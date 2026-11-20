Ve filmu Tima Burtona Karlík a továrna na čokoládu ztvárnil Deep Roy všech 165 Umpa-Lumpů. S fanoušky se setká v rámci projektu Hvězdná noc v neděli 22. listopadu od 18 hodin v kině Cinema City Slovanský dům. Součástí programu budou otázky z publika, autogramiáda a možnost pořídit si s hercem společnou fotografii.
Na setkání Meet & Greet: Deep Roy bude herec mluvit o své kariéře a zákulisí natáčení v Hollywoodu. Zavzpomíná na spolupráci s Timem Burtonem a Georgem Lucasem.
Při natáčení Karlíka a továrny na čokoládu odehrál jednotlivé Umpa-Lumpy samostatně. Diváci je pak na plátně viděli zpívat a tančit vedle sebe v jedné scéně. Ve filmové trilogii Star Trek z let 2009 až 2016, jejíž první dva díly režíroval J. J. Abrams, si Deep Roy zahrál Keensera, kolegu lodního inženýra Scottyho.
Zkušenosti má i z původní trilogie Star Wars. Při natáčení snímku Impérium vrací úder působil jako záskok pro postavu Yody a v Návratu Jediho se podílel na práci s loutkami. Ve fantasy filmu Nekonečný příběh z roku 1984 ztvárnil Teeny Weenyho, jezdce na závodním hlemýždi.
Projekt Hvězdná noc přivádí do České republiky zahraniční herce a další osobnosti spojené s výraznými filmovými a televizními rolemi. Jejím formátem je živý rozhovor o kariéře, zákulisí natáčení a osobních vzpomínkách hosta, do kterého se svými otázkami zapojuje i publikum.
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