Lapen v luxusním SUV. Herec Bill Skarsgård přijede do Prahy uvést thriller V pasti

Hollywoodský herec Bill Skarsgård a producent Petr Jákl 26. března v pražském Cinema City – Slovanský dům slavnostně uvedou thriller V pasti. Do metropole se na evropskou premiéru přesunou po účasti na premiéře v New Yorku. Do českých kin vstoupí snímek 3. dubna.

"Bill (Skarsgård) jde z natáčení do natáčení, ale už dlouho jsme se domlouvali, že se uvidíme, a tohle byla skvělá příležitost," uvedl český filmař Jákl, pro kterého je osobní účast známého herce výrazem toho, že filmu věří. "Prahu miluju a moc se na premiéru těším. Naposledy jsem tu byl při natáčení Nosferatu, kdy jsme se s Petrem (Jáklem) potkali a kdy jsme se poprvé začali bavit o tom, že bychom V pasti mohli společně natočit," řekl Skarsgård. Ve filmu Skarsgård hraje pouličního zloděje Eddieho, který neodolá příležitosti, když uvidí, že dveře luxusního SUV zaparkovaného na liduprázdném parkovišti zůstaly odemčené. Zdá se, že se na něj usmálo štěstí, jenže když je Eddie uvnitř vozu, dveře se náhle zamknou. To, co začalo jako banální zločin, se záhy mění v noční můru. Samozvaný mstitel William (Anthony Hopkins), jehož auto je opakovaně terčem zlodějů, aniž by byl některý z nich za svůj čin potrestán, totiž začíná rozehrávat zvrácenou hru, jejíž pravidla zná jen on. Thriller o přežití, spravedlnosti a temných stránkách lidské mysli produkoval Petr Jákl ve spolupráci s Arou Keshishianem a Samem Raimim. "Je úžasné, že se povedlo mít evropskou premiéru v Praze. Snažím se o to i s dalšími filmy, které produkuju, ale domluvit se s herci a skloubit vše s jejich závazky je neuvěřitelně komplikované," podotkl Jákl. "S Billem jsme dobří kamarádi, a to byl i jeden z důvodů, proč se ve filmu objevil. Plánujeme spolu i další natáčení," dodal. Švédský herec, producent, režisér, spisovatel a model Skarsgård se nejvíce proslavil filmovou rolí tančícího klauna Pennywise z hororu To a To Kapitola 2 podle stejnojmenného románu Stephena Kinga. Výrazné role ztvárnil i ve filmech Nosferatu, Barbar nebo John Wick: Kapitola 4. Související Nový film o Vilému Tellovi je krvavý a akční. Ale marně míchá minulost s dneškem 2:14 Jákl se, podobně jako jeho otec, herecky prosadil spíše jako kaskadér a doublér. Ve své profesi kaskadéra se stal uznávaným, o čemž svědčí i mnohé minirole ve filmech xXx, Česká spojka, Gladiátor, Alien vs. Predator nebo Eurotrip. Jako režisér a scenárista uspěl se snímky Kajínek nebo Ghoul. Stojí za velkofilmem Jan Žižka, jehož rozpočet téměř půl miliardy korun z něj dělá nejdražší snímek české kinematografie. Jako producent a střihač spolupracoval na filmech s Russelem Crowem, Melem Gibsonem nebo Morganem Freemanem.