Od role mladého komunisty k angažmá na Vinohradech. Jan Šťastný slaví šedesátiny

před 7 hodinami
Jan Šťastný, který se narodil 9. prosince 1965, se proslavil již jako student herectví díky hlavní roli mladého komunisty Petra Vitáska v seriálu Rodáci (1987). Přes role princů se v televizi vypracoval k vážným úlohám a hrál v řadě seriálů. Již třiatřicet let působí v pražském Divadle na Vinohradech a léta se věnuje dabingu, vícekrát namluvil například Antonia Banderase nebo Mela Gibsona.
Herec Jan Šťastný v roce 2022 na 62. Zlín Film Festivalu, kde získal hvězdu na chodníku slávy.
Herec Jan Šťastný v roce 2022 na 62. Zlín Film Festivalu, kde získal hvězdu na chodníku slávy. | Foto: Profimedia.cz

Šťastný se narodil ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Před kamerou se objevil už v několika dětských rolích a jako mladík hrál amatérsky divadlo. Vystudoval herectví na pražské DAMU a již tehdy hostoval na jevišti Národního divadla, kde po studiích získal angažmá.

V roce 1992 přešel do Divadla na Vinohradech, kde působí dodnes. V lednu ho diváci budou moci vidět například v pohádkové inscenaci Ondina.

Často se objevuje v televizních seriálech, v 90. letech například v seriálech Život na zámku a Četnické humoresky, později mimo jiné Místo nahoře, Strážce duší, Náměstíčko, Náves, Pojišťovna štěstí, Ordinace v růžové zahradě, Vyprávěj, Gympl s (r)učením omezeným, Krejzovi nebo Slunečná.

 
