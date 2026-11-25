Pokud bychom hledali styčné body letošní české filmové produkce, pravděpodobně bychom narazili na příběhy zralých žen, které navzdory okolnostem a očekávání okolí chytají druhý dech. A ten je cítit po alkoholu. Vzpomeňme namátkou snímky jako Pod parou nebo Bardotky. Co to ukazuje? Mimo jiné to, že naše kinematografie má už delší dobu problémy s reprezentací žen.
Motiv alkoholu má v naší kinematografii příznačně bohatou tradici už od němé éry (např. vynikající melodrama Batalion). V divácké paměti napříč desetiletími utkvěl i kaleidoskop sisyfovského zápasení se závislostí Dnes naposled (1958), televizní dvojice Ikarův pád (1977) a Tažní ptáci (1983) s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli, Vláčilův černobílý Hadí jed (1981) nebo Dobří holubi se vracejí (1988). Z poslední doby bychom mohli zmínit řadu dalších, např. Abstinent (2019) nebo Úsměvy smutných mužů (2018).
A to je jen výběr z filmů, jejichž ústředním tématem je alkoholismus a které byly často natočené nebo obsazené těmi, kteří se s ním vyrovnávali i v osobním životě. V komediích je pak alkohol jednoduchým zdrojem zábavy. Když se postava opije, její karamboly jsou zpravidla vtipnější, ztrácí totiž společenské zábrany a motoriku. Samostatnou kapitolou je také pivo, které je prezentováno coby české kulturní dědictví. Popíjení se romantizuje a stává se normalizovanou neřestí. Důkazem toho je i popularita dnes už kultovního seriálu Hospoda.
Co má ale nespočet těchto filmů společné? V drtivé většině jde o mužské příběhy. Pokud s alkoholem zápasily ženy, vždy šlo o vedlejší figurky. Za socialismu bylo popíjení vykreslené coby výsostně mužská záležitost, ženy trpěly a čekaly doma u plotny. Vedle společenských dogmat je také důležité připomenout, že kinematografie byla na hlavních pozicích drtivě mužské prostředí (a stále do velké míry je). Ženský alkoholismus či takové to poťouchlé popíjení byly dlouho tabu.
I u filmu o alkoholu se chceme hlavně bavit
Podle současných studií je pro ženy typické, že pijí hlavně tajně, doma a samy. Filmem, jenž toto téma reflektoval a přišlo na něj přes 550 tisíc diváků, se stal Zápisník alkoholičky (2024) natočený podle stejnojmenné knižní předlohy. Psychologické melodrama, kde děj a velké zvraty nebyly tak důležité jako psychologický ponor a prožitek, předložilo divákovi syrovou podívanou (i když se občas neubránilo obrazům prohnaným reklamní estetikou).
Film ukazuje varovné signály, co je to rizikové pití a jak jednoduché je do něj spadnout. Jádro ale tvoří příběh ženy rozpolcené mezi flaškou a partnerem, načež v závěrečné fázi zvolí hlavní hrdinka cestu sebelásky. Vysoká návštěvnost ukázala, že po obdobných námětech hlad skutečně je. Vedle českého remaku vynikajícího dánského filmu Chlast s názvem Pod parou (2025), kde původní mužské hrdiny nahradily ženy (režii i scénář obstarali muži), šlo ale o anomálii. Snímek Pod parou ovšem trpí pod útokem pohlednicových scenérií, a především naprosto nepochopitelného product placementu, samozřejmě na alkohol, což etiku a poselství tak nějak podkopávají.
Ono porovnání s dánským předobrazem ale řekne mnohé. Skandinávský protějšek je ambivalentnější a ukotvený v realitě, Pod parou křičí v lifestylových obrazech s prvky lidové komedie, jde hlavně o producentský film. Protože i když si to možná nechceme přiznat, tak i u filmu o alkoholu se chceme především bavit. Víme, že pít alkohol není zdravé, ale je to přece taková sranda!
Vyrazit na výlet, opít se a najít vlastní já
Letos se s „pařícími“ ženami roztrhl pytel. Bardotky, Houpačky a částečně i Pět švestek sice nejsou primárně o alkoholu, ale pití a odhození zábran tvoří součást osobních cest hrdinek a samotného vyprávění. Bardotky jsou krystalickým příkladem trapně poťouchlé podívané, kde se šedesátnice pod vlivem alkoholu stávají nositelkami stupidních vtipů na úrovni prvního stupně základní školy a infantilního tajtrlíkování. Jako by tím jediným znakem alkoholového rauše bylo klesající IQ a dožadování se vína v kebabárně. Kamarádky si dělají selfie, ječí a neustále se pitvoří. Točit o dámách, pro něž je jediným znakem svobody pořádně se opít, není zrovna vrcholem invence. Na stranu druhou alespoň na papíře zní hezky, že je tu film, kde si ženy zkrátka užívají bez následků a moralizování.
Houpačky, nejnovější film autorského režiséra Bohdana Slámy, v tragikomické tonalitě taktéž zaostřují na šedesátnice, ale snaží se o více festivalový tvar. Právě na festivalech jsou tyto takzvané „coming of old age“ příběhy v posledních letech populární. V Houpačkách sice není důležitý ani tak alkohol, jako spíš psychedelické látky, ale ono schéma, kdy stárnoucí ženy vyrazí na výlet, chovají se jako děti a jsou pod vlivem, protože takhle vypadá svoboda a objevování vlastního já, zůstává. Ostatně scény ukazující, jak se ženy „zhulí“, jsou na samostatnou kapitolu. Bolestivý zážitek podtrhuje ještě rádoby tragický závěr a vážná tonalita. Ostatně obdobně ke „sjíždějícím se“ seniorům přistupuje i Pět švestek. Drogy a alkohol jsou v první řadě zdrojem legrace, schované za ono bezobsažné „hledání sebe sama“.
A letos v listopadu do kin vstoupily ještě Ženy v lihu, kde sledujeme čtyřicátnice na tahu. Tematicky tu jde o čistokrevné překlopení konceptu dámských jízd. Chtělo by se naříkat nad příšernou kvalitou všech zmíněných filmů, ale svým způsobem jde o jistý posun. Protože takové příběhy tu zatím nebyly a stěžovat si na to, že v nich pití alkoholu není odsouzené, by bylo extrémně krátkozraké. Je ale smutné, že tvůrci nejsou schopni dohlédnout za hranici dalšího gagu, kde stárnoucí žena pod vlivem dělá blbosti. Protože tam tyto příběhy začínají i končí, k vlastní spokojenosti a konformitě.
Česká kinematografie na první pohled začíná objevovat starší hrdinky, ale zatím si s jejich svobodou příliš neví rady. Namísto komplexních postav nabízí stereotypní představu emancipace, v níž se ženy osvobozují především prostřednictvím alkoholu, drog, infantilního chování a dočasného útěku z každodennosti.
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