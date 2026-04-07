Film

Film Věříme vám otevírá téma důvěry v dětské výpovědi. Hrají v něm i reální právníci

Už ve čtvrtek 9. dubna vstoupí do českých kin belgické drama Věříme vám režisérského dua Charlotte Devillersové a Arnauda Dufeyse. Film z prostředí rodinného soudu, který měl premiéru na Berlinale a zaujal i diváky na Mezinárodním festivalu Karlovy Vary, doprovodí v Praze slavnostní projekce s debatou o ochraně dětí a roli justice.

Ulysse Goffin, Myriem Akheddiouová a Adèle Pinckaersová ve filmu Věříme vám.
Ulysse Goffin, Myriem Akheddiouová a Adèle Pinckaersová ve filmu Věříme vám.Foto: Artcam Films
Snímek sleduje Alice, matku, která bojuje o opatrovnictví svých dvou dětí. Ty se s otcem stýkat nechtějí a v průběhu soudního jednání postupně vyplouvá na povrch pohnutá minulost celé rodiny i temný stín pochybností. Co se vlastně stalo?

Strhující thriller dardennovského střihu nabízí pečlivě strukturovaný, vrstevnatý portrét soudních procesů, které při hledání spravedlnosti nutí své postavy k vystoupení z komfortní zóny do takové míry, že nešetří nikoho, viníky, ani oběti.

V hlavní roli filmu oceněném na letošním Berlinale exceluje herečka Myriem Akheddiouová. Film stojí na výpovědích a autentickém zachycení soudního procesu, jehož klíčová část byla natočena v jediném, téměř hodinovém záběru.

Tvůrci při natáčení spolupracovali se skutečnými právníky, kteří ve filmu sami vystupují. „Právníci, stejně jako herci, vstupují do role a sledují konkrétní cíl. Uvědomění, jak blízko si tyto profese jsou, pro nás bylo zásadní,“ říkají režiséři.

Film Věříme vám otevírá téma důvěry v dětské výpovědi. Pražská premiéra 9. dubna v Kině 35 není jedinou příležitostí zhlédnout snímek s odborným kontextem – v Praze proběhnou také další dvě projekce doplněné debatami s odborníky na pomoc obětem násilí a ochranu dětí.

Projekce s debatami:

9. 4. 20:00 Kino 35

21. 4. 18:00 Kino Pilotů

12. 5. 19:00 Edison Filmhub

Mohlo by vás zajímat
U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.
U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.
U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.

Fascinující detaily záchrany sestřeleného pilota. Pomsta po 46 letech Trumpa těší

Byla to ještě komplikovanější operace, než se původně zdálo. Američané si hluboko v Íránu na nevyužívaném zemědělském letišti vytvořili předsunutou základnu, kde přistála jejich transportní letadla. Ta přivezla malé útočné vrtulníky, které poskytovaly palebné krytí při záchraně sestřeleného pilota. Nakonec ale na místě zůstaly jejich trosky, stejně jako ohořelé vraky letadel. Co se stalo?

Kratom
Kratom
Kratom

Je dostupná, levná a nesmrdí. „Existují i horší verze této drogy,“ varuje expert

Užívání kratomu si za loňský rok v Česku vyžádalo život 17 lidí. Mezi mladými a dospívajícími podle odborníků spotřeba kratomu v posledních letech prudce roste. Děti ani rodiče přitom často nemají tušení o rizicích. Proč je kratom tak populární? Jak se závislost na něm projevuje a jak se léčí? Ve Spotlightu Terezy Engelové vysvětlil lékař, adiktolog a primář Sanatoria Libella Petr Popov.

