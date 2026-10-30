Gandalf se loučí s Picardem. Zmínil poslední společný film, který lidé ještě neviděli

Před 50 lety ho přemlouval, ať do Hollywoodu vůbec nejezdí, nyní se s ním dojemně loučí. Legendární herec Ian McKellen, tvář Gandalfa a Magneta, vzdal hold kamarádovi Patricku Stewartovi, který zemřel ve věku 86 let. Ve svém vzkazu McKellen připomněl i poslední Stewartovu roli ve filmu, který veřejnost ještě neviděla. Oba si totiž zahráli v Avengers: Doomsday, který ke konci roku zamíří do kin.
Rodina Patricka Stewarta zveřejnila smutnou zprávu ve čtvrtek. „Odešel v láskyplné péči své milované manželky Sunny po krátkém a náročném boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky,“ oznámila mluvčí Kelly Bushová Novaková smrt herce, který se proslavil v rolích kapitána Picarda ze Star Treku a Charlese Xaviera z X-Menů.
Na Stewartův pestrý život zavzpomínal legendární herec Ian McKellen. Společně několikrát stanuli před kamerami a byli blízkými přáteli téměř půl století. Představitel Gandalfa z Pána prstenů a Magneta z X-Menů zveřejnil dojemnou rozlučku na svých sociálních sítích.
„Patricka ze všeho nejvíc definovalo to, že se narodil a vyrůstal v Yorkshiru, hrdém hrabství na severu Anglie, které miloval až do konce. Bylo to slyšet v jeho přízvuku i v té přísné upřímnosti, s jakou vám říkal, co si myslí a co cítí. Yorkshiřané nemají rádi polopravdy ani vyhýbání se velkým tématům,“ připomněl McKellen kořeny svého zesnulého kolegy, k němuž neskrýval svůj obdiv.
„Srdce nosil na dlani, a proto to byl člověk, na kterého se dalo spolehnout, kterého bylo možné obdivovat a kterého jsem já osobně miloval,“ pokračoval 87letý herec.
„Opravdu chceš riskovat Hollywood?“
Oba se poprvé potkali jako mladí a ambiciózní herci v Royal Shakespeare Company, ve stejných inscenacích ale tehdy nehráli. McKellen vzpomíná hlavně na jedno setkání o pár let později. Potkal Stewarta na ulici v centru Londýna a ten se mu svěřil, že dostal nabídku na hlavní roli ve Star Treku.
„Ale Patricku, mysli na svou divadelní kariéru ve Spojeném království. Opravdu chceš riskovat, že se na dlouhé roky ztratíš v Hollywoodu?“ citoval sám sebe McKellen. Deník The Irish Times píše, že Stewart o přijetí role kapitána Jeana-Luca Picarda kvůli této radě opravdu váhal.
„No, risknul to. A díky bohu za to. Nejen kvůli jeho oddaným Trekkies (označení pro fanoušky Star Treku – pozn. red.), ale i kvůli filmovým a divadelním divákům. Ti obdivovali, jak svou mezinárodní slávu zúročil v řadě úspěšných filmů (samozřejmě X-Men) i ve velkých klasických hrách od Shakespeara, Ibsena, Arthura Millera, Petera Shaffera, Pintera a Becketta ve Stratfordu nad Avonou, v londýnském West Endu a na Broadwayi,“ vyjmenoval McKellen.
Ameriku označil jako Stewartův druhý domov, kde potkal svou „zbožňovanou Sunny“, která o něj pečovala „v nemoci i ve zdraví, v dobrém i zlém“.
Svých kořenů se ale Stewart nikdy nevzdal. „Největší pýchou nejrespektovanějšího a nejmilovanějšího herce své generace na obou stranách Atlantiku bylo jmenování kancléřem Univerzity v Huddersfieldu v Yorkshiru,“ zmínil také jeho vazbu na rodnou hroudu.
Poslední role v Avengers: Doomsday
Na závěr svého dopisu na rozloučenou McKellen zmínil jejich poslední společné natáčení ve snímku, který teprve čeká na prosincové uvedení do kin.
„Jeho poslední vystoupení v Avengers: Doomsday teprve uvidíme,“ sdělil herec, který v superhrdinské sérii ztvárnil Magneta, hlavního oponenta Charlese Xaviera, tedy Profesora X.
Studio Marvel se s hercem rozloučilo slovy, že Stewart vdechl profesorovi Xavierovi „mimořádnou noblesu, inteligenci a lidskost“. Fanoušci pak v diskusích připomínají momentku z upoutávky, ve které vystupují obě zmíněné filmové ikony ve svých rolích Magneta a Charlese Xaviera.
„Smrt si přijde pro nás všechny. To je jediné, co vím jistě. Otázka nezní, zda jsi připravený zemřít. Otázka zní, kým budeš, až zavřeš oči?“ ptá se McKellen herce Stewarta.
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