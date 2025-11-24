„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

Ranhojič II v režii Philippa Stölzla vstoupí do kin první lednový čtvrtek nového roku, tedy 1. 1. 2026. Na teaser filmu se můžete podívat ZDE.
Píše se rok 1050. Poté, co Rob Cole (Tom Payne) opustil domov, aby následoval své poslání a stal se lékařem na druhém konci světa, se nyní vrací do Británie, aby tam rozšířil poznatky učence Avicenny. Svým krajanům se ale vzdálil na víc než tisíce kilometrů… Bude proto muset obstát jak v souboji se středověkým tmářstvím, tak se zákeřnými intrikami londýnských lékařů, kteří se cítí ohroženi Robovými nezvyklými metodami i jeho úspěchem. A ve snaze zachránit životy druhých bude nejednou riskovat ten svůj.
Výpravný historický snímek Ranhojič je filmovou adaptací stejnojmenného románu, jehož vydání vzbudilo ve světě mimořádný zájem nejen u čtenářů, ale i historiků, kteří ocenili spojení strhujícího vyprávění zasazeného do středověkých reálií. Pro věrohodný popis jednotlivých lékařských zákroků totiž udělal autor úspěšného bestselleru Noah Gordon maximum: kromě studia dějin lékařství a různých současných i dávno zapomenutých chirurgických postupů se nechal také zaměstnat v nemocnici.
První část příběhu Roba Colea, ve které se seznamuje s Avicennovým učením, se dočkala filmového zpracování v roce 2013. Byla uvedena ve více než 60 zemích a stala se kinohitem.
Hlavní roli si v ní zahrál Tom Payne, který ztvárňuje ústřední postavu odhodlaného lékaře i v Ranhojičovi II. "Málokterý herec má příležitost vrátit se k roli, kterou už jednou hrál. Natož pak po 10 letech a k postavě, kterou znají a milují miliony lidí. Stejně jako se podílet na novém dobrodružství, které v epickém a poutavém příběhu zkoumá podstatná a univerzální témata. Těším se, až se diváci opět ponoří do světa Roba Colea a užijí si nadčasový filmový zážitek," svěřil se anglický herec, který si zahrál také Ježíše v seriálu Živí mrtví.
Vedle něj se ve velkolepém pokračování představí i Liam Cunningham, Owen Teale a Aidan Gillen, všichni tři známí z populárních Her o trůny.