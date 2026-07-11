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Film

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová obdržela Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary

ČTK

Magda Vášáryová v sobotu na slavnostním zakončení karlovarského festivalu za velkého aplausu diváků obdržela Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovia, siroty a blázni. Vášáryová, která v něm ztvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v městském divadle.

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová obdržela na 60. ročníku MFF Karlovy Vary Cenu prezidenta festivalu.
Herečka a diplomatka Magda Vášáryová obdržela na 60. ročníku MFF Karlovy Vary Cenu prezidenta festivalu.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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"Všichni víte, že velký seznam svých filmů jsem natočila během šestadvaceti let. Pak mě Václav Havel přemluvil k diplomatické dráze a já jsem ráda, že jsem mohla budovat úplně novou zahraniční politiku Československa," sdělila Vášáryová, která hereckou kariéru uzavřela v roce 1990 dramatem Súkromné životy v režii Dušana Hanáka.

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Vášáryová po sametové revoluci přijala nabídku prezidenta Havla a stala se velvyslankyní Československa v Rakousku, v letech 2000 až 2005 působila jako velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku. Nadále se angažovala v politice i veřejném životě. Je autorkou několika knih, v loňském roce vyšel obsáhlý knižní rozhovor Než zmizím, v němž se otevřeně vyslovuje k aktuálním společenským otázkám.

Cenu prezidenta festivalu už letos obdrželi herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg.

Na festival přijela Vášáryová s dcerou Hanou Lasicovou. Na besedě s návštěvníky zavzpomínaly na natáčení některých filmů. "Nikdy jsem filmem okouzlena nebyla. Byla jsem zásadně okouzlena literaturou a matematikou. Nic jiného mě v dětství nezajímalo. Vedly knihy z naší velké knihovny a příklady. Nikdy jsem si ani nelepila do sešitu fotografie slavných herců. Jen jsem s maminkou, která měla krásný hlas, německy zpívala šlágry tehdejší hvězdy Zarah Leanderové," zavzpomínala před začátkem letošního ročníku karlovarského festivalu pro server Novinky.

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