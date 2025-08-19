Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu

Festival v San Sebastiánu patří mezi nejvýznamnější filmové události roku. Každoročně vítá přední světové režiséry, herce a filmové kritiky. Hlavní cenou 73. ročníku festivalu, který se letos koná od 19. do 27. září, je Zlatá mušle (Concha de Oro) pro nejlepší film.
V hlavní soutěži festivalu v San Sebastiánu bude také česko-německo-polský snímek Franz režisérky Agnieszky Hollandové. Po světové premiéře na filmovém festivalu v Torontu, který se uskuteční 4. až 14. září, to bude další festivalová zastávka příběhu slavného pražského spisovatele Franze Kafky od jeho mládí až po předčasnou smrt.
"Mám velkou radost, že se náš film Nevděčné bytosti dostal na tak prestižní festival, a to do hlavního soutěžního programu. Pro mě a pro všechny tvůrce, kteří na tomto filmu pracovali, je to velké uznání. Před lety jsem na stejném festivalu uvedl premiéru Rodinného filmu v sekci prvních a druhých filmů, který poté zažil velmi úspěšnou mezinárodní cestu," připomněl Omerzu.
Scénář k filmu napsali Omerzu, Nebojša Pop-Tasić a Kasha Jandáčková. Vypráví příběh Davida, rozvedeného otce sedmnáctileté Kláry a třináctiletého Tea, který vyráží s dětmi o prázdninách kempovat pod stan na pobřeží Jadranu. David, ztvárněný irským hercem Barrym Wardem, chce sám sobě dokázat, že alespoň jako otec ještě za něco stojí. Jeho dospívající děti mu to ale vůbec neulehčují. "Filmovou rodinu tvoří herci z Irska, Slovenska a zejména skvělá dvojice českých mladých herců - Dexter Franc (Klára) a Antonín Chmela (Teo). Roli jejich maminky přijala slovenská herečka Barbora Bobuľová, která se poté, co zazářila jako princezna Pavlínka ve filmu Nesmrtelná teta, stala oceňovanou herečkou v Itálii a Francii," uvedl producent Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm.
Slovinský režisér Omerzu se výrazně zapsal do dějin české kinematografie. Jeho chlapecká roadmovie Všechno bude opanovala vyhlašování filmových a televizních cen Český lev 2018, když získala šest Českých lvů včetně ceny za nejlepší film, režii a scénář. Film dostal také Cenu české filmové kritiky za nejlepší režii a v kategorii cizojazyčných filmů bojoval za Česko v širších nominacích i o Oscara.
Jeho celovečerním debutem bylo drama Příliš mladá noc (2012), které mělo světovou premiéru v sekci Forum na Berlinale. Za tento snímek, který vypráví o setkání a zvláštním prolnutí světa dětí a dospělých, dostal na Cenách české filmové kritiky cenu Objev roku. Poté natočil celovečerní snímek Rodinný film (2015), který získal Cenu za umělecký přínos na festivalu v Tokiu, dvě Ceny české filmové kritiky, Zlatého ledňáčka a také tři nominace na Českého lva. Zatím poslední režisérův snímek Atlas ptáků byl před čtyřmi roky zařazen do hlavní soutěže festivalu v Karlových Varech.