Franz získal další nominace na Evropské filmové ceny. Za kostýmy a make-up

Snímek Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové a české producentky Šárky Cimbalové získal další dvě nominace na Evropské filmové ceny. Nominaci za kostýmy obdržela Michaela Horáčková Hořejší, zatímco v kategorii make-up se z nominace může těšit Gabriela Poláková.
Jenovéfa Boková v roli novinářky Mileny Jesenské a Idan Weiss coby Franz Kafka v oceňovaném filmu Franz.
| Foto: Marlene Film Production

Šanci odnést si prestižní evropskou cenu má také už dříve nominovaný Idan Weiss, který ve filmu ztvárnil hlavní roli spisovatele Franze Kafky. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 17. ledna 2026 v Berlíně.

Kostýmní výtvarnice Horáčková Hořejší pro film Franz připravila přes 4500 kostýmů, z nichž 150 bylo vytvořeno na míru pro Weisse. V minulosti pracovala na filmech české i mezinárodní produkce. Jsou mezi nimi snímek Bobule, Ro(ck) Podvraťáků či norský film Amundsen. V kategorii kostýmy na Evropských filmových cenách byly nominovány také drama Pohled do slunce a životopisný film Duse o italské herečce Eleonoře Duseové.

Gabriela Poláková za make-up ve filmu Franz získala ocenění už na 50. filmovém festivalu v Gdyni. Filmová maskérka, která za sebou má rovněž spolupráci na řadě českých i mezinárodních projektů, získala nominace na Českého lva za filmy Anthropoid (2016) a Šarlatán (2020).

V kategorii make-up soutěží také filmy Pohled do slunce a film řeckého režiséra Jorgose Lanthimose Bugonia. Bugonia si vysloužila nominace i v dalších převážně technických kategoriích jako nejlepší filmová scénografie, hudba, střih a zvuk.

Film Franz

Za zvuk získal nominaci také snímek tuniské režisérky Kausar Ben Haníjaové The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) o osudu pětileté palestinské holčičky, kterou v Pásmu Gazy zabila izraelská armáda loni v lednu. Ve filmu je použit záznam tísňového volání dívenky uvězněné v autě s těly svých příbuzných, zatímco se k ní blíží izraelský tank.

Film Franz zachycuje život Franze Kafky od jeho narození v Praze v roce 1883 po jeho předčasnou smrt v roce 1924. Snímek byl také vybrán jako polský kandidát na Oscara v kategorii Nejlepší mezinárodní film. Do českých kin snímek Franz uvedla distribuční společnost Bioscop 25. září.

 
