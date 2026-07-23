"Franta je v tom, co dělá, zcela svobodný." Do kin míří dokument o Františku Skálovi

Široké spektrum aktivit umělce Františka Skály se pokusil režisér Petr Slavík zachytit v celovečerním dokumentu. Devadesátiminutový film Veřejný prostor Františka Skály ukazuje renesanční osobnost jako naprosto osvobozenou od konvencí a pravidel.
Film, který do tuzemských kin vstoupí 30. července, ve čtvrtek tvůrci po šesti letech natáčení představili novinářům. Večer se v pražském kině Lucerna uskuteční jeho slavnostní premiéra. Promítnou ho také festivaly.
Mnohost Skálových aktivit tvůrci označili za neuchopitelnou, vycházející ze svobody a všestrannosti. "Franta se nenechá omezovat společenskými ani uměleckými konvencemi, navyklými způsoby myšlení, vlastnostmi materiálů, pravidly. Prostě v tom, co dělá a vlastně i jak sám žije, je zcela svobodný. A o tom je také náš film," řekl Slavík.
Rámcem filmu je monumentální Skálova socha psa Vulpes Gott z 350 kilometrů nerezového drátu. Kamera ji zachytila od tvorby modelu v Želízech u Mělníka po cestu lodí po Labi a vernisáž v Drážďanech. "Představoval jsem si, že by mohl putovat. Líbilo se mi, kdyby mohl putovat po Evropě třeba vlakem," řekl o soše Skála.
Slavík oslovil k účasti ve filmu filozofa Miroslava Petříčka, který se stal autorem prologu. Petříček vyzdvihl svobodu Skálových uměleckých projevů. Podle Skály pro něj nejsou typické plastiky ve veřejném prostoru. Oslovují ho spirituální vlastnosti různých materiálů, řekl ve filmu.
Snímek podrobněji ukazuje okolnosti vzniku více Skálových děl a objektů včetně jeho první dřevěné sochy bez názvu v parku zámku Veltrusy z roku 1980, která zmizela. Mezi dalšími plastikami jsou Špion, Jednorožec, Prastánek, Zub času, Dětský domek a Sluneční vozík v pražském Anežském klášteře nebo Rajské zahrady na Sluňákově.
Film tvůrci prezentovali na karlovarském filmovém festivalu, promítat ho v následujících dnech bude Letní filmová škola v Uherském Hradišti, dále festivaly v Litomyšli a Slavonicích. Film rovněž bude možné vidět v Telči, kam se už dostal Vulpes Gott. "Před 14 dny se ze Zlína odstěhoval do Telče a je mu tam na trávě u rybníka velice dobře," uvedl Skála.
V Telči 5. srpna začne Skálova výstava, 14. srpna se uskuteční koncert kapely výtvarníků František Skála & Třaskavá směs. Skupina podle Skály v prosinci vydá nové album nazvané Zklamal. S Třaskavou směsí umělec v dokumentu zpívá píseň Temnej, hraje rovněž jeho dechová hudba Provodovjané.
Před svými 70. narozeninami letos v únoru Skála ČTK řekl, že se cítí být forever young (věčně mladý). Skálova osobnost je známá z Divadla Sklep, ze skupiny Tvrdohlaví, z performerského uskupení Tros Sketos nebo orchestru M.T.O. Universal.
Režisér a scenárista Slavík je autorem více než 200 dokumentárních filmů, reklam, hudebních klipů, televizních pořadů a televizních hraných filmů. Jeho drama Tancuj Matyldo s Karlem Rodenem a Reginou Rázlovou v hlavních rolích vyhrálo v roce 2024 hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Sante Fe v Novém Mexiku.
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