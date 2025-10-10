Film

Film, co ztratil sošku Oscara, která se dodnes nenašla. Obchod na korze je klenotem

Martin Pleštil
před 32 minutami
Mrazivý snímek dramatizující temnou kapitolu slovenských dějin během 2. světové války je v historii kinematografie důležitý hned z několika důvodů. A navíc se kolem něj rozprostírá tajemno v podobě zmizelé a dosud nenalezené sošky Oscara, kterou v roce 1966 Obchod na korze získal jako první československý film. Letos slaví 60 let od své premiéry.
Ida Kamińska a Jozef Kroner ve filmu Obchod na korze (1965).
Ida Kamińska a Jozef Kroner ve filmu Obchod na korze (1965). | Foto: Kviff

Snímek je dodnes reprezentantem často skloňovaného zlatého fondu tuzemské kinematografie. Není divu, byť je to možná v něčem paradoxní, protože pojednává především o slovenských dějinách, o momentu, kdy fašistická vláda Slovenského štátu předávala zabavené židovské podniky do rukou kolaborujících slovenských občanů. Ztělesňuje však něco, co je pro tradici českého filmu typické. Vychází z literární předlohy, zaostřuje na silné individuální osudy v extrémně vypjatých situacích a s odstupem tematizuje historické události propletené s fikční linií. Přesně takové filmy u nás divácky patří k těm nejvzpomínanějším.

Obchod na korze režijního dua Kadár-Klos se ale zároveň od řady snímků svých generačních souputníků i porevolučních následovníků liší, především v nevybíravém pohledu na nás. Ukazuje totiž, že kruté zlo vychází především ze zdánlivě obyčejných lidí. Připomíná, že na počátku každého zla je strach. Hlavně způsob, jakým se film transformuje z tragikomedie do takřka fatalistického dramatu, je dodnes působivý.

Jozef Kroner jako truhlář Tono Brtko a Ida Kamińska coby Rozálie Lautmannová, majitelka galanterního krámku ve filmu Obchod na korze.
Jozef Kroner jako truhlář Tono Brtko a Ida Kamińska coby Rozálie Lautmannová, majitelka galanterního krámku ve filmu Obchod na korze. | Foto: Slovenský filmový ústav

Snímek mohl vzniknout díky liberalizaci kulturní sféry 60. let. Ján Kadár a Elmar Klos patřili k zavedeným autorům. Klos sloužil jako pečlivý dramaturg a hledal řád, Kadár práci doplňoval svou impulzivitou, kterou uplatňoval především na place. Měli za sebou divácký hit Hudba z Marsu a satirickou pohádku Tři přání, po jejímž uvedení kvůli "ideologickému revizionismu" a jízlivé satiře komunistické utopie nemohli dva roky točit. Posléze natočili vynikající syrové partyzánské drama Smrt si říká Engelchen a dodnes neprávem zapadlé soudní drama Obžalovaný. Obchod na korze je adaptací povídky Past od Ladislava Grosmana. Ten pak s režijní dvojicí pracoval na scénáři k filmu a samostatné novelizaci zároveň.

Velkolepá premiéra na festivalu v Cannes a "strýček Oscar"

Film byl uveden v nejprestižnější festivalové soutěži na světě v Cannes, kterou československá kinematografie v 60. letech pravidelně okupovala. Normalizace pak v tomto ohledu znamenala izolaci. Cannes bylo a je důležitou vstupenkou na mezinárodní festivaly, které snímek hojně objížděl, a především na případnou účast na Oscarech. Obchod na korze jako první tuzemský film v historii získal sošku pro nejlepší cizojazyčný film. Navíc hlavní herečka Ida Kamińska byla nominována v ženské kategorii, čímž navázala také na uznání poroty z Cannes, které sdílela s Jozefem Kronerem.

"Strýčka Oscara", jak jej spolurežisér označil, z rukou Gregory Pecka tehdy za doprovodu české hymny převzal Ján Kadár, jenž se na konci děkovné řeči s úsměvem omluvil za svou lámanou angličtinu. Zisk mediálně nejexponovanější ceny v kombinaci s uvedením na festivalech v New Yorku a San Franciscu otevřel filmu dveře do široké distribuce. V USA uváděné československé snímky tehdy zastupovala společnost IFEX. Americká periodika psala oslavné kritiky, hovořilo se o jednom z nejdůležitějších filmů dekády. Obchod na korze jako vývozní artikl proklestil v zámoří cestu dalším tuzemským filmům. Časopis Newsweek psal kupříkladu o tom, že Západ konečně pozná výjimečné filmy z jinak šedivých ulic komunistického Československa.

Americké propagační materiály s filmem pracovaly především skrze jeho válečné téma, stejně tak akcentovaly jména režisérů a odkazovaly na jejich předchozí úspěchy, nejvíce však zdůrazňovaly zvučně znějící zisk Oscara. V USA film za první měsíc utržil 630 000 dolarů. New York Times jej umístil na žebříček 10 nejlepších filmů roku, společně s Láskami jedné plavovlásky, jenž v roce 1966 zahajovaly festival v New Yorku. Mezi nejoblíbenější tvůrce v Americe patřili Karel Zeman a Oldřich Lipský, a to díky jejich svěží žánrové optice. Stejnou měrou však v zahraničí bodovaly i umělecké novovlnné pohledy.

Ida Kamińska ve filmu Obchod na korze.
Ida Kamińska ve filmu Obchod na korze. | Foto: Filmové studio Barrandov

Československá vláda obrovský zahraniční úspěch Obchodu na korze ve své podstatě vítala, byť ideologicky byl film mnohým straníkům proti srsti. Tehdejší režim Západem opovrhoval, ale v určitém ohledu toužil po jeho uznání. Prezident Novotný režiséry s Oscarem uvítal na Pražském hradě takřka ihned po jejich příletu, státní ceny získali kromě nich i hlavní herec a herečka. Obchod na korze u nás vidělo přes 600 tisíc diváků. Režiséři byli roku 1968 jmenováni národními umělci a ve stejném roce byl film v rámci ankety časopisu Kino označen za nejlepší tuzemský titul posledních 20 let.

Film do trezoru, Kadár do emigrace, Klos propuštěn

Utužení normalizačních poměrů však situaci rázem otočilo. Kadár s Klosem, ve filmech nevybíravě kritizující stranický aparát a jeho vliv na společnost, se stali nepohodlnými. Obchod na korze byl roku 1971 vyřazen z distribuce (zpátky do kin se dostal až po revoluci, roku 2017 byl restaurován). Kadár emigroval, Klos byl z Barrandova na to konto propuštěn. Kadár se v USA snažil prorazit, natočil několik televizních filmů, v kanadské produkci realizoval celovečerní snímek Co mi táta nalhal, taktéž s židovskou tematikou. Roku 1979 zemřel na rakovinu. Klos se věnoval historii československého filmu a akademické práci, vydal několik skript a po revoluci vyučoval na FAMU.

Související

Takhle ten socialismus nevybudujeme, soudruzi! Čím vadil film Hudba z Marsu?

Hudba z Marsu

Sošku Oscara, kterou Kadár v roce 1966 přivezl ze Spojených států zabalenou ve vlastním pyžamu, mu Elmar Klos před emigrací věnoval, aby mu otevřela cestu k potenciálním pracovním nabídkám. Po smrti Kadára, jeho ženy i tchyně se však soška nenávratně ztratila. Pohřešovaná je dodnes. Žádné seriózní periodikum se však této kauze nevěnovalo, jedinou výpovědí jsou slova Elmara Klose. Americký tisk, který se problematice ztracených a přeprodávaných Oscarů několikrát věnoval, případ s Obchodem na korze nikdy nezmiňoval.

Byť je Oscar fyzicky ztracený, hodnota snímku zůstává. Obchod na korze není jen nestárnoucím filmem, ale také zlomovým titulem, díky jehož zahraničnímu úspěchu se o Československu v 60. letech mluvilo jako o filmové velmoci. A scéna, v níž kamery coby zhmotněná tíha svědomí nemilosrdně pronásledují marně se skrývajícího hlavního hrdinu, zůstává nesmrtelná. Režijní dvojice Kadár-Klos brilantně zachytila nelítostný a zároveň empatický obraz lidského strachu a ohebnost morálního kodexu, čímž stvořila veskrze nadčasový snímek.

 
Mohlo by vás zajímat

Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

KVÍZ: Jeden musí z kola ven. Poznáte mezi českými filmy a tvůrci záludného vetřelce?

KVÍZ: Jeden musí z kola ven. Poznáte mezi českými filmy a tvůrci záludného vetřelce?
Infografika

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Oscar Festival v Cannes Gregory Peck výročí

Právě se děje

před 2 minutami
"Rusové házejí rakety po všem." Odborníci kroutí hlavou nad podivným útokem na pole
0:50

"Rusové házejí rakety po všem." Odborníci kroutí hlavou nad podivným útokem na pole

"Není jasné, zda operátoři průzkumných dronů předávají velitelům potvrzené informace," tvrdí britský analytik.
před 12 minutami

Slevy takové, že se jim ani nechce věřit. Automobilky se předhánějí v lovu zákazníků

Slevy takové, že se jim ani nechce věřit. Automobilky se předhánějí v lovu zákazníků
Prohlédnout si 22 fotografií
Nissan se rozhodl v rámci akce na SUV Juke, Qashqai a X-Trail rozdávat ke každému zakoupenému autu nový iPhone 17. Kromě toho láká lidi jen na návštěvu showroomu hrou o zájezd nebo elektroniku. Vedle toho má také zmíněný Qashqai v edici Czech Edition za 649 990 korun s mildhybridní třináctistovkou a manuálním řazením.
Suzuki zase k SUV Vitara a S-Cross rozdává litá kola na zimních pneumatikách zdarma, přezutí zdarma, deset tisíc na tankování a prodlouženou záruku na pět let. To znamená, že zájemce uspoří několik desítek tisíc korun.
před 16 minutami

Křupavé, voňavé, božské. Tady ukazují, že langoše nemusí být jen mastnou plackou

Křupavé, voňavé, božské. Tady ukazují, že langoše nemusí být jen mastnou plackou
Prohlédnout si 31 fotografií
Když se zakousnete do křupavé, voňavé placky - třeba se slaninou, sýry a zakysanou smetanou - rychle pochopíte, že Langošérije není jen o jídle.
Je o zážitku a pečlivě promyšleném konceptu, který má ambici změnit vnímání jednoho z nejikoničtějších jídel našich ulic. A to třeba pomocí vyladěné česnekové pasty či sladkých variant tohoto oblíbeného smaženého pokrmu.
před 32 minutami
Jeden z hlavních důvodů, proč Stanjura padnul. Osobně jsem ho varoval, líčí Kastner
24:11

Jeden z hlavních důvodů, proč Stanjura padnul. Osobně jsem ho varoval, líčí Kastner

Majitelé hospod vyhlížejí novou vládu. Čekají, jaké sliby nakonec nový kabinet splní. Řada z nich se jich totiž úzce dotýká.
před 32 minutami
Film, co ztratil sošku Oscara, která se dodnes nenašla. Obchod na korze je klenotem

Film, co ztratil sošku Oscara, která se dodnes nenašla. Obchod na korze je klenotem

I když se Oscar režisérovi Kadárovi, který ho v roce 1966 přivezl z USA zabaleného ve svém pyžamu, ztratil, hodnota filmu zůstává.
před 32 minutami
Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Ukrajinská obranná linie se postupně rozpadá na úseky, které už nejsou schopné udržet soudržnou obranu.
před 6 hodinami
"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem

"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem

Kouč Ivan Hašek své svěřence pochválil za bojovný výkon. Zářila zejména obrana.
Další zprávy