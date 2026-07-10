Herec Kevin Bacon přijel na festival i s manželkou a dětmi. Večer uvedou svůj film

Do Karlových Varů přijel v pátek americký herec Kevin Bacon. Na Mezinárodní filmový festival jej doprovodila i manželka Kyra Sedgwicková a děti Sosie a Travis. Společně večer uvedou snímek Rodinný film, který Bacon s manželkou režírovali a celá rodina si v něm zahrála.
Baconovi dorazili dopoledne před Grandhotel Pupp dvěma automobily. Podle informací ČTK přijeli z návštěvy Prahy. Poctivě se podepsali zhruba pěti desítkám čekajících fanoušků, s některými se také vyfotili. Svůj film uvedou dnes ve 22:30 ve Velkém sále hotelu Thermal.
Rodinný film je příběhem rodiny Smithových, která tráví společný čas při natáčení hororových filmů. Nejsou sice právě úspěšné, ale pro rodiče Jacka (Bacon) a Ellen (Sedgwicková) je to jediný moment, kdy se jim povede mít celou rodinu pohromadě. Film je kombinací různých žánrů a ve světové premiéře byl uveden na festivalu SXSW v Texasu.
Účast Bacona na karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali, stejně jako přítomnost německé herečky Nastassji Kinské, která přijela s delegací k soutěžnímu filmu Hidžamat íránského režiséra Nádera Sajívara žijícího v exilu v Německu.
K nejvýraznějším Baconovým rolím, který před dvěma dny oslavil osmašedesáté narozeniny, patří padouch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka a jeden ze tří členů posádky Apolla 13 ve stejnojmenném snímku s Tomem Hanksem v hlavní roli. K jeho výrazným snímkům z nedávné doby se řadí akční snímek Den patriotů (2016), který byl inspirován bombovým útokem na bostonském maratonu v roce 2013. V posledních letech Bacon hraje například v americkém seriálu Město na kopci, který se odehrává na začátku devadesátých let 20. století v Bostonu.
Ve filmu Bacon debutoval v roce 1978 menší rolí v kultovní studentské taškařici Zvěřinec časopisu National Lampoon. V roce 1996 Bacon debutoval jako režisér. Původně televizní snímek Ztracená Chase, v němž si mimo jiné zahrála jeho manželka Sedgwicková, se nakonec promítal i v kinech. Byl uveden na festivalech Sundance a v Torontu a získal tři nominace na Zlatý globus. Ten Bacon získal v roce 2010 za roli podplukovníka Michaela Strobla ve filmu Poslední cesta.
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