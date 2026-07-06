Harvey Keitel na karlovarském festivalu uvedl gangsterku Špinavé ulice

Čestný host karlovarského festivalu americký herec Harvey Keitel ve Velkém sálu Thermalu v neděli uvedl kriminální thriller Špinavé ulice z roku 1973. Přes pozdní hodinu vítalo Keitela před hotelem Thermal mnoho lidí. Slavný herec se s nimi pozdravil a rozdal několik podpisů.
Ve filmu Keitel ztvárnil pod vedením režiséra Martina Scorseseho gangstera Charlieho, ve kterém se pere jeho katolická víra s čím dál brutálnější prací pro manhattanskou mafii. Jeho život neustále komplikuje nezodpovědný mladík Johnny Boy v podání Roberta De Nira, kterého Charlie vzal pod svou ochranu.
"Tento festival je pro mě důležitý. Zjistil jsem, že kulturu dokáže změnit jenom estetická síla, jak říká Aristoteles, podívejte se na ten chaos kolem sebe," uvedl Keitel.
Brooklynský rodák Keitel na Mezinárodní festival Karlovy Vary poprvé zavítal v roce 2004, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Znova se vrátil v roce 2015, aby divákům představil snímek Mládí od režiséra Paola Sorrentina, ve kterém sdílel plátno s Michaelem Cainem.
Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och v neděli přizvali Keitela k předání Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii pro kameramana Roberta Richardsona. "Řekli jsme si, že když je tady už potřetí, tak by pro nás mohl začít něco dělat," žertoval výkonný ředitel festivalu Mucha.
Keitel patří k laureátům Křišťálového glóbu, kteří natočili pro MFF Karlovy Vary originální znělku. Třetí celovečerní film jednoho z nejvýraznějších představitelů americké kinematografie Scorseseho čerpá z jeho vlastních zkušeností z manhattanské čtvrti Malá Itálie. Film Špinavé ulice měl premiéru na začátku října 1973 v rámci Newyorského filmového festivalu. V roce 1997 byl snímek zařazen do Národního filmového registru při Knihovně kongresu. Hlas vypravěče při úvodních titulcích filmu patří režisérovi Scorsesemu.
Se Scorsesem natočil Keitel šest celovečerních filmů. Pod jeho vedením natočil například Taxikáře nebo Poslední pokušení Krista. S Quentinem Tarantinem spolupracoval na třech snímcích a před kamerou ho využili také Wes Anderson nebo Ridley Scott. V roce 2019 se objevil v dramatu Nabarvené ptáče, které podle slavného románu Jerzyho Kosińského natočil režisér Václav Marhoul. Keitel ve filmu ztvárnil kněze, jednu z postav, s nimiž se malý chlapec na své strastiplné pouti válkou setkává.
Během své kariéry získal Harvey Keitel řadu prestižních ocenění i nominací. Za výkon ve filmu Bugsy z roku 1991 byl nominován na Oscara i Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.
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