HBO představila seriál The Penguin a další Temný případ, přejmenuje videotéku Max

Firma Warner Bros Discovery spustí 23. května streamovací službu nazvanou Max, která spojí dosavadní videotéku HBO Max s nabídkou platformy Discovery. Společnost to oznámila ve středu večer, kdy zároveň představila novinky jako seriál The Penguin nebo další řadu detektivky Temný případ.

Podle agentury Reuters se ředitel firmy David Zaslav spojením různorodých platforem snaží vytvořit ucelenou videotéku, která by na trhu hrála významnější roli než dosud. Momentálně mají značky HBO, HBO Max a Discovery+ dohromady okolo 96 milionů platících uživatelů, zatímco známější Netflix se pohybuje okolo 230 milionů předplatitelů.

Právě snaha více vydělat na rozvoji streamování byla jedním z důvodů, proč se vloni spojily do té doby samostatné firmy Discovery a WarnerMedia, jež vlastní HBO. Když ale byla fúze v dubnu hotová, nálada na Wall Streetu se začala měnit a důvěra ve streamovací služby poklesla. Konkurenční Netflix poprvé za celou dekádu oznámil úbytek předplatitelů a investoři začali spíš než na počet platících uživatelů hledět na to, zda jsou videotéky ziskové. V důsledku toho Warner Bros Discovery začala šetřit, mimo jiné pozastavila výrobu lokálních filmů a seriálů včetně těch, které vznikaly v Česku.

Podle webu Variety.com nová platforma Max nabídne každý měsíc okolo čtyřicítky nových filmů a seriálů. "Max bude ta, na kterou se budete chtít dívat," věří šéf firmy Zaslav. Změna názvu by neměla ovlivnit dosavadní výši předplatného, pro náročnější diváky minimálně v USA přibude možnost prémiového předplatného s videem ve kvalitě 4K a možností sledovat až čtyři pořady zároveň přes jeden účet.

Videotéka HBO Max existovala od května 2020, kdy ji ve stávajícím rozhraní a pod tímto názvem začali používat nejprve Američané. Češi a Slováci byli ještě dlouho odkázáni na starší platformu HBO GO, kterou zde HBO Max nahradila teprve před rokem. V Česku nyní kromě HBO Max působí z těch nejznámějších placené videotéky Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Skyshowtime, Apple TV+ a místní Voyo s Primou+.

Warner Bros Discovery ve středu večer představili také seriál The Penguin ze světa Batmana, v němž si Colin Farrell zopakuje roli gangstera Oswalda Chesterfielda Cobblepota alias Tučňáka z loňského filmu Batman. "Člověk se musí zeptat sám sebe, v jakém světě chce žít. Tenhle svět není dělaný pro lidi jako já. My si to, co nám patří, musíme brát," říká v traileru.

Novinka bude čítat osm epizod, kromě Farrella v ní mají účinkovat Cristin Milioti, Michael Zegen nebo Clancy Brown. Videotéka Max ji uvede zřejmě příští rok. Web Polygon.com na základě traileru usuzuje, že seriál zkombinuje temnou atmosféru loňského Batmana s náladou gangsterek jako Rodina Sopránů.

K dalším očekávaným titulům z nabídky nové videotéky bude patřit čtvrtá řada krimi seriálu Temný případ s podtitulem Night Country od Nica Pizzolatta. Hlavní role vyšetřovatelek ztvární herečky Jodie Foster a Kali Reis. Pátrat budou po osmi mužích, kteří za záhadných okolností zmizeli z výzkumné stanice na Aljašce. "Aby případ vyšetřily, detektivky se musí postavit čelem temnotě, kterou nosí samy v sobě, a ponořit se hluboko do zastřených pravd pohřbených hluboko pod věčným ledem," stojí v anotaci. Nová řada Temného případu by měla být ve videotéce Max k vidění ještě letos.

Video: Trailer ze čtvrté řady seriálu Temný případ