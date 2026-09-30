Godla jim při natáčení Mostu vyprávěl historky z vězení, tak je zfilmovali jako seriál

Komediální seriál Oddíl B režiséra, scenáristy a producenta Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka zavede diváky do věznice. Na platformě OnePlay bude mít premiéru 9. října.
Desetidílný seriál na letošním ročníku mezinárodního festivalu Serial Killer získal Zvláštní uznání poroty v nově založené soutěžní sekci Czech Killer. První dva díly dnes v pražském Bio Oko promítli novinářům.
Námět seriálu vychází z odžitých vězeňských historek herce Zdeňka Godly, které tvůrcům seriálu vyprávěl v době natáčení seriálu Most! během obědové pauzy.
„Překvapilo mě, že Zdeněk na dobu za katrem vzpomíná s upřímným humorem, na něco sice smutného a nepříjemného, ale pořád jako na vzpomínku, které se sám chce spíš smát. Jeho příběhy byly absurdní, nepochopitelné a mnohdy také neuvěřitelné,“ uvedl Prušinovský.
„Ale přesný popis, jak to ve vězení chodí, nebo nějaký ústřední příběh nám nedal. Ten jsme si skládali během návštěv,“ dodal.
„Cizinecká legie“
Hlavní postava seriálu David Broulík, kterého ztvárnil Tadeáš Moravec, tvrdí své přítelkyni, že musí vstoupit do cizinecké legie. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení.
Jako „prvosenka“, tedy nový vězeň, to nemá lehké. Postupně odhaluje psaná i nepsaná pravidla vězeňského života. Zažívá půtky mezi trestaneckými gangy, navštěvuje vězeňskou psycholožku, poznává šikanu, nulové soukromí a společnou hygienu.
Stará se o něj vychovatel, voják v záloze. Trápí ho přísná velitelka ostrahy. Mezi vězni pozná zastánce poctivého muklovského byznysu, zákeřného drogového dealera nebo nevyzpytatelného feťáka.
Obsazení kombinuje profesionální herce jako jsou Godla v roli zkušeného mukla Saši Kárvaie nebo dozorkyně Zuzana Stivínová s mnoha neherci. „Práce s neherci pro mě byla inspirativní, protože do scén přinášeli něco bezprostředního a nepředvídatelného, na co jsme museli opravdu reagovat, ne to jen odehrát. Myslím, že právě z toho mezi námi vznikla zvláštní energie,“ podotkl představitel hlavní role Moravec.
Neherci občas říkali, co chtěli
„Měl jsem obrovskou oporu v Tadeášovi (Moravec) a Zdeňkovi (Godla). Ti to jako protagonisté, kteří posouvají děj, měli těžší, ti museli držet úhel a text. Ostatní mohli občas říkat, co chtěli,“ popsal kombinaci obsazení profesionálů a neherců Prušinovský.
„Já na place nebyl. Ale když vidím výsledek, tak si myslím, že Honza (Prušinovský) má prostě na tohle nějakou metodu a je to jeho rukopis, že zkombinuje ty naturščiky s herci a neleze to z toho,“ dodal scenárista Kolečko.
Dvojice Prušinovský - Kolečko na seriálu Oddíl B pracovala po sedmi letech od své úspěšné spolupráce na seriálu Most! „Jakákoli obava, jak nám to po těch letech půjde, byla velmi rychle rozptýlena,“ konstatoval Kolečko.
Na Designbloku představí nové kolekce českého skla Velčovský i Klimchi
Přední čeští designéři představí na nadcházejícím 28. ročníku Designbloku od 7. října své nové práce. Designér Maxim Velčovský, který 17. září oslavil 50. narozeniny, představí v Jízdárně Pražského hradu novou výstavu Photosynthesis. České sklářské studio Klimchi ve Veletržním paláci vystaví svou kolekci Ghost.
Tady život být neměl. Pod ledem Saturnova měsíce se děje něco zvláštního, vědci teď vědí proč
Pod kilometry ledu se na malém Saturnově měsíci skrývá oceán, kam nikdy nedopadá sluneční světlo. Přesto v jeho laboratorní napodobenině začaly pozemské mikroorganismy růst a vyrábět metan. A to dokonce v podmínkách, které jim podle původních očekávání neměly svědčit. Další objev navíc naznačuje, že případné stopy života možná vůbec nebude nutné hledat hluboko pod ledem.
Krokodýl v oblíbeném letovisku? Za šíření AI snímku hrozí muži vězení
Singapurská policie obvinila muže z Barmy z šíření falešné zprávy a bránění spravedlnosti kvůli snímku vygenerovanému s pomocí umělé inteligence, na němž je slanovodní krokodýl v oblíbené vodní nádrži Pandan. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.
Letiště u Berlína nasadilo detekci dronů, po incidentech chce rychleji chránit provoz
Mezinárodní letiště u Berlína, které se v poslední době opakovaně potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Ve středu o tom s odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost (DFS) informovala agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u ranvejí a v letových koridorech.
Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Sting slaví pětasedmdesát
Snad všemi hudebními styly kromě heavy-metalu prošel Sting, jeden z králů britského popu, za půlstoletí na hudební scéně. Tento britský zpěvák, baskytarista a skladatel, vlastním jménem Gordon Matthew Sumner, stál u zrodu kapely Police, později se vydal na sólovou dráhu.