Bylo mu 34, proslavil ho Perníkový táta. Herec RJ Mitte spáchal sebevraždu

V pondělí 12. října zemřel americký herec RJ Mitte, který byl známý především svou rolí Waltera Whitea mladšího, syna hlavního hrdiny seriálu Perníkový táta (Breaking Bad). Mitte, který stejně jako jeho seriálová postava trpěl dětskou mozkovou obrnou, se věnoval také obhajobě práv lidí s postižením.
Zprávu o úmrtí zveřejnili Mitteho zástupci. Místní soudkyně jej prohlásila za mrtvého kolem 13:30 tamního času (20:30 SELČ) v texaském Brownsvillu v místě, které označila za jeho domov. Příčinu úmrtí neuvedla, plánovaná je pitva. Mluvčí herce později pro agenturu Reuters potvrdil spekulace médií, že si Mitte vzal život. Další podrobnosti nesdělil.
RJ Mitte hrál Waltera Whitea mladšího téměř v každém dílu pěti řad populárního seriálu stanice AMC, který se vysílal v letech 2008 až 2013. Příběh nevyléčitelně nemocného učitele chemie, jenž začne vařit pervitin, aby před svou smrtí finančně zajistil rodinu, získal 16 cen Emmy, z toho dvě za nejlepší dramatický seriál. V anketě deníku The New York Times byl nedávno vyhlášen nejlepším seriálem 21. století. Mitte byl obsazen v jeho 14 letech, natáčení pilotního dílu začalo v roce 2007, uvedl jeho seriálový otec Bryan Cranston.
Diagnostikován dětskou mozkovou obrnou byl ve svých třech letech. V rozhovoru z roku 2014 řekl, že mu postižení a s ním spojené potíže, tedy fyzioterapie, rodinné problémy i vysoké účty za léčbu, což byla důležitá témata seriálu, pomáhaly při práci. "Rozvine se u vás jiné myšlení a jiný pohled na to, jak vás svět vidí a jak vy vidíte svět. Dokážete to využít. A myslím, že je to spíš výhoda než něco, co vám překáží," řekl tehdy.
Cranston na instagramu vyjádřil nad smrtí svého "milého syna" hluboký zármutek a označil ho za "skvělého herce" a hlasitého zastánce herců s postižením. "Je obzvlášť zdrcující slyšet, že si vzal život," napsal s tím, že se s Mittem před několika týdny domlouvali na společném obědě. "Nevím, jestli by ten oběd změnil jeho budoucnost, ale vím, že jsem ho miloval," dodal.
Mitte podle svých zástupců "přinesl do role autenticitu a vybudoval platformu pro povědomí o postižení a inkluzi", kterou využíval ve svém boji proti stereotypům.
Do Los Angeles se přestěhoval v roce 2006 a hrál menší role v sitcomech. Později se objevil v seriálu Switched at Birth stanice ABC Family, ve filmu Standing Up for Sunny (2019) jako stand-up komik s dětskou mozkovou obrnou a ve filmu Triumph (2021) jako středoškolský zápasník. Podle Variety v posledních dnech propagoval nový film Talking to Strangers.
Mitte byl vyslancem organizací United Cerebral Palsy a Shriners Children’s a předsedou vlastní nadace Mitte Foundation, která podporuje aktivity spojené s postižením. Za Svaz filmových herců (SAG) mluvil jako zástupce herců s postižením.
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