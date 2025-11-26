Film

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu

před 3 hodinami
V režii Ondřeje Hudečka, který jako první český režisér zvítězil na prestižním filmovém festivalu v Sundance, vzniká film Poberta s výrazným hereckým obsazením. Hlavního antihrdinu, zlodějíčka Lupyna, ztvárnil Matyáš Řezníček a vedle něj se ve filmu objeví například Václav Neužil, Stanislav Majer, Denisa Barešová, Lukáš Příkazký nebo Jiří Vyorálek. Do kin snímek zamíří 5. března 2026.
Českou komedii Poberta uvidí diváci v kinech od 5. března 2026. | Video: Bontonfilm

Lupyna právě propustili z vězení a on se vrací do rodného města. Na svobodě se ale sotva ohřeje a už plánuje další kšeft se svými kumpány, kteří ho předtím vyměnili za podmíněné tresty. Do karet mu hraje probíhající pandemie - výjimečná situace, v níž neplatí pravidla, která platila dosud. "Vláda může vyhlásit absolutně cokoliv. A víš proč? Protože náš národní talent je och*ávání!" říká místnímu policajtovi (Václav Neužil) mafián Asasín v podání Stanislava Majera. Ten pro natáčení Poberty radikálně změnil vizáž, včetně odbarvení vlasů na blond a trvalé.

Režisér Hudeček napsal do scénáře řadu postav, které na základě své intuice obsadil bez castingu předem vytipovanými herci. Všichni se museli pro své role naučit slovácký dialekt, protože režisér situoval děj celovečerního hraného debutu do své rodné jihomoravské Strážnice. Herci se učili nářečí i od místních obyvatel, vybraných do dalších rolí prostřednictvím castingu organizovaného přímo na Slovácku, aby film získal na autenticitě.

Poberta, film 2026 Zobrazit 8 fotografií

Covid jako švejkovská kulisa

"Zlodějské komedie typu Loganovi nebo Dannyho parťáci se u nás prakticky netočí. Bylo proto potřeba najít způsob, jak tento ryze americký žánr přenést do českého prostředí, aby působil uvěřitelně a zároveň neztratil nadsázku. Hollywoodské heist komedie mám hodně rád. U Poberty jsem se jimi sice inspiroval, film jsem však záměrně zasadil do nám důvěrně známých reálií, než abych na ně za každou cenu rouboval typicky americké žánrové prvky," říká režisér Ondřej Hudeček.

Do psaní komedie vstoupil covid, který nakonec filmaři záměrně využili, ovšem pouze jako typicky švejkovskou kulisu. Tvůrci se shodují, že film se dotýká pandemie pouze v humorných momentech spojených například s obcházením stále se měnících pravidel. A na pozadí takových událostí se zrodil i Lupynův nový "byznys", ke kterému filmaře navíc inspirovaly reálné historky.

Režisér, scenárista, kameraman i vývojář PC her

Ondřej Hudeček je známý jako režisér mezinárodně oceňovaného krátkého hraného filmu Furiant (mj. cena za režii v Sundance) zachycujícího milostnou epizodu dramatika Ladislava Stroupežnického nebo úspěšného dokumentu Pásky z Nagana. V něm se vrátil k českému hokejovému turnaji století na Zimních olympijských hrách v Japonsku. Za dokument získal v roce 2019 Cenu České filmové kritiky pro nejlepší film v kategorii Mimo kino a uspěl s ním i v zahraničí. Nejnovější snímek Poberta je jeho celovečerním hraným debutem, na němž pracoval jako scenárista, režisér, střihač a kameraman.

Hudeček studoval režii a kameru na Trebas Institute v Montrealu a kameru na FAMU. V posledních letech pracoval také na vzniku mystery thrilleru s názvem Fork Ridge zasazeného do prostředí severoamerických Rocky Mountains a celovečerní podobě úspěšného Furianta. Se svými bratry vyvíjí počítačové hry, jako např. logickou hru s retro grafikou Rats In a Cage (Krysy v kleci), která je vtipnou a satirickou simulací toxického korporátního prostředí.

 
