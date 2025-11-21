Film

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Dán Mads Mikkelsen, který 22. listopadu oslaví šedesátiny, je i v Česku známou hereckou hvězdou. Na svém kontě má téměř pět desítek filmů, z poslední doby například oceňovanou komedii Chlast (2020) či historický snímek Bastard (2023).
Dánský herec Mads Mikkelsen v newyorském kině Alamo Drafthouse v listopadu 2025.
Dánský herec Mads Mikkelsen v newyorském kině Alamo Drafthouse v listopadu 2025. | Foto: Profimedia.cz

Rodák z Kodaně, který kariéru začínal jako profesionální tanečník, u filmu debutoval v roce 1996 rolí narkomana v dánském thrilleru Dealer. Po řadě vedlejších rolí se například objevil v oceňovaném thrilleru Bleeder z roku 1999. Hvězdu, zatím skandinávskou, z něj udělala účast v dánském televizním seriálu Rejseholdet (2000 až 2004), kde ztvárnil hlavní mužskou roli. Cenami ověnčený seriál mj. získal i americkou cenu Emmy.

V mezinárodním měřítku se Mads Mikkelsen proslavil díky dramatu Otevřená srdce z roku 2002. Začal dostávat nabídky ze zahraničí, v roce 2004 se například objevil ve filmu Král Artuš, kde si zahrál po boku Clivea Owena a Keiry Knightleyové. O dva roky později hrál v bondovce Casino Royal, kde představoval padoucha Le Chiffrea.

