Resident Evil, princezny od Disneyho i Dan Brown. Hollywood míří do Česka

Jaroslav Totušek
před 3 hodinami
Česká republika i nadále potvrzuje svoji pověst atraktivní destinace pro zahraniční filmové a seriálové produkce. V Praze a na dalších místech se v příštích měsících budou natáčet velké projekty, mimo jiné restart hororové série Resident Evil, třetí díl Disneyho ságy Deník princezny nebo nová adaptace románu Dana Browna.
| Foto: Richard Klíčník

Americký filmař Zach Cregger, jehož úspěšný horor Hodina zmizení (Weapons) v současnosti válcuje světová kina, při své pražské prezentaci oznámil, že chystá reboot filmové značky Resident Evil. Nový snímek, inspirovaný populární japonskou videoherní sérií, by se měl výrazněji přiblížit atmosféře původních her, což fanoušci dlouhodobě očekávají.

Pro české diváky je ale zajímavé hlavně to, že produkce je registrována v rámci českých filmových pobídek a hlavní natáčení proběhne přímo v Praze. Filmaři plánují využít nejen pražské lokace, ale i slavné Barrandovské ateliéry, které již hostily řadu významných zahraničních projektů. Premiéra snímku je plánována na září 2026 a očekává se, že půjde o jednu z největších zahraničních produkcí, které se u nás v příštích letech uskuteční.

Rozhodně ale nebude jediným filmem, který se u nás v poslední době natáčel nebo natáčet bude.

Palác pro princeznu i seriál à la Bridgertonovi

Není tajemstvím, že multimediální gigant Disney připravuje třetí díl úspěšné série pro mladé Deník princezny (Princess Diaries), která prakticky odstartovala kariéru populární herečky Anne Hathawayové. Společnost měla v Česku v průběhu července provádět vytipovávání lokací pro natáčení, zejména hradů a zámků, které by se staly kulisou fiktivního království Genovia. Ačkoliv od té doby o projektu nejsou žádné nové zprávy, je vysoce pravděpodobné, že se část natáčení uskuteční právě v České republice.

V metropoli bude rovněž vznikat nová limitovaná série Věk nevinnosti (The Age of Innocence) z produkce Netflixu. Adaptace klasického románu (a následně i filmového zpracování z roku 1993) se ujme britská režisérka Emma Frostová, která se prosadila sériemi Bílá královna a Shameless. Praha se stane hlavní filmovou lokací a bude představovat New York z přelomu 19. a 20. století, tedy město plné dobové elegance a vysoké společenské kultury. Produkce se rozjede někdy na podzim, herecké obsazení je však dosud neznámé. Podle některých zdrojů by se vizuální styl měl inspirovat populárními Bridgertonovými.

Bollywoodská hvězda i gotický horor

Do Prahy v roce 2025 zavítá i jedna z největších bollywoodských akčních hvězd, herec Shah Rukh Khan (Láska z nebes, Má vlast). Ten se po letech vrací do role akčního hrdiny ve snímku Král (King). Ačkoliv se film bude odehrávat po celé Evropě, jednou z klíčových kulis bude právě Praha. Král je prezentován jako akční thriller s emocionálním jádrem, v němž se Shah Rukh Khan ujme role profesionála pohybujícího se v nebezpečném světě zločinu a špionáže.

Podle informací magazínu Screenrant.com proběhlo letos v metropoli i natáčení Tváře zla (The Faces of Evil), nového filmu americké režisérky Anny Billerové. Projekt zasazený do 14. století Billerová režírovala jako gotický příběh o věrnosti, pomstě a duchovním zúčtování. Produkčně jej podporovala britská společnost Good Chaos společně s českou společností Sirena Film. Natáčení probíhalo jak v historických interiérech, tak v exteriérech, a nabídlo vizuálně poutavý pohled na středověkou Evropu.

Dalším potenciálním hitem, jenž v Česku s největší pravděpodobností vznikne, je netflixovská adaptace očekávaného románu Tajemství všech tajemství (The Secret of Secrets) od Dana Browna. Ačkoliv natáčecí lokace ještě nebyly potvrzeny, vzhledem k tomu, že se samotná kniha z velké části odehrává v Praze, lze očekávat, že město bude mít významné zastoupení. Netflix do projektu vkládá nemalé naděje, o čemž svědčí angažmá showrunnera Carltona Cuseho (Ztraceni, Jack Ryan), který spolu s Danem Brownem pracuje na projektu jako tvůrce a výkonný producent. Příběh začíná v Praze přednáškou badatelky Katherine Solomonové a rychle se transformuje v thriller plný záhad, vědeckých objevů a temných legend, jak je u Browna zvykem.

Kromě plánovaných projektů nesmíme opomenout ani ty čerstvě uzavřené. Posledním červnovým dnem skončilo v Praze natáčení nové špionážní série Ride or Die z produkce Amazonu. Celý projekt odstartoval v lednu a vyvrcholil rozsáhlým natáčením v centru města - záběry se natáčely na významných pražských ulicích a náměstích, například Havelská, Rytířská, Ovocný trh, Ústav Na Františku, Nové Město, Kampa či Národní divadlo.

Stále platí, že Česko je pro zahraniční filmaře rájem a atraktivní destinací. Nabízí bohaté historické zázemí, výhodné finanční pobídky a velmi zkušené místní štáby, které si mezinárodní tvůrci pochvalují. Díky tomu se Praha i nadále profiluje jako jedno z hlavních evropských center filmového průmyslu, kam míří ty největší světové produkce.

 
