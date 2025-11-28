Šarmantní dáma, buddhistka i copaté Anče. Herečka Maciuchová by oslavila 80 let

Po odchodu z tohoto projektu se před kamerou objevovala již jen vzácně, stále však hrála v Divadle na Vinohradech. Zemřela po vážné nemoci v lednu 2021 ve věku 75 let.
Rodačka ze Šternberku u Olomouce zdědila nadání po rodičích, vášnivých ochotnících. V roce 1968 absolvovala DAMU, po které dostala místo v pražském Divadle Za branou. Od roku 1971 působila v Divadle na Vinohradech, hrála třeba Lízu v Obchodníkovi s deštěm, ráda vzpomínala na Roxanu v Cyranovi z Bergeracu či Markétku v Mistrovi a Markétce. Hostovala ale i na jiných scénách, třeba na Letních shakespearovských slavnostech nebo v Divadle Radka Brzobohatého.
Řadu příležitostí jí také nabídl film. Poprvé se Hana Maciuchová objevila ve snímku slovenského režiséra Štefana Uhera Organ z roku 1964. Později ji diváci mohli vidět například v Balíkově psychologické sondě V každém pokoji žena. Výraznou charakterní roli pro ni nachystal Skalského film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze z roku 1989, kde ztvárnila Olgu Scheinpflugovou. Zahrála si i v Samotářích Davida Ondříčka, naposledy ji diváci mohli vidět v drobnější roli ve filmu Tátova Volha.
Velkou popularitu jí kromě inscenací a pohádek přinesly také televizní seriály. V 70. a 80. letech minulého století hrála třeba Olinku v Ženě za pultem, jako železničářská dcerka se objevila v Dynastii Nováků, hrála v Chalupářích, v seriálech Synové a dcery Jakuba skláře, Dnes v jednom domě či v Nemocnici na kraji města i v jejím pokračování nebo v Třiceti případech majora Zemana. Děti si oblíbily zejména její hubatou služebnou Aničku z Krkonošských pohádek.
Věnovala se také filmovému dabingu, její sametový hlas a kultivovaný projev ji předurčil pro recitaci poezie a pro spolupráci s rozhlasem. Dvakrát zvítězila v anketě Neviditelný herec o nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu a dvakrát také získala vavříny v televizní anketě TýTý v kategorii Herečka roku. V letech 1994 až 2004 vyučovala na Státní konzervatoři v Praze. V roce 2010 obdržela od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy v oblasti kultury.
Jejím manželem byl dvacet let, až do své smrti v roce 1993, herec Jiří Adamíra, manželství zůstalo bezdětné. "Vedli jsme spolu nenahraditelný druh dialogu," svěřila se v jednom z rozhovorů herečka, která byla také příznivkyní buddhismu a milovnicí přírody. "Mě laská povzbudivá představa, že duše ve smrti nezanikají, že jejich energie dále žije, odchází do jiného rozměru a potom se opět na tento svět vrací," svěřila se jednou Maciuchová.