Olgu Scheinpflugovou. Zahrála si i v Samotářích Davida Ondříčka, naposledy ji diváci mohli vidět v drobnější roli ve filmu Tátova Volha.

Velkou popularitu jí kromě inscenací a pohádek přinesly také televizní seriály. V 70. a 80. letech minulého století hrála třeba Olinku v Ženě za pultem, jako železničářská dcerka se objevila v Dynastii Nováků, hrála v Chalupářích, v seriálech Synové a dcery Jakuba skláře, Dnes v jednom domě či v Nemocnici na kraji města i v jejím pokračování nebo v Třiceti případech majora Zemana. Děti si oblíbily zejména její hubatou služebnou Aničku z Krkonošských pohádek.

Věnovala se také filmovému dabingu, její sametový hlas a kultivovaný projev ji předurčil pro recitaci poezie a pro spolupráci s rozhlasem. Dvakrát zvítězila v anketě Neviditelný herec o nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu a dvakrát také získala vavříny v televizní anketě TýTý v kategorii Herečka roku. V letech 1994 až 2004 vyučovala na Státní konzervatoři v Praze. V roce 2010 obdržela od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy v oblasti kultury.

Související

Youtubeři jsou exhibicionisti, s herectvím se to nedá srovnávat, říká Hana Maciuchová

Hana Maciuchová

Jejím manželem byl dvacet let, až do své smrti v roce 1993, herec Jiří Adamíra, manželství zůstalo bezdětné. "Vedli jsme spolu nenahraditelný druh dialogu," svěřila se v jednom z rozhovorů herečka, která byla také příznivkyní buddhismu a milovnicí přírody. "Mě laská povzbudivá představa, že duše ve smrti nezanikají, že jejich energie dále žije, odchází do jiného rozměru a potom se opět na tento svět vrací," svěřila se jednou Maciuchová.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem
Přehled

Polidštěné monstrum. Nový Frankenstein zkoumá jizvy, které otcové způsobují synům

Polidštěné monstrum. Nový Frankenstein zkoumá jizvy, které otcové způsobují synům

Příběh zapomenutého génia. Česká televize odvysílá dokument o Davidu Becherovi

Příběh zapomenutého génia. Česká televize odvysílá dokument o Davidu Becherovi

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Divadlo na Vinohradech Hana Maciuchová TýTý Český rozhlas výročí

Právě se děje

před 37 minutami
"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze

"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze

Velká Británie bude od dubna 2028 danit každý ujetý kilometr každého elektromobilu. Jde o ekvivalent spotřební daně na palivo.
před 1 hodinou
V Čechách se začne v noci tvořit ledovka, nebezpečí hrozí řidičům i chodcům

V Čechách se začne v noci tvořit ledovka, nebezpečí hrozí řidičům i chodcům

Led se bude tvořit na silnicích i chodnících, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, doporučili meteorologové.
před 1 hodinou
Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

Morgan Geekie je nejlepším střelcem hokejové NHL za letošní kalendářní rok.
před 1 hodinou
Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

"Auto je a bude ústředním výrobkem naší země," zdůraznil předseda bavorské CSU Markus Söder.
před 1 hodinou

Metro B mezi Florencí a Novými Butovicemi stojí, na Andělu vlak srazil ženu

Provoz pražského metra B v úseku Nové Butovice-Florenc byl kolem 11:00 zastaven, ve stanici Anděl vlak srazil ženu. Podle policie nepřežila.
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka

ŽIVĚ
Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami

Z lidové socialistické škodovky je auto pro bohaté. Moderní "stovka" tvary překvapí

Z lidové socialistické škodovky je auto pro bohaté. Moderní "stovka" tvary překvapí
Prohlédnout si 7 fotografií
Další zprávy