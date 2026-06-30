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Film

Film o Jacksonovi navzdory výtkám kritiků v tržbách předčil rekord Oppenheimera

ČTK

Snímek Oppenheimer o "otci atomové bomby" zůstal o něco pozadu za filmem o popové star Michaelu Jacksonovi, který se stal nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob, celosvětově zaznamenal tržby 977,4 milionu dolarů (20,77 miliardy Kč).

Jaafar Jackson v roli Michaela Jacksona ve filmu Michael.
Jaafar Jackson v roli Michaela Jacksona ve filmu Michael.Foto: CinemArt
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Snímek Michael, který režíroval Antoine Fuqua, se už předtím stal nejúspěšnějším hudebním životopisným filmem, když překonal Bohemian Rhapsody o frontmanovi britské kapely Queen Freddiem Mercurym. Informují o tom stanice BBC a deník The Independent.

Michael, uvedený do kin letos v dubnu, zachycuje životní příběh zesnulého amerického zpěváka od prvních úspěchů jako dětské hvězdy v rodinné hudební skupině The Jackson 5, až po jeho vzestup na vrchol slávy a proměnu v sólového krále popu. Hlavní roli ve filmu ztvárnil Jacksonův synovec Jaafar Jackson. Colman Domingo a Nia Longová si zahráli zpěvákovy rodiče.

Trailer k filmu Michael. | Video: CinemArt

Rekord v tržbách dříve držel snímek Oppenheimer (2023) z dílny Christophera Nolana, tříhodinové dramatu o vědci Robertu Oppenheimerovi a morálních důsledcích vývoje jaderné bomby. Film, v hlavní roli se Cillianem Murphym, celosvětově utržil 975,8 milionu dolarů (20,74 miliardy Kč). V roce 2024 opanoval udělování Oscarů, zlatou sošku získal za nejlepší snímek roku, režii i herce i hlavní roli.

Michael předčil Oppenheimera navzdory tomu, že Nolanův film v létě 2023 těžil z fenoménu "Barbenheimer", dvojice žánrově zcela odlišných filmových trháků, které byly uvedeny do kin současně. Diváci se tehdy nahrnuli do kin, aby zhlédli filmy Barbie a Oppenheimer po sérii internetových memů satirizujících uvedení diametrálně odlišných snímků ve stejný den.

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Snímek o králi popu tento měsíc překonal další významný rekord. Předčil celosvětové tržby ve výši 911 milionů dolarů (19,36 miliardy Kč) dosud nejvýdělečnějšího hudebního životopisného filmu Bohemian Rhapsody (2018). Herec Rami Malek si za ztvárnění Mercuryho vysloužil Oscara.

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Michael našel úspěch u Jacksonových fanoušků po celém světě za pojetí zpěvákova dětství, slavných koncertních vystoupení či videoklipů. Filmoví kritici však snímku vyčítají, že opomíná kontroverze, jež Jacksonův život a kariéru provázely. Film se například nezabývá obviněními Jacksona ze sexuálního zneužívání. V důsledku předešlé dohody o mlčenlivosti byly scény o této problematice vystřihnuty.

Časopis The Hollywood Reporter uvedl, že film "potěší dlouholeté fanoušky, kteří tuto hudbu zbožňují", zatímco list The Daily Telegraph snímku vyčetl, že se vyhýbá nepříjemným tématům. The Independent dílo označil za "zvrácenou a bezduchou snahu vydělat peníze".

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