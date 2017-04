Na plzeňském festivalu Finále vyhrálo drama Já, Olga Hepnarová a dokument 5 October

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Drama Já, Olga Hepnarová ve středu triumfovalo v kategorii nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film na plzeňském festivalu Finále. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokument získal snímek 5 October režiséra Martina Kollara. Producenti vítězných snímků v obou kategoriích dostali poprvé 50 tisíc korun. Festival, který začal 20. dubna, navštívilo více než 15 tisíc diváků.

Plzeň - Zlatého ledňáčka v kategorii nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila ve středu odborná porota festivalu Finále v Plzni dramatu Já, Olga Hepnarová režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy. Zlatého ledňáčka za nejlepší dokument získal snímek 5 October režiséra Martina Kollara. ČTK to řekla Eva Veruňková Košařová, ředitelka 30. ročníku soutěžní přehlídky českých a slovenských celovečerních hraných a animovaných snímků, dokumentů i televizních a internetových projektů.

Festival začal 20. dubna, skončil ve středu. Producenti vítězných snímků v obou kategoriích dostali poprvé 50 tisíc korun.

Vítězem nejlepšího televizního a internetového projektu v kategorii necyklická tvorba se stal Případ pro lyžaře v režii Lucie Bělohradské. Ocenění za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii cyklická tvorba si odnesl druhý díl seriálu Kosmo s názvem Česká škola. O vítězích rozhodovaly tři mezinárodní odborné poroty. V čele hlavní poroty zasedla Labina Mitevská, makedonská producentka.

"Odvážně zobrazuje neobvyklou a psychicky narušenou, avšak fascinující postavu. Ačkoliv se děj odehrává v 70. letech, tak znepokojujícím způsobem rezonuje se současnými světovými událostmi," uvedla porota k vítěznému snímku Já, Olga Hepnarová. K nejlepšímu dokumentu 5 October uvedla, že se opírá o silný umělecký koncept a vypráví jej odvážným způsobem.

Nestatutární ceny udělily také poroty studentů Západočeské univerzity. Ty považují za nejlepší celovečerní film Nikdy nejsme sami režiséra Petra Václava. V dokumentech pak Normální autistický film dokumentaristy Miroslava Janka. Z televizních projektů třetí díl seriálu Semestr v režii Adama Sedláka a Uspávačku Martina Dolenského.

Letošní ročník navštívilo více než 13 tisíc diváků, o 500 víc než loni.

"Byl velmi úspěšný také množstvím doprovodných akcí, které se konaly nejen v Měšťanské besedě, ale i v DEPO2015, Techmanii, Papírně či v prostoru Plzeň Zastávka. S rozhodnutím mezinárodních porot jsem spokojená, zaslouženě zvítězily silné autorské snímky," uvedla Košařová. Podle ní přijelo i více diváků ze zahraničí, zejména na setkání filmových profesionálů na třídenní Industry Days.

"Vyprodaných projekcí bylo hodně, namátkou Bába z ledu, Špunti na vodě, Anděl Páně 2 a další a další. Velký zájem byl i o maratony, jako byly seriály Kosmo a Semestr v netradičních prostorách a se zajímavými hosty," uvedla. Překvapivě vysoká poptávka byla také po archivní sekci, už podruhé za sebou se zahraničním přesahem a na netradičním místě.

Celebrity si většinou pochvalují Finále, neboť je prý v Plzni nehoní žádní bulvární novináři. Prostředí je příjemné a neformální, takže jich jezdí čím dál více, řekla ředitelka. Potvrdila, že i příští rok bude mít přehlídka hlavní sídlo v Měšťanské besedě v centru Plzně a ceny vstupenek zůstanou na 80 Kč.