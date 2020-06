HBO do nabídky vrátila Jih proti Severu, doprovází ho úvod a debata o rasismu

Klasický film Jih proti Severu se včera vrátil na streamovací službu HBO Max. Nově jej doprovází úvod a dodatečná debata o tom, jak snímek z roku 1939 zobrazuje rasové problémy v době americké občanské války, kdy se odehrává.

"Tento film pohlíží na svět optikou nostalgie a popírá hrůzy otroctví, stejně jako dědictví rasové nerovnoprávnosti," stojí podle serveru CBS v poznámce určené uživatelům.

HBO odstranila oscarové dílo ze své videotéky před dvěma týdny, kdy se USA začaly masově vypořádávat se systémovým rasismem. Odstartovaly to celonárodní protesty kvůli policejní brutalitě po vraždě George Floyda.

HBO Max, vlastněná konglomerátem WarnerMedia, tehdy slíbila, že Jih proti Severu do nabídky vrátí až s patřičným komentářem o historickém kontextu.

To se stalo tuto středu. Snímku odehrávajícímu se na plantáži ve státě Georgia nově předchází čtyřminutový úvod, k němu si uživatelé mohou pustit ještě záznam panelové diskuse o Jihu proti Severu, která se vloni uskutečnila na hollywoodském festivalu Turner Classic Movie. Moderoval ji americký filmový historik Donald Bogle.

Téměř čtyřhodinový snímek "ukazuje předválečný Jih jako svět plný půvabu a krásy, aniž by přiznal, že je založen na brutalitě otrokářů," říká v úvodu filmová historička specializující se na afroamerickou kinematografii Jacqueline Stewartová z Chicagské univerzity.

"Osmdesát let poté, co měl premiéru, je Jih proti Severu filmem s nezpochybnitelným kulturním významem. Je to nejen zásadní dokument dřívějších rasových poměrů v Hollywoodu, ale také stále platné popkulturní dílo. Přímo promlouvá o rasové nerovnosti, která dosud přetrvává v médiích i ve společnosti," míní Stewartová.

Připomíná také, že Jih proti Severu ve své době získal osm Oscarů včetně hlavní sošky pro film roku. Přelomové bylo, že porotci za výkon ve vedlejší roli služebné ocenili Hattie McDanielovou, která se tak stala první černošskou držitelkou Oscara.

Filmová historička však v úvodu připomíná, že na oscarovém ceremoniálu musela McDanielová kvůli tehdejší segregaci sedět daleko od svých kolegů bílé pleti, až u vchodu do kuchyně.

Jih proti Severu se odehrává během americké občanské války a vypráví o milostném vzplanutí plantážníkovy dcery. Podle mnohých kritiků idealizuje či zamlčuje tehdejší postavení a problémy černochů. To kritizuje i filmová historička Stewartová, podle níž snímek posiluje stereotyp o "otrocích, kteří jsou významní tím, že projevují oddanost ke svým bílým majitelům nebo se projevují pošetile".

Stewartová v úvodu rovněž doplňuje, že producent filmu David O. Selznick si byl dobře vědom obav černošské komunity z toho, jak ji na plátně ukáže. Přestože slíbil, že bude postupovat citlivě, podle Stewartové slib nedodržel. "Sledovat Jih proti Severu může být nepříjemné, dokonce bolestivé," shrnuje Stewartová. "Přesto je důležité, abychom měli přístup ke klasickým hollywoodským filmům v původní podobě a mohli jsme o nich debatovat," uzavírá.

Server Variety pro kontext doplňuje, že konkurenční streamovací služba Disney+ vloni nedlouho po svém spuštění přidala podobná varování ke svým klasickým animovaným filmům Dumbo, Aristokočky, Lady a Tramp nebo Kniha džunglí. Právě kvůli tomu, jak znázorňuje rasovou problematiku, Disney už přes tři desítky let v žádné formě nezpřístupnil svůj první hraný film Song of the South z roku 1946.