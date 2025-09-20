Film

Dělá si, co chce. Nonšalantní herec Bill Murray je cynik s nadhledem i vřelostí

Martin Pleštil
před 2 hodinami
Protivný reportér počasí z filmu Na Hromnice o den více, bohémský parapsycholog Peter z Krotitelů duchů nebo samotu potlačující herec Bob ve snímku Ztraceno v překladu. Bill Murray je navzdory množství originálních rolí stále svůj. Herec, jenž ztvárnil okolo 90 filmových postav, oslaví 21. září pětasedmdesátiny.
Bill Murray na filmovém festivalu v Cannes v roce 2012. Letos v září se dožívá 75 let.
Bill Murray na filmovém festivalu v Cannes v roce 2012. Letos v září se dožívá 75 let. | Foto: Profimedia.cz

Bill Murray je jen jeden. Rodák z Illinois se poprvé objevil v televizi v proslulém zábavném pořadu Saturday Night Live, kde nahradil začínajícího Chevy Chase (kvůli podobnému typu humoru i osobním rozepřím byli velkými rivaly). Murray vždy dělal věci po svém. V 80. letech v komediích jako Caddyshack, Lampasy či ve veleúspěšných Krotitelích duchů rozvíjel postavu ironického a cynického muže, který bez ohledu na vážnost situace reaguje na své okolí vždy nonšalantně a lakonicky.

Jeho filmová persona záměrně splývá s tou skutečnou. Fanoušci o Murraym šíří historky, že se jen tak objeví na nějakém mejdanu, za barem rozlévá drinky, občas navštíví něčí svatbu nebo vstoupí náhodným kolemjdoucím do focení. Kolik z nich je pravdivých, je vlastně irelevantní. Ne nadarmo se ve filmech pravidelně objevuje v drobných rolích sebe samého. I díky tomu se z něj stala popkulturní ikona otisknutá na nepřeberné řadě triček a dalšího merche. V posledním filmu Wese Andersona Fénické spiknutí si dokonce zahrál boha.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun
V úskalí
Andie MacDowellová a Bill Murray ve filmu Na Hromnice o den více.
Bill Murray, Scarlett Johanssonová
Mrtví neumírají Zobrazit 7 fotografií

Reakce druhých ani očekávání okolí neřeší

Stejnou měrou umí zužitkovat verbální humor i fyzickou komedii, vždy tak nějak po svém. Na plátně sledujeme spíš Billa Murrayho, než konkrétní postavu. Což se děje i díky tomu, že se nikdy nenechal herecky zaškatulkovat. Dělá si zkrátka co chce a na nic se neohlíží, reakce a očekávání jsou mu jedno, naopak je tak trochu podvratně boří. Jednou hraje v blockbusteru, vzápětí se objeví ve filmu autorského režiséra a posléze dabuje nenažraného kocoura v nechvalně proslulé adaptaci Garfielda. 

Cení si dlouhodobých spolupracovníků. S Ivanem Reitmanem natočil řadu divácky vděčných a úspěšných komedií, plně zapadl do poťouchle stylizovaného světa Wese Andersona, u nějž se až na výjimky objevuje takřka v každém filmu. Spolupracuje také s Jimem Jarmuschem a pod sarkastickou slupkou ztvárnil křehké role ve filmech Sofie Coppoly. Právě pod režijním vedením posledních třech jmenovaných předvedl své vůbec nejlepší herecké výkony.

Ať už šlo o ambivalentní vůdčí a zároveň otcovskou figuru v Životě pod vodou, starého mládence zjišťujícího, že má syna, ve Zlomených květinách nebo vnitřně osamělého herce uprostřed hektické tokijské metropole z filmu Ztraceno v překladu. Právě v těchto hořkých rolích dokázal dokonale prohloubit svůj cynický archetyp a rozvinout zprvu nepatrnou, leč hluboko přebývající niternou bolest. V jeho tváři se zrcadlí dlouho odsouvané výčitky, konfrontace minulosti se současností i touha po určité nápravě.

Jeho typické postavy jsou morousové takřka mizantropického rázu, avšak se srdcem ze zlata, které dlouho skrývají. Především v 80. a 90. letech měly jeho figury jasnou trajektorii, kdy přes šibalský a drzý humor postupně docházely k empatii a ohleduplnosti, jak k sobě samotným, tak svému okolí. Nejlepším příkladem je brilantní existenciální komedie odvíjející se od časové smyčky Na Hromnice o den více.

Andie MacDowellová a Bill Murray ve filmu Na Hromnice o den více.
Andie MacDowellová a Bill Murray ve filmu Na Hromnice o den více. | Foto: Columbia/Sony

Tam Murray brilantně zachytil existenciální úzkost člověka, který zjišťuje, že každý další den bude úplně identický čili nemá smysl se snažit. Musí tak projít transformací, během níž si uvědomuje, že svět zůstane stejně depresivní pouze do chvíle, kdy on sám nezmění svůj přístup k bytí. Dokud neprojde sebereflexí a neuzná, že se celý život choval jako egoistický pesimista, bude jeho okolí totožným zrcadlem. Zdánlivě komediální role je díky Murrayho léta budovanému hereckému vyjadřování hloubavá, uvěřitelná a do určité míry i očistná.

Myslel jsem si, že jsem vtipný

Murray je proslulý svými dlouhodobými neshodami s některými hereckými kolegy, na natáčení často chodí pozdě a okolo roku 2022 byl nařčen z nevhodného chování k filmařce, kvůli čemuž se produkce celého filmu zrušila. Dle jeho slov si myslel, že byl v dané situaci vtipný, aniž by si uvědomoval, že tím někomu ubližuje. To vystihuje nejen jeho filmový obraz, ale také jeho samotného. Jde o těžko zařaditelného umělce, jehož kolikrát chladné jednání vůči spolupracovníkům ostře kontrastuje s vřelostí vůči fanouškům.

Již pětasedmdesátiletý herec dokazuje, že neexistuje malých rolí. V seriálu Odbor městské zeleně si zahrál mrtvolu, v Zombielandu sám sebe maskujícího se za zombie, objevil se i v rozmanitém ansámblu basketbalové komedie Space Jam. To podtrhuje Murryho image, že se může objevit všude (i mezi námi), aniž by přestal být sám sebou.

Související

Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí

Jednotka, seriál

Herec paradoxně dokáže být ve svých rolích pořádně otravným, ale i příjemným filmovým společníkem. Vybudoval si image neúnavného, a přesto jakoby nedbalého performera, jehož kousky jdoucí proti domnělému společenskému statutu a konvencím si internet zamiloval. To je samo o sobě vtipné, protože Murray má pověst téměř nedosažitelného herce, jelikož nemá agenta a dlouho jej bylo možné kontaktovat pouze přes záznamník, který navíc kontroloval jen velmi zřídka.

Bill Murray se vždy bude vzpírat jednoduchým definicím. Jde o komika i tragéda, hvězdu i outsidera, idol i nonkonformního provokatéra. Jeho filmografie s každým dalším titulem znovu překvapí, stále však působí organicky a přirozeně. Je názorným příkladem možná trochu iluzorní teorie, že pro úspěch stačí být zkrátka svůj.

 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Infografika

Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle

Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle
Přehled

Jak přežít v noční můře? Film Otec je mistrovské drama o vině, které neuniknete

Jak přežít v noční můře? Film Otec je mistrovské drama o vině, které neuniknete
1:53

Vyhráli jsme nemravnou sumu. Nový seriál vypráví o tom, co s lidmi dělají peníze

Vyhráli jsme nemravnou sumu. Nový seriál vypráví o tom, co s lidmi dělají peníze
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Bill Murray Wes Anderson Jim Jarmusch portrét

Právě se děje

před 38 minutami
Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní důchodci nebudou mít méně než 9800 korun, odpovídá to pětině průměrné mzdy.
Aktualizováno před 47 minutami
Sparta - Plzeň 0:0. Domácímu Vydrovi sebral šanci v poslední chvíli skluz Jemelky

ŽIVĚ
Sparta - Plzeň 0:0. Domácímu Vydrovi sebral šanci v poslední chvíli skluz Jemelky

Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
před 48 minutami
Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

"Situace v Sýrii už nebrání jejím občanům v návratu domů," uvedly úřady.
před 52 minutami
Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Hradec Králové zvítězil 2:1 ve Zlíně. Olomouc remizovala 0:0 s Teplicemi a Pardubice 1:1 se Slováckem.
před 1 hodinou
Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Jde o další krok ve snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat kontrolu nad tamními vysokými školami.
před 1 hodinou
Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu vyhrál úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.
před 1 hodinou
Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Raperské trio vyvolalo kontroverze i v Česku, kde proti jeho účasti na festivalu Rock for People protestovala Federace židovských obcí.
Další zprávy