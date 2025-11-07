Film

Kamenná tvář, která si podmanila svět. Alain Delon: rozporuplný na plátně i v životě

před 18 minutami
Když se 8. listopadu 1935 narodil ve městě Sceaux na jižním předměstí Paříže chlapec, který později přijal jméno Alain Delon, málokdo tušil, že se stane symbolem evropské mužnosti a že se jeho tvář bude vyjímat na filmových plakátech daleko za hranicemi Francie. Letos by oslavil 90. narozeniny.
Francouzský herec Alain Delon se narodil 8. listopadu 1935 ve městě Sceaux na jižním předměstí Paříže. Ve 23 letech se stal filmovou hvězdou.
Francouzský herec Alain Delon se narodil 8. listopadu 1935 ve městě Sceaux na jižním předměstí Paříže. Ve 23 letech se stal filmovou hvězdou. | Foto: Profimedia.cz

Delonova kariéra přitom nebyla přímočará ani plánovaná. Když mu byly čtyři roky, jeho rodiče se rozvedli a on skončil v pěstounské péči. Po šesti letech se vrátil k biologické matce, která se mezitím provdala za násilnického řezníka. Syna posílala do internátních škol, odkud byl kvůli své nepoddajné povaze pravidelně vylučován. Utíkal také z domova. Jednou zkusil s kamarádem prchnout až do Spojených států, ale oba chlapci byli zadrženi v Bordeaux.

Mladý Alain se měl po vzoru svého otčíma stát řezníkem, ale v sedmnácti nastoupil k námořnictvu. Také z armády byl odejit. V závěru indočínské války ukradl vojenský džíp a sjel s ním do škarpy. Dvacáté narozeniny tak strávil ve vězení. Služba u námořnictva jej ovšem hluboce poznamenala. Osvojil si vojenskou disciplínu, smysl pro čest a hrdost na Francii. Oblíbil si také střelné zbraně, v jejichž sbírání pokračoval až do pozdního věku.

V krimi thrilleru V plném slunci (1960) ztvárnil Alain Delon chladnokrevného vraha Toma Ripleyho.
V krimi thrilleru V plném slunci (1960) ztvárnil Alain Delon chladnokrevného vraha Toma Ripleyho. | Foto: Paris Film

Po návratu do Paříže ve druhé polovině 50. let si Delon přivydělával různými námezdními pracemi v nechvalně proslulé čtvrti Pigalle. Svět zlodějů, gigolů a pasáků, založený na pevných přátelstvích a slibech věrnosti, ho fascinoval podobně jako prostředí armády. Odtud později zřejmě čerpal inspiraci při modelování svých zločineckých antihrdinů. V té době ale stále nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl stát hereckou hvězdou.

Málokdy dělal to, co se po něm chtělo

K filmu jej přivedla náhoda. Na pozvání svého přítele, herce Jeana-Clauda Brialyho, odjel v roce 1957 na festival do Cannes. Svou pohlednou tváří a drzostí zaujal amerického hereckého agenta, který ho vzápětí seznámil s hollywoodským producentem Davidem O. Selznickem. Ten Delonovi nabídl sedmiletý kontrakt pod podmínkou, že se naučí perfektně anglicky.

Delon, který v životě málokdy dělal to, co se po něm chtělo, dal ovšem přednost roli podvodníka ve francouzském krimidramatu Quand la femme s'en mêle (1957). V Hollywoodu tak neprorazil a nepodařilo se mu to ani později. Nedostatkem domácích nabídek ovšem netrpěl. Již o dva roky později si v milostném dramatu Kristýna zahrál po boku německé herečky Romy Schneiderové, ne první a zdaleka ne poslední z jeho osudových žen.  

Delon neměl herecké vzdělání. Řídil se radami režisérů. Tu nejcennější mu údajně dal Yves Allégret: "Mluv stejně jako mluvíš se mnou. Dívej se stejně, jako se díváš na mě. Nehraj, žij." Delon později tvrdil, že v žádném filmu vlastně nehrál, protože každou roli žil. Jeho přirozený talent výborně využil jeho krajan René Clement, který z něj také udělal hvězdu.

Alain Delon jako nájemný vrah Jef Costello ve filmu Samuraj (1967).
Alain Delon jako nájemný vrah Jef Costello ve filmu Samuraj (1967). | Foto: Profimedia.cz

V adaptaci románu Patricie Highsmithové V plném slunci měl Delon původně hrát menší roli milionářova synka. Přesvědčil ale Clémenta, že se víc hodí pro hlavní roli Toma Ripleyho. Působivost filmu spočívá v napětí mezi hercovým atraktivním zevnějškem a faktem, že ztvárňuje chladnokrevného vraha. Po tomto psychologickém thrilleru se o Delona začali přetahovat přední evropští tvůrci: Michelangelo Antonioni, Anthony Asquith nebo Henri Verneuil.

Pohledný filmový gangster bez emocí

V roce 1967 Delona navštívil režisér Jean-Pierre Melville se scénářem k Samurajovi. Herec ho přerušil s tím, že text čte už sedm minut a pořád v něm nezazněl žádný dialog. To mu stačilo. Našel svou vysněnou roli. Pod Melvillovým vedením vytvořil postavu samotářského nájemného vraha, který nedělá žádné zbytečné pohyby. Jeho disciplinovanému herectví je podřízena chladná estetika celého filmu, který později ovlivní Jima Jarmusche i Johna Woo.

Melville nejlíp pochopil, že Delon je dokonalý představitel lhostejných, přitom svůdných zločinců, kteří nedávají najevo žádné emoce. Hercův limitovaný mimický rejstřík se proměnil v jeho devízu. Před Melvillovou smrtí spolupracovali ještě na krimifilmech Osudový kruh a Policajt, které předznamenaly žánr, k němuž Delon inklinoval po většinu 70. a 80. let.

