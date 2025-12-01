Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Členové filmové akademie posoudí 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů a 15 animovaných či loutkových filmů. Dále akademici zhodnotí 14 přihlášených seriálů a minisérií, které byly v letošním roce uvedeny na televizních obrazovkách či on-line platformách, a také 12 krátkých filmů.
Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v audiovizi.
"Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí," uvedl prezident ČFTA Ivo Mathé.
Slavnostní večer se uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme Michael Čech. Udělena bude rovněž tradiční Cena Magnesia za nejlepší studentský film. Ceremoniálem filmových cen bude hosty a televizní diváky poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao, sestra zpěváka Bena Cristovaoa, která svou kariéru buduje zejména ve Spojených státech.
Český lev je prestižní filmová cena udělovaná od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě hlasování členů ČFTA. Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české kinematografické umění v ČR i v zahraničí a vytvářet podmínky pro rozvoj českého filmu. ČFTA uděluje Českého lva a nominuje českého kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd. V současné době má 435 členů.
Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024 letos získalo drama Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla připomínající rok 1968, kdy Československo začala okupovat vojska Varšavské smlouvy. Vlny letos posbíraly šest cen ze 14 obdržených nominací. Mádl ocenění dostal za režii a scénář, cenu si odnesli i představitelé vedlejších rolí Tatiana Pauhofová a Stanislav Majer. Vlny bodovaly také v kategorii zvuk pro Viktora Ekrta.
Cenu za nejlepší herečku v hlavní roli převzala Pavla Beretová za postavu Petry ve filmu Veroniky Liškové Rok vdovy. Oldřich Kaiser za roli nemluvného a neústupného pěstitele ve filmu Zahradníkův rok dostal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Film Amerikánka Viktora Tauše v ceny proměnil tři ze 13 nominací, a to za nejlepší kameru, scénografii a kostýmy.
ČFTA každoročně uděluje i cenu za mimořádný přínos české kinematografii, letos ji získali režisér scenárista a herec Karel Smyczek a dirigent Mario Klemens in memoriam.