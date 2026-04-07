Film Věříme vám otevírá téma důvěry v dětské výpovědi. Hrají v něm i reální právníci

Už ve čtvrtek 9. dubna vstoupí do českých kin belgické drama Věříme vám režisérského dua Charlotte Devillersové a Arnauda Dufeyse. Film z prostředí rodinného soudu, který měl premiéru na Berlinale a zaujal i diváky na Mezinárodním festivalu Karlovy Vary, doprovodí v Praze slavnostní projekce s debatou o ochraně dětí a roli justice.
Snímek sleduje Alice, matku, která bojuje o opatrovnictví svých dvou dětí. Ty se s otcem stýkat nechtějí a v průběhu soudního jednání postupně vyplouvá na povrch pohnutá minulost celé rodiny i temný stín pochybností. Co se vlastně stalo?
Strhující thriller dardennovského střihu nabízí pečlivě strukturovaný, vrstevnatý portrét soudních procesů, které při hledání spravedlnosti nutí své postavy k vystoupení z komfortní zóny do takové míry, že nešetří nikoho, viníky, ani oběti.
V hlavní roli filmu oceněném na letošním Berlinale exceluje herečka Myriem Akheddiouová. Film stojí na výpovědích a autentickém zachycení soudního procesu, jehož klíčová část byla natočena v jediném, téměř hodinovém záběru.
Tvůrci při natáčení spolupracovali se skutečnými právníky, kteří ve filmu sami vystupují. „Právníci, stejně jako herci, vstupují do role a sledují konkrétní cíl. Uvědomění, jak blízko si tyto profese jsou, pro nás bylo zásadní,“ říkají režiséři.
Film Věříme vám otevírá téma důvěry v dětské výpovědi. Pražská premiéra 9. dubna v Kině 35 není jedinou příležitostí zhlédnout snímek s odborným kontextem – v Praze proběhnou také další dvě projekce doplněné debatami s odborníky na pomoc obětem násilí a ochranu dětí.
Projekce s debatami:
9. 4. 20:00 Kino 35
21. 4. 18:00 Kino Pilotů
12. 5. 19:00 Edison Filmhub
