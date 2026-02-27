Film L'Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek "L'Attachement" režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.
Césara za nejlepší zahraniční film si odnesl americký snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem di Capriem v hlavní roli. Film už má kontě mimo jiné britskou cenu BAFTA, čtyři Zlaté glóby či 13 nominací na Oscara.
Čestného Césara obdržel 64letý kanadsko-americký herec a komik Jim Carrey, který si cenu na slavnostním ceremoniálu převzal osobně a poděkoval plynnou francouzštinou.
Vítězný film L'Attachement vypráví o ženě, která naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda. "Děj se opírá o vše, co nás vzájemně spojuje v této společnosti, která tak trochu všude kolem nás staví zdi," prohlásila 52letá režisérka, když přebírala cenu z rukou herečky Camille Cottinové, předsedkyně 51. ročníku udílení Césarů. Film nemá český distribuční název, v anglické distribuci je uváděn pod titulem The Ties That Bind Us (Co nás poutá). Tardieuová je teprve šestou režisérkou, která získala Césara za nejlepší film, poznamenala AFP.
Césara za nejlepší režii získal americký režisér Richard Linklater za černobílý snímek Nová vlna, který byl nominován celkem v deseti kategoriích. Cenu za nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla Léa Druckerová za účinkování ve filmu Případ 137, nejlepším hercem francouzští akademici zvolili Laurenta Lafitteho za hlavní roli ve snímku Nejbohatší žena na světě.
Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem
Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.
EU rozjede dohodu s Mercosurem. Von der Leyenová na hlasování europarlamentu nepočká
Evropská unie začne prozatímně provádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil.
Leverkusen česká v osmifinále náročný úděl: narazí na rozjetý Arsenal
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem narazí v osmifinále Ligy mistrů na Arsenal. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Chelsea. Atraktivní dvojicí je Real Madrid s Manchesterem City. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
První sjezd po olympijských hrách: Ledecká udržela desítku
Ester Ledecká skončila v prvním závodě po ZOH desátá ve sjezdu na SP v Soldeu. Zvítězila Corinne Suterová před Ninou Ortliebovou a Sofií Goggiaovou.
Průšvih v podobě vyřazení Plzně vyžehlila Olomouc. Jak si Česko stojí v žebříčku koeficientů
Přestože fotbalisté Plzně ve čtvrtek v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény, české kluby po úvodním kole vyřazovací fáze pohárů nadále mají velkou šanci na udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů UEFA.