Franz získal další nominace na Evropské filmové ceny. Za kostýmy a make-up

Šanci odnést si prestižní evropskou cenu má také už dříve nominovaný Idan Weiss, který ve filmu ztvárnil hlavní roli spisovatele Franze Kafky. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 17. ledna 2026 v Berlíně.
Kostýmní výtvarnice Horáčková Hořejší pro film Franz připravila přes 4500 kostýmů, z nichž 150 bylo vytvořeno na míru pro Weisse. V minulosti pracovala na filmech české i mezinárodní produkce. Jsou mezi nimi snímek Bobule, Ro(ck) Podvraťáků či norský film Amundsen. V kategorii kostýmy na Evropských filmových cenách byly nominovány také drama Pohled do slunce a životopisný film Duse o italské herečce Eleonoře Duseové.
Gabriela Poláková za make-up ve filmu Franz získala ocenění už na 50. filmovém festivalu v Gdyni. Filmová maskérka, která za sebou má rovněž spolupráci na řadě českých i mezinárodních projektů, získala nominace na Českého lva za filmy Anthropoid (2016) a Šarlatán (2020).
V kategorii make-up soutěží také filmy Pohled do slunce a film řeckého režiséra Jorgose Lanthimose Bugonia. Bugonia si vysloužila nominace i v dalších převážně technických kategoriích jako nejlepší filmová scénografie, hudba, střih a zvuk.
Za zvuk získal nominaci také snímek tuniské režisérky Kausar Ben Haníjaové The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) o osudu pětileté palestinské holčičky, kterou v Pásmu Gazy zabila izraelská armáda loni v lednu. Ve filmu je použit záznam tísňového volání dívenky uvězněné v autě s těly svých příbuzných, zatímco se k ní blíží izraelský tank.
Film Franz zachycuje život Franze Kafky od jeho narození v Praze v roce 1883 po jeho předčasnou smrt v roce 1924. Snímek byl také vybrán jako polský kandidát na Oscara v kategorii Nejlepší mezinárodní film. Do českých kin snímek Franz uvedla distribuční společnost Bioscop 25. září.