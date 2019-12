Dekáda ve filmu a televizi: Vzestup Netflixu, Číny i české HBO

Pád Harveyho Weinsteina

Kdekdo ve filmové branži o tom věděl. A po celé dekády mlčel. Až v říjnu 2017 novináři deníku New York Times a časopisu The New Yorker napsali o nevhodném sexuálním chování předního hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. A strhla se lavina.

Desítky žen se přidávaly s dalšími obviněními Weinsteina, rozběhla se kampaň #MeToo. Vedlo to ke konci produkční společnosti Weinstein Company, k žalobám a obvinění dalších a dalších filmařů. Mnozí přední hollywoodští herci či režiséři stále čekají na soudy, jejich kariéru už ale obvinění poznamenala.

Herce Kevina Spaceyho, který patřil k prvním nařčeným, soud nakonec za údajné obtěžování osmnáctiletého mladíka nepotrestal, protože oběť odmítla dál vypovídat. Spaceyho kariéra však je v troskách: byl vyhozen ze seriálu Dům z karet, režisér Ridley Scott ho vymazal ze skoro dokončeného filmu Všechny prachy světa a nahradil Christopherem Plummerem.

Desítky dalších čekal podobný osud. Z vedení animačního studia Pixar po obvinění z nevhodných doteků či objetí na pracovišti odešel John Lasseter, režisér prvního slavného pixarovského filmu Toy Story: Příběh hraček. Do amerických kin se nedostal poslední snímek Woodyho Allena, se kterým už dříve rozvázalo spolupráci studio Amazon, pro nějž film natočil. Přitom v případě Allena nešlo o žádné nové prohřešky, ale o takřka 30 let stará obvinění. Allen společnost Amazon obratem žaloval a argumentoval tím, že v době podpisu smlouvy byly všechny detaily známy. Nakonec se dohodli mimosoudně.

Právě Allenův osud může být jedním z příkladů nejednoznačného efektu Weinsteinových kauz pro celý průmysl. Hranice mezi nápravou starých křivd a hysterickými skutky je tenká a motivace mnohých často nejsou čistě etické, ale spíše slouží k ochraně byznysu, který by mohl utrpět spoluprací s nežádoucími jmény.