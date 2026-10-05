Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Filmový festival Ji.hlava letos nabídne snímky Třeštíkové, Remundy i Wisemana

Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Jubilejní 30. ročník MFDF Ji.hlava představí výrazné dokumentární novinky z domova i ze světa, velkou sekci s názvem Filmy, které změnily svět, i retrospektivu slavné americko-vietnamské filmařky Trinh T. Minh-ha. V programu se letos potkají snímky Fredericka Wisemana, Luise Buñuela, Elišky Cílkové, Filipa Remundy nebo Heleny Třeštíkové. MFDF proběhne od 23. října do 1. listopadu.

Dokumentární film Filipa Remundy Expozice láskou (2026) zachycuje vztah Blanky a jejího otce Vlastimila Kuly, známého českého fotografa aktů a erotických snímků. Je obrazem křehkého procesu sbližování otce a dcery, kteří se pokoušejí porozumět své společné minulosti.
Dokumentární film Filipa Remundy Expozice láskou (2026) zachycuje vztah Blanky a jejího otce Vlastimila Kuly, známého českého fotografa aktů a erotických snímků. Je obrazem křehkého procesu sbližování otce a dcery, kteří se pokoušejí porozumět své společné minulosti. Foto: Hypermarket Film
Reklama

Inspirační fórum přiveze do Ji.hlavy britského archeologa Davida Wengrowa, spoluautora světového bestselleru Úsvit všeho, i íránsko-australskou architektku a členku kolektivu Forensic Architecture Samaneh Moafi.

Výroční sekce Filmy, které změnily svět, představí snímky, jejichž dopad přesáhl filmové sály. Sekce nabídne třináct filmů, které dokázaly ovlivnit veřejnou debatu a proměnit ji v akci, změnit legislativu nebo zásadně proměnit celospolečenský úhel pohledu. Zastoupeny budou snímky Luise Buñuela, Rithyho Panha, Fredericka Wisemana, Noriakiho Tsuchimota, Barbary Kopple nebo Errola Morrise. 

MFDF Ji.hlava přinese také retrospektivu jedné z nejvýraznějších osobností experimentálního a esejistického dokumentárního filmu, vietnamsko-americké filmařky Trinh T. Minh-ha. Tato spisovatelka, skladatelka a teoretička ve své tvorbě zpochybňuje tradiční způsoby zobrazování druhých kultur, žen, menšin i samotné dokumentární reality. Festival promítne režisérčin debut Znovusložení: Od světla ohně k plátnu (1982), který patří k zásadním dílům postkoloniální a feministické kinematografie, nebo její snímek Příjmení Viet, jméno Nam (1989).

Související

Nové české dokumenty i film o Salmanu Rushdiem

Program nabídne například také nový observační dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové o třech letech života mladé krasobruslařky, filmový portrét Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí režiséra Pavla Štingla, osobní film Expozice láskou o komplikovaném vztahu fotografa aktů Vlastimila Kuly s dcerou v režii Filipa Remundy nebo Přeladění režisérky Sáry Prokopové o současné situaci ve slovenské veřejnoprávní televizi. K vidění bude i nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové s názvem Bára Basiková, který měl letos světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech a mapuje padesát let soukromého života i hudební kariéry české pop-rockové ikony.

Reklama
Reklama

Festival uvede také nový film oscarového dokumentaristy Alexe Gibneyho Nůž: Pokus o vraždu Salmana Rushdieho, který přináší dosud nezveřejněné záběry ze zotavování spisovatele Salmana Rushdieho po útoku z roku 2022, při němž byl během veřejného vystoupení patnáctkrát pobodán.

Ji.hlavské publikum se může těšit i na oceňovaný portrét výrazné průkopnice lesbického a queer experimentálního filmu Barbary Hammer s názvem Barbara navždy režisérky Brydie O’Connor. 

Související

Jaké je to „myslet filmem“?

Třicetileté výročí Ji.hlavy připomene střihová filmová esej režisérky Andrey Slovákové a střihačky Janky Vlčkové s pracovním názvem Ji.hlava 30: Myslet filmem. Z téměř stovky hodin archivních záznamů, které vznikaly pro festivalové Minuty jako záznamy masterclass a rozhovorů, autorky skládají obraz toho, jak se za tři desetiletí proměňovalo přemýšlení o dokumentárním filmu. Nejde přitom o chronologickou historii festivalu, ale o osobitou skladbu myšlenek a hlasů filmařek a filmařů, kteří Ji.hlavu v průběhu let navštívili. 

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Reklama
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.

„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie

Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.

Reklama
Reklama
Reklama