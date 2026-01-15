Filmový Sandokan Kabir Bedi má vřelý vztah k Česku. Přežil i sebevraždu svého syna

Charismatický indický herec s plnovousem a uhrančivým pohledem Kabir Bedi se stal koncem 70. let idolem mnoha žen a dívek po celém světě včetně tehdejšího Československa. Mohla za to role malajského tygra Sandokana, bojovníka za nezávislost v časech britské koloniální nadvlády. V pátek oslaví 80 let.
Nejslavnější role byla pro Bediho, který se narodil 16. ledna 1946, zároveň požehnáním i prokletím. Přinesla mu slávu, ale i problémy se získáváním dalších hereckých příležitostí.
Legendární seriál byl vyrobený v italsko-německo-francouzské koprodukci v roce 1976 pod taktovkou italského režiséra Sergia Sollimy. K hlavním lákadlům seriálu patřily také úžasné přírodní scenérie i romantický vztah hlavního hrdiny s britskou dívkou Mariannou.
Bedi vystudoval historii, původně ale chtěl být architektem. Během studií si přivydělával jako zprávař v rádiu, poté se podílel na výrobě reklam. Ve svých pětadvaceti letech odstartoval kariéru profesionálního herce v Bollywoodu. První drobnou roli ale ztvárnil v americkém seriálu General Hospital (1963).
S italským režisérem Sollimou natočil také dobrodružný film Černý korzár (1976). Jeho popularita byla v té době na vrcholu. Časopis Cosmopolitan ho v roce 1978 označil nejvytouženějším svobodným mládencem roku. V 80. letech se Bedi mihl například v seriálu Dynastie a v roce 1983 byl pravou rukou hlavního padoucha bondovky nazvané Chobotnička. Jako princ Omar Rašíd se pak od roku 1994 objevoval v nekonečné "mýdlové opeře" Báječní a bohatí. Počátkem 90. let se nepříliš úspěšně pokusil vrátit jako Sandokan.
Bedi má i vřelý vztah k Česku. "Když mi bylo sedm let, moje matka odjela do Barmy pracovat pro OSN, v té době jsem žil s českou rodinou v Indii. Teta Jana a její manžel se o mě starali. Jedny z nejlepších měsíců mého dětství jsou spojené s Čechy, pamatuji si na úžasný úsměv, laskavou péči a vřelost, kterou mi teta Jana dávala," řekl Bedi, který s dcerou rodiny udržoval dlouho kontakty. Do ČR Bedi zavítal několikrát, v roce 2014 byl například hvězdou mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest.
Kabir Bedi je počtvrté ženatý a měl tři děti - dceru a dva syny. Starší syn trpěl psychickými problémy a v roce 1997 spáchal sebevraždu.
