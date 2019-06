Avengers s monstry místo superhrdinů? Nová filmová Godzilla je paskvil

před 28 minutami

Stvoření světa se nesmí uspěchat. Bůh mu sice dal vzniknout za týden, a to včetně odpočinku, ale do jeho role by se neměli stavět filmoví producenti. Ani ti hollywoodští.

Ve studiu Warner Bros. si myslí opak. Snímkem Godzilla II Král monster, který právě hrají česká kina, se pokouší stvořit monstrózní podobu superhrdinských Avengers. Ale na rozdíl od komiksového univerza studia Marvel se tvůrci příliš neobtěžovali s představováním jednotlivých hrdinů. Snímek z Godzilly II Krále monster. Foto: Vertical Ent. Pokračování pět let staré Godzilly je živoucí paradox. Jde o film přeplněný lidmi i monstry, ale není v něm jediná postava, k níž by šlo pocítit jakékoli emoce. Pokud by se snad našel divák, který by totéž tvrdil o prvním snímku z roku 2014, je třeba mu oponovat. Tam byl jednoznačným, plnohodnotným hrdinou právě ještěr Godzilla, nebo po japonsku Godžira. Tehdejší režisér Gareth Edwards pochopil podstatu tradice takzvaných kaidžu eiga, jak zní japonský název filmů o monstrech - jejich vlnu odstartovala Godzilla z roku 1954, dnes již klasický snímek, který byl přímou reakcí na testy jaderných zbraní v Tichomoří. Godzilla v těchto snímcích nebyl jen obří radioaktivní ještěr bourající města, ale také metafora. A jako účinná metafora musel působit na city. Činil to směsí bázně a úžasu, který nadliské stvoření vyvolávalo v divácích. I Edwardsova Godzilla z roku 2014 se s odkazem na tradici mnohem více věnovala titulnímu monstru než lidem, kteří byli jen nepatrným doplňkem, hemžícím se pod nohama velikánů a posouvajícím dění kupředu - k dalšímu střetu tvorů, který se odehrává na jiné úrovni, v rozměrech připomínajících, co psal filosof Immanuel Kant o vznešenu, o tom aspektu zakoušení přírodního světa, který nás přesahuje. Pokud Godzilla uměla v předchozím snímku vyvolat podobný pocit vznešena jako pohled na velehory, o té nové to neplatí. Režisér a spoluscenárista Michael Dougherty se příliš zaobírá světem lidí, kteří vinou scenáristických klišé nikoho nezajímají navzdory tomu, že je mnohdy ztvárnili dobří herci. A do toho režisér šmahem představuje víc než tucet monster, zde nazývaných titáni. Jsou to tvorové ukrývající se v hlubinách země a sloužící jako přirozený ekologický balanc. Ve finále filmu obživne několik kopců i jiných přírodních útvarů. | Video: Vertical Ent. | 02:19 Jenže po většinu děje je třeba sledovat nikoli mostra, ale ďábelský plán ekoteroristy Jonaha Alana, kterého ztvárnil Charles Dance známý ze seriálu Hra o trůny coby nejstarší z rodu Lannisterů. A u toho lze pouze přemýšlet, zda je otravnější zápletka, připomínající hloupější verzi snažení padoucha Thanose ze série Avengers o nápravu světa jeho částečným vyhlazením, nebo herecký projev Charlese Dance, který na svět hledí s podobným pohrdáním jako na svého vzrůstem zakrslého syna Tyriona ve Hře o trůny. V tomto detailu se odráží celková potíž s novou Godzillou. Tak jako Dance místo vrstevnatého zloducha ze Hry o trůny hraje tuctového padoucha redukovaného do jediné polohy, Godzilla II Král monster podobně všechny aspekty žánru přejímá v omezené a nefunkční podobě. Občas se objeví působivý obraz monstra uprostřed vodního či jiného živlu. Ale ten obraz nedostane čas dýchat, zúročit svou velkolepost, neboť je třeba spěchat za lidskými hrdiny, kteří na pozadí padoušského plánu prožívají rodinné drama. Opět ohlodané nikoli na kost, ale na klišé o mamince a tatínkovi - vědcích, kteří jako vědci i rodiče stojí na opačných stranách barikády. Foto: Vertical Ent. Křečovitou záplektu nazachrání ani talentovaná patnáctiletá Millie Bobby Brownová, známá ze seriálu Stranger Things, v roli jejich dcery. Ve filmu se objeví známá monstra jako tříhlavý drak King Ghidorah či obří můra Mothra, až do závěrečného střetu na ně ale není čas. Například chudinka Mothra, nejpoetičtější z titánů, se objeví v roli, které se ve filmařském žargonu říká cameo. Tedy volně přeloženo: krátká přítomnost slavného herce v bezvýznamné pidiúloze, sloužící obvykle jako potěcha fanouškům. Pak sice přijde finále, v němž obživne několik kopců i jiných přírodních útvarů v různých koutech světa a vše se hromadně porve. Ale to už je na záchranu snímku pozdě. Každé mostrum dostane svých pár minut slávy, ale nikdy nepřijde scéna, která by se jen vzdáleně podobala opulentním bitvám velikánů z prvního dílu. Monstra se pohybují na jiných úrovních vnímání, jak naznačuje děj odhalující jejich prastarý původ, jejich dlouhověkost. Godzilla II Král monster Režie: Michael Dougherty

Vertical Ent., česká distribuční premiéra 30. května Pocit, že sledujeme spíše probouzející se horu, spíše kus horniny procitající k životu než živou bytost, se ale nikdy naplno nedostaví. V jednom má padouch Jonah Alan - podobně jako Thanos ze série Avengers - pravdu. Pokud jsou lidské bytosti tak k ničemu jako zdejší hrdinové, pro planetu i pro diváka bude lepší polovinu z nich vyhubit. A místo nich se příště věnovat monstrům, která si pozornost i péči zaslouží.