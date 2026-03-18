Film Sbormistr nesmí v ČR na obrazovky. Rozhodl o tom soud předběžným opatřením

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Oznámil to Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu.
V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Vyjádření tvůrců filmu a České televize, která jako jeden z producentů filmu plánovala Sbormistra odvysílat, ČTK zjišťuje. Dalšími producenty jsou společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
Zákaz šíření snímku se týká podle advokáta pouze pozemního televizního vysílání a platí do doby konečného rozhodnutí soudu ve věci samé. Předběžné opatření není konečným rozhodnutím o žalobě. Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím. Změna křestního jména hlavní postavy filmu shodné se jménem žalobkyně, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace.
"Soud ve svém odůvodnění uvedl, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují markantní podobnosti. V této souvislosti připustil, že podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh," sdělil David. Soud podle advokáta upozornil i na to, že se případ dotýká nejintimnější oblasti soukromého života, tedy sexuální integrity. Zohlednil, že žena se stala obětí trestného činu v době své nezletilosti a nachází se ve zvlášť zranitelném postavení, které vyžaduje zvýšenou právní ochranu. Navíc je ohrožena sekundární a terciární viktimizací, tedy opětovným zraňováním oběti.
Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 000 diváků. Nyní je dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách. Chystané vysílání v České televizi by podle advokáta mohlo zasáhnout až milion lidí.
"Soud konstatoval, že televizní vysílání filmu by mohlo znovu otevřít traumatizující události ze života Karolíny R. a vést k dalšímu zásahu do jejích práv. Zvlášť zdůraznil, že by bylo pro ni velmi tíživé vědomí, že její tragický příběh sledují nové skupiny diváků," doplnil.
Společnost endorfilm už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi, a není tak příběhem žádné konkrétní osoby. Režisér Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl.
Drama Sbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Film získal také tři sošky Českého lva včetně ceny pro Kateřinu Falbrovou za nejlepší ženský výkon v hlavní roli sboristky, celkem získal 13 nominací.
