Romantika, jaká není moc k vidění. Film Velká odvážná nádherná cesta uhrane prostotou

Původem jihokorejský režisér s pseudonymem Kogonada, žijící a tvořící v Americe, je českému publiku spíše neznámý. Byl však jedním z nejvlivnějších filmových videoesejistů, spolupracoval s prestižním magazínem Sight & Sound nebo se streamovací platformou The Criterion Channel, která se zaměřuje na umělecky hodnotné a klasické filmy. Plynule pak přešel k režii celovečerních hraných snímků.
Natočil komorní romanci zasazenou v prostředí modernistické architektury Columbus a rodinné drama o soužití s androidem Život po Jangovi. Paralelně režíroval i některé epizody seriálů Star Wars: Akolytka a Pačinko. Jeho autorská celovečerní tvorba zaostřuje především na humanismus a lidské sblížení. Novinka Velká odvážná nádherná cesta podle scénáře Setha Reisse je jeho prvním celovečerním filmem, který se dostal i do české distribuce.
Navigace, která vede do minulosti
Na první pohled jde o klasický romantický snímek. Odměřený i šarmantní David v podání Colina Farrella na svatbě přátel potkává živelnou Sarah, kterou hraje Margot Robbieová. Oba spojuje předcházející situace, kdy si museli na cestu pronajmout auta u okouzlujícím způsobem bizarní agentury, sídlící v obří prázdné hale a vedené záhadnou i rýpavou dvojicí mužů (komici Kevin Kline a Phoebe Waller-Bridgeová).
Právě tato úvodní pasáž nastavuje mantinely, ve kterých se bude vyprávění odehrávat. Film totiž balancuje na hraně mezi empatickou lidskostí a motivy, které bychom možná mohli zařadit do škatulky magického realismu. Je to ale trochu složitější. Osudy Davida a Sarah se sice protnou (jde o přitažlivost na první pohled), ovšem zásadnímu sblížení stojí v cestě jejich předchozí zkušenosti, povaha i všudypřítomný strach ze zklamání.
Oba jsou zvyklí žít sami, zároveň je to pro ně ale svým způsobem frustrující. Ze svatby odjíždí každý sám, David s tak trochu chiméricky melancholickým pocitem. Dohromady je pak svede navigace v pronajatém autě, která dál řídí i jejich společnou "velkou odvážnou nádhernou cestu", během níž putují napříč krajinou, a především formativními momenty z minulosti.
Jako by pršelo a zároveň svítilo slunce
Vyprávění okouzlí svou jednoduchou čistotou. Skutečně sledujeme "pouze" sblížení dvou osamělých duší schovávajících se za fráze, které se ale s křehkým odhalováním traumat z minulosti postupně rozpadají. Postavy akceptují magickou podstatu, nijak ji nerozporují. Procházejí například dveřmi, které je třeba uprostřed lesa zavedou do určitých momentů z minulosti, čímž jeden druhému odhalují svůj život. Sbližují se především skrze bolest a pochyby.
Syrové emoce ve spojení s fantaskními motivy připomínají tradici animovaných filmů Hajaa Mijazakiho. Nejde o logičnost či vysvětlování, zkrátka se tak děje. Kogonada totiž upřímně věří v magnetickou sílu kinematografie, jež nás skrze fikční světy vede k sebepoznání a pravdivým emocím.
Podobnost s animovanými filmy renomovaného studia Ghibli podtrhuje i fakt, že hudbu k Velké nádherné odvážné cestě složil právě skladatel Džó Hisaiši (častý Mijazakiho spolupracovník), pro něhož šlo o vůbec první práci na západním snímku. Hudba se nese v duchu zjednodušených klavírních tónů a ve staromilských konturách, ztělesňuje křehkost i všudypřítomnou naději. Dala by se připodobnit k počasí, kdy silně prší a zároveň stále svítí slunce. Tento motiv pak vidíme i ve filmu.
Kogonada na sebe jako režisér příliš neupozorňuje. Upřednostňuje detailní snímání tváří, vyzdvihuje křehké změny v mimice. Margot Robbieová a Colin Farrell budují jen těžko popsatelnou chemii, kde je vášeň neustále tlumená niternými obavami. Film záměrně pracuje s konvencemi žánru, zároveň je ale hned na několika rovinách podvrací. Vyhýbá se manýristickým romantickým gestům, ukazuje, že láska vychází zevnitř.
Ozvěny starých časů
Výmluvné je i užití jedné ze závěrečných písní Let My Love Open the Door, která je v romantických filmech nadužívaná, ovšem zde zaznívá v instrumentální, pomalejší a obecně křehčí coververzi. Jako by tvůrci říkali, že si uvědomují podstatu žánru a jsou mu věrní, ale zároveň přichází s vlastním přímočarým tvarem. Lásku vykreslují jako dlouhý, bolestivý a riskantní proces, na jehož konci nemusí být šťastné rozuzlení. Přesto je však tím nejdůležitějším, za co stojí bojovat. A může mít mnoho podob. Vždy je ale navázaná na naše předchozí zklamání, strachy či pocity nenaplnění. Pokud chceme milovat druhého, musíme nejdříve přijmout sebe samotné.
Snímek vypráví o něčem zdánlivě obyčejném, ve filmu již několikrát ztvárněném, ale dělá to svébytně, podmanivě, křehce a cílevědomě. Drží se v meditativním tempu a ve své obyčejnosti působí až kouzelně.
V současné době, kdy romantické filmy nabízejí především komediální žánr či přepjaté melodrama, Velká odvážná nádherná cesta ztělesňuje malý zázrak, který nejen že zpracovává ozvěny starých časů, ale ve své podstatě ozvěnou starých časů skutečně je. Navrací se k jednoduché filmové řeči a silným hereckým výkonům. Především Colin Farrell a Margot Robbieová jsou umělci s uhrančivým charismatem a talentem. Snímek nacházející se někde mezi Mijazakim, americkými romantickými filmy 90. let, klasickým Hollywoodem a Charliem Kaufmanem si našel vlastní uhrančivou polohu. Nejde o událost roku, ale o humanistický film, jenž upřímně věří v lásku, a takových dnes už mnoho nenajdeme.
Film
Velká odvážná nádherná cesta
Režie: Kogonada
Falcon, česká premiéra 2. října